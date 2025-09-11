Đập chung cư 25 tầng xây dinh thự: Lý Nhã Kỳ giàu tới mức nào?

Bén duyên với nghệ thuật từ đầu những năm 2000, Lý Nhã Kỳ nhanh chóng gây ấn tượng nhờ gương mặt xinh đẹp cùng sự thông minh, duyên dáng. Bước ngoặt lớn đến với cô vào năm 2008 khi tham gia bộ phim Kiều Nữ Và Đại Gia. Tác phẩm giúp cái tên Lý Nhã Kỳ bùng nổ, mở ra hàng loạt cơ hội để cô tiếp tục được các đạo diễn tin tưởng giao nhiều vai diễn quan trọng.

Suốt chặng đường sau đó, Lý Nhã Kỳ không chỉ khẳng định vị trí trong lòng khán giả qua phim ảnh, mà còn ghi dấu bằng hình ảnh sang trọng, cá tính. Lý Nhã Kỳ còn là doanh nhân thành công trên nhiều lĩnh vực, nổi bật trong đó là bất động sản. Nhờ việc kinh doanh phát triển thuận lợi, Lý Nhã Kỳ hiện tại sở hữu khối tài sản khổng lồ. "Chị đại hột xoàn", "Đại gia kim cương", "Phú bà Vbiz"... là những danh xưng cư dân mạng dành cho Lý Nhã Kỳ.

Lý Nhã Kỳ được biết đến là "phú bà" sở hữu khối tài sản khủng ở Vbiz

Lý Nhã Kỳ hiện nắm trong tay loạt bất động sản giá trị trải dài từ TP.HCM đến Đà Lạt, Vũng Tàu… Hiện tại, cô đang sống trong bạch dinh tại TP.HCM. Lý Nhã Kỳ tiết lộ cô từng mạnh tay mua toàn bộ căn hộ trong một tòa chung cư 25 tầng, sau đó đập thông để biến thành cơ ngơi riêng.

Nữ diễn viên bố trí bên trong đầy đủ tiện nghi hiện đại, có cả phòng giải trí, khu quay phim và không gian rộng tới mức có thể chứa cả trăm người. Để cuộc sống thêm tiện nghi, nữ diễn viên còn thuê hẳn đầu bếp riêng lo từng bữa ăn đúng khẩu vị và stylist phụ trách cắm hoa, chăm chút cho không gian sống luôn tươi mới, tràn đầy sức sống.

Ngoài ra, Lý Nhã Kỳ từng tậu biệt phủ tại Vũng Tàu tặng mẹ. Ở Đà Lạt, nữ diễn viên còn sở hữu khu villa cực chill, rộng đến 7.000 m2 để cô vừa kinh doanh vừa nghỉ dưỡng.

Lý Nhã Kỳ sở hữu nhiều bất động sản, hiện cô đang ở trong dinh thự được xây lại từ chung cư 25 tầng ở TP.HCM

Bên trong cơ ngơi khủng của Lý Nhã Kỳ

Dinh thự được chia ra làm nhiều không gian, có nhiều phòng chức năng

Cơ ngơi của Lý Nhã Kỳ còn có phòng giải trí

Lý Nhã Kỳ làm chủ một khu nghỉ dưỡng rộng 7000m2 tại Đà Lạt

Lý Nhã Kỳ từng nhiều lần gây sốc trên thảm đỏ Cannes nhờ phong cách xa hoa và sự đầu tư xa hoa cho mỗi lần xuất hiện. Nữ diễn viên không ít lần khiến công chúng lóa mắt khi khoác lên mình những bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ. Cô cũng là một trong những sao Việt xuất hiện thường xuyên tại LHP Cannes. Năm 2022, Lý Nhã Kỳ từng khiến giới truyền thông "bùng nổ" khi tiết lộ chuyện chi đến 50 tỉ đồng.

Cô chia sẻ chi phí tham gia LHP Cannes: "50 tỉ đồng ở đây chỉ liên quan đến vấn đề đi đứng, ăn ở, quần áo và êkíp... Nếu cả tổng thể thì tôi chưa biết nó sẽ lên đến con số bao nhiêu vì còn cả những bộ trang sức kim cương nữa. Thực ra Cannes là cuộc chơi của những ngôi sao hàng đầu của các quốc gia và là liên hoan phim lớn nhất hành tinh, chuẩn bị kĩ kĩ một chút không sao".

Lý Nhã Kỳ từng gây sốc khi cho biết chi 50 tỷ chỉ để xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes

Năm 2022, theo South China Morning Post ước tính sở hữu khối tài sản khoảng 17 triệu USD (tương đương gần 385 tỷ đồng). Bên cạnh khối bất động sản khủng thì cô từng gây choáng khi sở hữu du thuyền với giá 4,4 triệu USD (gần 100 tỉ đồng). Về đồ hiệu, Lý Nhã Kỳ có khoảng 400 chiếc túi, có cái khoảng vài chục tỷ đồng. Số lượng túi đắt đỏ nhiều đến mức đôi khi có mất vài chiếc Lý Nhã Kỳ cũng không nhận ra.

"Có khi mua nhiều quá không quản lý hết rồi bị mất nhiều món mà Kỳ không biết luôn. Có những dòng túi Kỳ thích quá thì tự đặt người ta thiết kế riêng cho mình. Và để tổng kết số tiền phải chi cho những bộ sưu tập này Kỳ cũng không thể nhớ hết. Phần lớn tôi mua trong những chuyến công tác nước ngoài. Cứ đi shopping thấy mẫu mới là lại gom về. Giờ nhà cô có đến 2 phòng chỉ để chất đồ thời trang mà thôi", Lý Nhã Kỳ từng chia sẻ.

Lý Nhã Kỳ còn được biết tới với danh xưng "nữ hoàng kim cương". Trong một lần tham gia chương trình, nữ diễn viên nói vui: "Giờ bồ không có, chồng vẫn chưa thì chỉ có việc bán hột xoàn thôi. Mỗi đêm buồn cứ lấy hột xoàn ra đếm cho quên đi hết những đêm buồn cô đơn đó".

Lý Nhã Kỳ được nhiều người gọi là "chị đại kim cương"

Cô từng gây choáng với du thuyền 4,4 triệu đô

Lý Nhã Kỳ sở hữu nhiều xe sang giá đắt đỏ

Tủ giày lên đến 400 đôi đến từ những thương hiệu đắt đỏ của Lý Nhã Kỳ

Nữ diễn viên là tay chơi hàng hiệu có tiếng của Vbiz

Tháng 4/2024, Lý Nhã Kỳ phải liên tục lên tiếng phản hồi khi bị bàn tán tiêu cực liên quan đến cuộc sống đời tư. Nữ diễn viên 5 lần 7 lượt phản pháo tin đồn bị bắt, "đóng băng" tài sản.

Theo đó, "phú bà" Vbiz cho biết đây chỉ là thống kê cũ, hiện số tài sản cô có trong tay đã vượt những con số kia. "Tôi có tài sản 400 tỷ và 5 két sắt trữ kim cương suốt 2 thập kỷ rồi. Trong suốt 2 thập kỷ tôi giàu hơn nữa, cập nhật con số mới đi, mấy con số cũ này tào lao", Lý Nhã Kỳ nhấn mạnh. Dù nữ diễn viên không tiết lộ con số cụ thể về tài sản hiện tại nhưng qua những dòng chia sẻ này cũng đoán được "không phải dạng vừa".