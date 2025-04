DMH Group – Đơn vị phân phối chính thức The Fibonan & Crystal Holidays Harbour Vân Đồn

DMH Group – Khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản

Bất động sản luôn là kênh đầu tư hấp dẫn nhưng cũng đầy thách thức. Trong đó, các đơn vị phân phối uy tín đóng vai trò cầu nối quan trọng, giúp khách hàng tiếp cận những dự án tiềm năng. DMH Group, với chiến lược phát triển bền vững, không ngừng khẳng định vị thế là một trong những đơn vị phân phối bất động sản chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

Không chỉ là đơn vị trung gian giới thiệu dự án, DMH Group còn là người đồng hành cùng khách hàng trong suốt hành trình đầu tư. Công ty cam kết cung cấp thông tin minh bạch, giải pháp tài chính tối ưu và hỗ trợ khách hàng từ khâu lựa chọn sản phẩm đến các chính sách hậu mãi.

Việc trở thành đại lý phân phối chính thức của The Fibonan và Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với DMH Group mà còn khẳng định sự tin tưởng của các chủ đầu tư lớn đối với doanh nghiệp. Đây là hai dự án có tiềm năng sinh lời cao, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng từ an cư đến đầu tư dài hạn.

The Fibonan – Không gian sống hiện đại giữa trung tâm phát triển

The Fibonan là dự án căn hộ cao cấp được quy hoạch bài bản với hạ tầng đồng bộ, thiết kế tối ưu và hệ thống tiện ích đẳng cấp tọa lạc ngay khu vực đất vàng Hưng Yên trong lòng khu đô thị Ecopak. Ngay từ khi ra mắt, dự án đã nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường nhờ vị trí thuận lợi, khả năng tăng giá cao và chính sách bán hàng hấp dẫn.

Phó Tổng giám đốc DMH Group – Ông Nguyễn Ngọc Tuyền (ngoài cùng bên trái) tham gia ký kết cùng CĐT An Phú

Nằm tại khu vực trung tâm phát triển, The Fibonan sở hữu hệ thống tiện ích nội khu đa dạng như trung tâm thương mại, khu vui chơi trẻ em, trường học, khu thể thao và công viên xanh, tạo nên môi trường sống lý tưởng cho cư dân. Đặc biệt, dự án đã cất nóc vào tháng 12/2024 và đang trong giai đoạn hoàn thiện. Hiện tại, nội thất sơ bộ các căn hộ đang được thi công đến tầng 15 và dự kiến bàn giao vào đầu năm 2026. Với tiến độ đảm bảo và pháp lý minh bạch, The Fibonan không chỉ là lựa chọn an cư hoàn hảo mà còn là kênh đầu tư tiềm năng với khả năng gia tăng giá trị bền vững.

Crystal Holidays Harbour Vân Đồn – Bất động sản nghỉ dưỡng đón đầu tiềm năng phát triển

Vân Đồn đang trở thành điểm nóng đầu tư nhờ sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng và du lịch. Crystal Holidays Harbour Vân Đồn là một trong những dự án nổi bật, đón đầu xu hướng bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp.

Dự án tọa lạc tại khu đô thị Ao Tiên, cửa ngõ của Vịnh Bái Tử Long và nằm gần sân bay quốc tế Vân Đồn. Nhờ vị trí chiến lược này, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối thuận tiện với các trung tâm kinh tế lớn.

Tổng giám đốc DMH Group – Bà Trần Thị Thùy Dương tham gia ký kết cùng CĐT Everland

Là một dự án căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn với giá trị khai thác vượt trội. Đặc biệt, giá bán chỉ từ 2 tỷ đồng cho những căn hộ hướng biển view trực diện vịnh Bái Tử Long, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tiềm năng. Với tiến độ xây dựng được đảm bảo và chính sách bán hàng ưu đãi, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không chỉ là điểm đến lý tưởng cho nghỉ dưỡng mà còn là cơ hội đầu tư sinh lời bền vững trong tương lai.

DMH Group – Đối tác tin cậy của nhà đầu tư

Việc DMH Group trở thành đại lý phân phối chính thức của hai dự án The Fibonan và Crystal Holidays Harbour Vân Đồn là minh chứng cho uy tín, năng lực và tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp trên thị trường bất động sản. Với phương châm "Lấy khách hàng làm trung tâm", DMH Group cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất, đồng hành cùng nhà đầu tư từ khâu tư vấn lựa chọn, hỗ trợ tài chính đến các chính sách hậu mãi lâu dài.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, việc lựa chọn đơn vị phân phối uy tín sẽ giúp nhà đầu tư có quyết định chính xác và an toàn hơn. DMH Group tự tin là đối tác tin cậy, giúp khách hàng tiếp cận những dự án tiềm năng, pháp lý rõ ràng và khả năng sinh lời bền vững.

