Dinh thự The Palace: Di sản kiến trúc được chế tác dành riêng cho giới tinh hoa

Chế tác mặt dựng thẩm mỹ và bền vững hàng trăm năm

Bộ lam CNC, đá Marble, sơn hiệu ứng Aica… mang đến vẻ đẹp vượt thời gian cho dinh thự.

Ấn tượng đầu tiên và cũng là dấu ấn khó phai về The Palace chính là bộ mặt tiền được "điêu khắc" bởi các lớp vật liệu độc đáo. Ở lớp áo trên cùng là hệ lam CNC tinh xảo, uốn lượn như những dải lụa, biến mặt tiền thành một bức tranh nghệ thuật biến ảo dưới nhịp chuyển động của ánh sáng mặt trời. Vào lúc hoàng hôn, cả dinh thự trở nên rực rỡ, phản chiếu thứ ánh sáng vàng sang trọng, khẳng định vị thế bất biến của chủ nhân.

Bên cạnh vẻ đẹp quyến rũ ấy là một "lá chắn" kiên cố được tạo nên từ đá Marble tự nhiên được tuyển chọn kỹ lưỡng và công nghệ sơn hiệu ứng Aica 7 lớp đến từ Nhật Bản. Sự kết hợp này không chỉ mang đến vẻ đẹp vĩnh cửu mà còn tạo nên lớp bảo vệ toàn diện trước điều kiện khí hậu nhiệt đới, đảm bảo dinh thự luôn giữ được vẻ đẹp nguyên vẹn như ngày đầu bàn giao.

Toàn bộ hệ lan can và phụ kiện CMECH được gia công như một tác phẩm nghệ thuật. Mọi chi tiết đều được xử lý một cách tinh tế, từng bề mặt được đánh bóng mịn hoàn hảo, mang đến cảm giác tinh xảo tuyệt đối và an toàn vượt trội.

Cửa chính được chế tác từ gỗ tự nhiên kết hợp khóa thông tin nhiều lớp, một tuyệt tác kết hợp giữa an ninh và thẩm mỹ. Bước qua cánh cửa, cư dân The Palace sẽ được đắm chìm trong một không gian sống được lập trình hoàn hảo. Hệ thống cửa kính Low-E 2 lớp cùng khung nhôm Kogen cao cấp hoạt động như một "rào chắn thông minh", cách ly hoàn toàn tiếng ồn và nhiệt lượng từ bên ngoài, nhưng vẫn tràn ngập ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn toàn cảnh.

Chế tác ánh sáng và cảm xúc

The Palace tiên phong ứng dụng hệ thống chiếu sáng trung tâm cân bằng ngũ hành, điều khiển đồng bộ toàn khu để tái tạo năng lượng và dẫn dắt cảm xúc cho từng chủ nhân.

Dẫn lối vào dinh thự là Canopy CNC nghệ thuật, được ví như một "dải lụa ánh sáng". Ban ngày, đó là chi tiết kiến trúc tinh tế, về đêm, khi ánh sáng LED được kích hoạt, toàn bộ khuôn viên bừng sáng tựa một "nghi lễ chào đón" sang trọng dành riêng cho chủ nhân trở về.

Điểm nhấn độc đáo trước mỗi dinh thự là biểu tượng "Cây Ánh Sáng" cao 3,5m sừng sững như một tác phẩm điêu khắc. Không chỉ mang giá trị mỹ thuật, biểu tượng này còn gửi gắm thông điệp về năng lượng sống, sự kết nối giữa con người và thiên nhiên, tượng trưng cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng vươn cao.

Chế tác chuẩn sống wellness retreat

The Palace được đầu tư bài bản theo triết lý "Wellness Retreat".

Không chỉ là nơi an cư, mỗi dinh thự The Palace còn là một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ, nơi chủ nhân tận hưởng trọn vẹn triết lý Wellness Retreat – sống lành mạnh, cân bằng và tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Hồ bơi riêng rộng 28–50m² cùng bể sục Jacuzzi được thiết kế theo phong cách resort nhiệt đới, lát gạch mosaic cao cấp màu xanh lam, phản chiếu ánh nắng mặt trời và cảnh quan. Khi đêm xuống, ánh đèn LED ẩn dưới mặt nước tạo nên khung cảnh lung linh tựa dải ngân hà, biến mỗi phút giây thư giãn thành đặc quyền thượng lưu.

Bao quanh dinh thự, chủ nhân còn được tận hưởng một hệ sinh thái xanh hoàn hảo với cung đường thanh xuân, nông trại tuổi thơ, khu vườn thiền, công viên ven sông, sân vườn BBQ, sân thể thao, công viên ven sông.... Tất cả được thiết kế mang lại không gian sống lành mạnh, gắn kết thiên nhiên, biến mỗi dinh thự thành một khu nghỉ dưỡng riêng tư bên sông thơ mộng.

Tại The Palace mỗi không gian đều mang dấu ấn nghệ thuật kiến trúc tinh xảo và độc bản. Từ vật liệu, ánh sáng đến tiểu cảnh đều được tuyển chọn khắt khe theo chuẩn quốc tế. Regal Group không chỉ xây nhà, mà kiến tạo biểu tượng sống dành riêng cho giới tinh hoa, khẳng định vị thế tiên phong trong dòng bất động sản dinh thự siêu sang Việt Nam.