Dinh thự dưới nước đắt nhất thế giới hé lộ góc khuất khó tin
Căn biệt thự dưới nước The Muraka ở Maldives, có phòng ngủ chính đặt sâu khoảng 4,88 mét dưới mực nước biển, hé lộ góc khuất khó tin.
Tại khu nghỉ dưỡng Conrad Maldives Rangali Island, The Muraka là một căn nhà 2 tầng độc đáo: phòng ngủ chính nằm sâu hơn 4,88 mét dưới mực nước, cho tầm nhìn 180 độ ra Ấn Độ Dương và thậm chí phòng tắm có kính từ sàn lên trần, cho phép nhìn thấy thợ lặn bơi qua khi đang tắm.
Căn nhà rộng lớn có 3 phòng ngủ, cho phép tối đa 9 người ngủ, ăn và thậm chí sử dụng nhà vệ sinh dưới nước. Căn biệt thự còn có phòng gym riêng, hồ bơi vô cực và sân hiên để thư giãn, tiếp khách.
Đội ngũ quản gia đa ngôn ngữ phục vụ 24/24, có thể nói tiếng Quan Thoại, tiếng Ả Rập, tiếng Nga, tiếng Đức và tiếng Nhật. Khu nghỉ cũng bố trí khu riêng cho bảo vệ, quản gia và bảo mẫu cùng một nhà hàng dưới nước phục vụ tất cả khách lưu trú.
Giá thuê khởi điểm từ 9.999 USD mỗi đêm.
Ông Jordan Egbert, nhà sáng tạo nội dung du lịch với biệt danh @counting.countries, nhận phòng The Muraka cùng gia đình và đã đăng một video giới thiệu tới 1,2 triệu người theo dõi trên Instagram.
Ông Jordan dẫn máy quay tham quan phần "phòng phía trên mặt nước" rộng rãi, sang trọng, trông lớn hơn cả nhiều căn nhà thông thường, rồi nói: "Nó rất đẹp, nhưng hãy đi xuống tầng dưới bằng thang máy đến phòng dưới nước."
Máy quay sau đó quét quanh một phòng ngủ đôi khổng lồ, được bao quanh hoàn toàn bởi các bức tường kính. Khi giới thiệu phòng tắm dưới nước, ông nói: "Hãy tưởng tượng tắm ở đây!" Đoạn video cho thấy mức độ kém riêng tư của phòng tắm khi một thợ lặn bơi ngang qua kính.
Không phải tất cả người theo dõi ông Jordan đều thán phục sự xa hoa này. Một người bình luận: "Nó ngầu nhưng video này làm tôi hoảng loạn."
Một người khác viết: "Xin lỗi nhưng điều này thật kinh hoàng." Người thứ 3 nói thêm rằng: "Hãy tưởng tượng về ban đêm sẽ rùng rợn thế nào? Chỉ nhìn vào vùng nước đen… tự hỏi liệu có thứ gì đó đang nhìn lại bạn…"
