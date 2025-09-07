Phó giám đốc VFC nghỉ việc ở tuổi 43: Cha đẻ loạt bom tấn quốc dân, chuyện tình viên mãn cả showbiz ngưỡng mộ

Ở tuổi 43, đạo diễn Khải Anh bất ngờ tuyên bố rời VFC - nơi anh gắn bó suốt hơn hai thập kỷ và để lại dấu ấn với hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách. Quyết định này theo anh định nghĩa là một cú "chuyển server" vừa khép lại hành trình lẫy lừng tại VTV, vừa mở ra một chặng đường mới đầy thử thách.

Sự nghiệp rực rỡ tại VFC

Là con trai của NSND Khải Hưng, "cây đại thụ" đặt nền móng cho phim truyền hình Việt Nam - Khải Anh bước vào nghề với không ít áp lực. Dù cha từng khuyên tránh đi theo con đường nghệ thuật vì lo gánh nặng con nhà nòi, Khải Anh vẫn quyết định theo học ngành đạo diễn tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh và gia nhập VFC từ năm 2007.

Khởi đầu với vai trò trợ lý và phó đạo diễn, Khải Anh dần khẳng định bản thân bằng cách tham gia nhiều dự án khác nhau, từ Nhật Ký Vàng Anh đến Bà Nội Không Ăn Pizza, Hoa Nở Trái Mùa. Bước ngoặt đến với Tuổi Thanh Xuân, dự án hợp tác Việt - Hàn, giúp anh gây tiếng vang ở cả hai quốc gia, mở rộng biên giới cho phim Việt. Sau đó, anh tạo dấu ấn bằng hàng loạt tác phẩm đa dạng: Người Phán Xử trở thành bom tấn truyền hình, Ngày Ấy Mình Đã Yêu ghi điểm với khán giả trẻ, Mê Cung khẳng định thế mạnh dòng phim hình sự, Nhà Trọ Balanha lại mang màu sắc hài hước tươi mới. Đến Yêu Hơn Cả Bầu Trời, anh chứng minh khả năng khai thác phim ngắn nhưng giàu cảm xúc, khiến khán giả xúc động trong dịp Tết.

Đạo diễn Khải Anh (ngoài cùng bên phải) và dàn diễn viên chính Tuổi Thanh Xuân

Không chỉ đạo diễn phim dài tập, Khải Anh còn tham gia dàn dựng các chương trình lớn của VTV như Gặp Nhau Cuối Năm, Táo Quân, và giữ vai trò Phó Giám đốc VFC từ năm 2021. Ở vị trí này, anh vừa là cánh tay nối dài của thế hệ cha chú, vừa là cầu nối đưa hơi thở hiện đại vào phim truyền hình Việt. Đồng nghiệp mô tả anh cầu toàn, sáng tạo, sẵn sàng thử nghiệm thể loại khó như hình sự để bắt kịp xu hướng. Nhờ vậy, Khải Anh không chỉ góp phần nâng tầm phim Việt mà còn trở thành một trong những đạo diễn trụ cột của VFC.

"Chuyển server" ở tuổi 43

Tháng 9/2025, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Khải Anh bất ngờ công bố nghỉ việc tại VFC. Anh ví von quyết định này như "chuyển server" trong một trò chơi - rời khỏi vùng an toàn quen thuộc để tìm đến thử thách mới. Sau gần 20 năm gắn bó, từ một trợ lý nhỏ bé đến vị trí Phó Giám đốc, sự rời đi của Khải Anh khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả tiếc nuối.

Nhưng với anh, đây không phải dấu chấm hết, mà là cơ hội để làm mới mình. Khải Anh khẳng định muốn được tự do sáng tạo hơn, không bị giới hạn bởi khung giờ truyền hình hay cơ chế sản xuất cũ. Đó cũng là cách anh đối mặt với áp lực, biến nó thành động lực. Người trong nghề tin rằng với năng lực đã được chứng minh, Khải Anh có thể trở thành một đạo diễn tiên phong ở môi trường sản xuất tư nhân, hoặc thậm chí lấn sân điện ảnh, mảnh đất hứa hẹn nhiều cơ hội nhưng cũng đầy khắc nghiệt.

Trong mắt khán giả, hình ảnh Khải Anh lúc này gợi nhớ đến tinh thần của cha anh - NSND Khải Hưng: luôn tìm tòi, luôn dám đổi mới. Quyết định nghỉ việc ở tuổi 43, khi sự nghiệp đang rực rỡ, có thể coi là một cú rẽ bất ngờ nhưng đầy bản lĩnh. Nó cho thấy tình yêu nghề của anh chưa bao giờ dừng lại, chỉ đang dịch chuyển sang một hành trình mới mà như anh nói "đến lúc qua màn để gặp boss mới".

NSND - đạo diễn Khải Hưng và con trai Khải Anh khi còn trẻ

Hôn nhân ngôn tình cùng Đan Lê

Nếu sự nghiệp của Khải Anh được tô đậm bằng những bộ phim truyền hình, thì cuộc đời riêng của anh lại khiến công chúng ngưỡng mộ bởi mối tình lãng mạn với MC - diễn viên Đan Lê. Cả hai gặp nhau khi còn là học sinh Trường THPT Thăng Long, yêu nhau từ năm lớp 11 và gắn bó suốt 6 năm thanh xuân trước khi chia tay. Đan Lê sau đó trở thành "mỹ nhân thời tiết" nổi tiếng của VTV, còn Khải Anh tập trung vào con đường đạo diễn.

Số phận trêu ngươi khi họ tình cờ gặp lại tại rạp chiếu phim, ngồi cạnh nhau dù đi cùng người khác. Khoảnh khắc ấy làm sống dậy tình cảm cũ, và họ quyết định yêu lại từ đầu. Năm 2011, sau nhiều sóng gió, Khải Anh và Đan Lê chính thức nên duyên vợ chồng. Cuộc hôn nhân của họ càng thêm viên mãn với sự ra đời của hai con trai Khải Minh và Khải Nguyên.

Cặp đôi bên nhau từ khi còn rất trẻ

Hơn một thập kỷ bên nhau, Khải Anh - Đan Lê vẫn giữ được sự ngọt ngào. Đạo diễn nổi tiếng thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc lãng mạn, còn Đan Lê lùi về hậu phương, vừa điều hành công ty riêng vừa chăm sóc gia đình. Trong nhiều lần trả lời phỏng vấn, Đan Lê gọi chồng là “đúng người, đúng thời điểm”, còn Khải Anh thừa nhận tình yêu hiện tại giúp anh trưởng thành và biết trân trọng hơn. Có lẽ chính vì tình yêu này, vì có hậu phương vững chắc mà Khải Anh mới có thể thoải mái tìm một hướng đi mới giữa lúc đang ở đỉnh cao của sự nghiệp.