Dinh thự bí ẩn khiến 1,4 tỷ dân Trung Quốc xôn xao

23-10-2025 - 15:23 PM | Lifestyle

Cơ ngơi đẳng cấp bậc nhất Trung Quốc khiến dân tình không khỏi choáng váng.

Ở Trung Quốc, giữa lòng thành phố Quý Dương sừng sững một tòa dinh thự xa hoa đến mức ai đi ngang cũng phải ngước nhìn. Công trình này gây choáng ngợp bởi quy mô bề thế, mang đậm lối kiến trúc châu Âu cổ điển với từng chi tiết đều được trau chuốt hoàn mỹ. Bốn bề kín cổng cao tường, gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, khiến nơi đây trở thành một trong những dinh thự sang trọng và bí ẩn bậc nhất Trung Quốc.

Dinh thự cao 12 tầng, được phủ sơn trắng tinh khôi, bao quanh là hồ nước nhân tạo xanh ngắt cùng cột trụ La Mã sừng sững. Người ta nói phải mất vài ngày mới có thể khám phá trọn vẹn không gian bên trong. Chi phí xây dựng cơ ngơi ước tính lên tới 2,7 tỷ NDT, tương đương khoảng 9.500 tỷ đồng. Dinh thự không chỉ phô bày vẻ xa hoa, mà còn là biểu tượng cho quyền lực và sự giàu sang tột bậc.

Dinh thự bí ẩn khiến 1,4 tỷ dân Trung Quốc xôn xao- Ảnh 1.

Vào ban đêm ở thành phố Quý Dương, dinh thự khổng lồ sẽ sáng rực như cung điện châu Âu giữa đời thực. Công trình này có diện tích lên tới 18,2 triệu m², tương đương khoảng 1.800 ha, bằng 2.500 sân bóng đá gộp lại. Bên trong có tới 800 phòng, hệ thống thang máy được chế tác từ gỗ trắc quý hiếm - chỉ bấy nhiêu cũng đủ gợi mở phần nào mức độ xa hoa của nội thất bên trong.

Khi ánh đèn bật sáng, toàn bộ cơ ngơi như bừng tỉnh, phô bày vẻ lộng lẫy và đẳng cấp đến choáng ngợp. Người dân địa phương cho biết, khu vực xung quanh luôn có hàng chục vệ sĩ túc trực và tuần tra suốt ngày đêm để bảo đảm an ninh tuyệt đối.

Dinh thự bí ẩn khiến 1,4 tỷ dân Trung Quốc xôn xao- Ảnh 2.

Với tông trắng chủ đạo và kiến trúc gợi nhớ đến Nhà Trắng của Mỹ, dinh thự xa hoa còn được gọi bằng cái tên "Nhà Trắng Quý Dương". Mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội, những đoạn video ghi lại hình ảnh công trình đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Nằm tại vị trí đắc địa, dinh thự sở hữu tầm nhìn đắt giá khi hướng thẳng ra quảng trường trung tâm sầm uất của thành phố.

Dinh thự bí ẩn khiến 1,4 tỷ dân Trung Quốc xôn xao- Ảnh 3.
Dinh thự bí ẩn khiến 1,4 tỷ dân Trung Quốc xôn xao- Ảnh 4.

Một trong những điều khiến nhiều người tò mò nhất chính là danh tính chủ nhân của dinh thự xa hoa bậc nhất Quý Dương. Theo một số nguồn tin, công trình thuộc sở hữu của Tập đoàn Quý Châu Honglichen, và người đang sinh sống tại đây là Giám đốc điều hành tập đoàn - ông Tiêu Xuân Hồng cùng gia đình. Ông Tiêu vốn được xem là doanh nhân giàu có bậc nhất tỉnh Quý Châu. Tuy nhiên, đến nay, mọi thông tin vẫn chỉ dừng lại ở mức đồn đoán, chưa từng được xác nhận chính thức.

Dinh thự bí ẩn khiến 1,4 tỷ dân Trung Quốc xôn xao- Ảnh 5.
Dinh thự bí ẩn khiến 1,4 tỷ dân Trung Quốc xôn xao- Ảnh 6.

