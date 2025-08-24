Ra mà xem Mưa Đỏ lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử, dữ dội nhất là điểm số vượt loạt bom tấn quốc tế

Ngay khi vừa chính thức ra rạp, Mưa Đỏ - bộ phim điện ảnh lịch sử tái hiện trận Thành cổ Quảng Trị 1972 đã trở thành tâm điểm của điện ảnh Việt. Chỉ sau ngày đầu công chiếu, phim đã lập kỷ lục khủng chưa từng có trong lịch sử: 46 tỷ đồng doanh thu mở màn. Con số này giúp phim chính thức trở thành tác phẩm lịch sử - chiến tranh có mở màn cao nhất mọi thời đại tại phòng vé Việt Nam, vượt mặt cả Địa Đạo.

Hiện tại, dạo quanh các trang web bán vé của các nhà rạp, dễ nhận thấy việc Mưa Đỏ gần như cháy vé tại mọi cụm rạp. Rất khó để mua được vị trí ngồi đẹp, có những rạp còn gần như được lấp kín hoàn toàn. Một số khán giả than phiền vì không thể xem phim sớm mà phải đợi qua giai đoạn cuối tuần.

Các rạp gần như hết chỗ ngồi đẹp đến tận những suất khuya hôm nay - ngày 24/8

Thậm chí cả suất chiếu ngày 25/8 là thứ Hai cũng đang cháy vé

Không chỉ phòng vé, các nền tảng đánh giá phim cũng cho thấy hiệu ứng truyền miệng cực mạnh. Trên app của một ví điện tử, Mưa Đỏ đạt 9,9/10 điểm, vượt trội so với tất cả phim Việt ra mắt từ đầu năm đến nay như Thám Tử Kiên (9,5/10) hay Địa Đạo (9/10), Bộ Tứ Báo Thủ (8,3/10),... thậm chí là cả bom tấn ngoại nhập Thanh Gươm Diệt Quỷ (9,8/10), CONAN 28 (9,5/10), Thế Giới Khủng Long (7,6/20),... Con số cao gần như tuyệt đối này là điều cực kỳ hiếm thấy với phim Việt, nhất là với một tác phẩm trung vào đề tài lịch sử. Trên Facebook, phần đánh giá cũng đạt ngưỡng tuyệt đối 5/5 sao. Trên Google, dù chưa hiển thị thang điểm chính thức (so chưa đủ số lượng review), nhưng tất cả các review khán giả đã đăng tải đều chấm trọn vẹn 5/5 điểm. Sự đồng thuận gần như tuyệt đối này là minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng phim trong mắt khán giả đại chúng.

Phim nhận được những điểm số tuyệt đối

Trên Google User Rating hiện toàn bộ review đều đánh giá 5 sao cho phim

Trên mạng xã hội, những từ khóa liên quan đến Mưa Đỏ đều leo top tìm kiếm của các nền tảng. Khán giả để lại hàng nghìn review, vô số bình luận khen ngợi cho tác phẩm này. Dù vẫn còn một số đánh giá chưa hài lòng nhưng có thể thấy, hiếm phim Việt nào trong năm nay lại nhận về sự hưởng ứng tích cực đông đảo như Mưa Đỏ. "Mình khóc từ đầu tới cuối, từng cảnh quay như đưa mình về 50 năm trước, cảm giác như chính mình đang ở giữa chiến trường", "Đây không chỉ là phim, mà là ký ức, là sự tri ân xứng đáng cho những người đã hy sinh để hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình", "Nhất định phải xem, thật sự, tuy còn nhiều chỗ cấn nhưng xin mọi người đừng bỏ lỡ",...

Đi sâu vào nội dung, Mưa Đỏ tái hiện lại những ngày khốc liệt ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972, nơi hàng nghìn sinh viên, thanh niên tuổi đôi mươi đã cống hiến tuổi xuân và cả mạng sống của mình để bảo vệ Tổ quốc. Bộ phim mang đến hình ảnh chiến tranh chân thực, dữ dội nhưng cũng đầy tính nhân văn. Đó là những trận bom đạn khốc liệt, những ngày mưa đỏ máu và nước mắt, nhưng đồng thời là câu chuyện về tình đồng đội, tình yêu quê hương và khát vọng hòa bình. Chính sự kết hợp này khiến Mưa Đỏ không chỉ là một tác phẩm điện ảnh, mà còn là một nén nhang tri ân gửi đến thế hệ cha anh.

Dàn diễn viên trong phim tuy toàn những gương mặt trẻ, có người còn chưa từng đóng phim điện ảnh nhưng nhìn chung đều mang đến những màn thể hiện đầy xúc động. Đỗ Nhật Hoàng sau hình ảnh chàng thơ trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình thì lần này đã lột xác hoàn toàn trong vai một người lính, người nghệ sĩ kiên cường, quả cảm vì lý tưởng dân tộc đến tận giây cuối cùng.

Thành công của Mưa Đỏ tiếp tục khẳng định một điều rằng khán giả Việt hoàn toàn sẵn sàng đón nhận phim lịch sử, chiến tranh. Trước đây, nhiều người từng lo ngại phim lịch sử khó bán vé vì khán giả trẻ ít mặn mà, nhưng chuỗi thành tích từ Địa Đạo đến kỷ lục 46 tỷ đồng mở màn của Mưa Đỏ đã phá tan định kiến ấy.