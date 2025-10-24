DN muốn làm dự án bệnh viện 1.500 tỷ tại Nghệ An: Thâu tóm khoản nợ của chủ đầu tư khu nghỉ dưỡng từng suýt về tay bà Trương Mỹ Lan

Dự án bệnh viện 1.500 tỷ tại Nghệ An

Theo thông tin từ Báo Lao Động, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho biết UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Bệnh viện Đa khoa Phượng Hoàng tại phường Vinh Lộc.

Dự án do Liên danh CTCP Đầu tư Xây dựng hạ tầng và Giao thông (Intracom) và CTCP Đầu tư MST (mã CK: MST) làm chủ đầu tư, có quy mô 350 giường bệnh, tổng vốn đầu tư khoảng 1.510 tỷ đồng, dự kiến xây dựng trên khu đất 34.600m² tại phường Vinh Lộc – mặt tiền Đại lộ Vinh – Cửa Lò.

Theo hồ sơ, đây là bệnh viện đa khoa chất lượng cao, trong đó mũi nhọn là khoa tim mạch. Hiện UBND tỉnh đang yêu cầu các sở, ngành liên quan và phường Vinh Lộc triển khai thủ tục đầu tư để sớm triển khai dự án.﻿

MST ﻿trúng đấu giá toàn bộ khoản nợ của CTCP Greenhill Village

Được biết, ﻿CTCP Đầu tư MST tiền thân là Công ty Xây dựng 1.1.6.8 được thành lập ngày 18/06/2009. Công ty đổi tên thành CTCP Đầu tư MST từ tháng 5/2019.

Đầu tư MST có trụ sở tại xã Đan Phượng, TP. Hà Nội, ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà để ở.

Theo đăng ký thay đổi mới nhất vào ngày 22/9/2025, MST có vốn điều lệ ở mức hơn 836 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật bao gồm ông Nguyễn Huy Quang làm Chủ tịch HĐQT và ông Phan Huy Dũng làm Tổng giám đốc.

Theo giới thiệu trên website, MST kinh doanh trong các lĩnh vực xây dựng, bất động sản, tư vấn đầu tư, đầu tư tài chính.﻿

Đầu tư MST là công ty bất động sản được biết đến đến là chủ đầu tư của nhiều dự án lớn như: I-Tower Quy Nhơn (TP. Quy Nhơn) với tòa tháp đôi cao 41 tầng, có tên thương mại là The Sailing Quy Nhơn; Khu nghỉ dưỡng cao cấp tại huyện Ba Vì, Hà Nội quy mô 3,1 ha và Dự án shophouse thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng, Hà Nội) với quy mô 22 căn shophouse, tổng mức đầu tư dự kiến 86,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đầu tư MST còn hợp tác với công ty TNHH Hợp tác Đầu tư An Bình Long Xuyên để đầu tư Dự án Khu dân cư ANBINH RIVERSIDE tại phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Dự án có quy mô 96.477,2 m², với 452 lô nhà ở liền kề, biệt thự vườn, nhà ở thương mại và nhà ở xã hội, dự kiến đáp ứng nhu cầu cho khoảng 2.200 dân.

Cuối tháng 11/2024, MST trúng đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty Cổ phần Greenhill Village tại VietinBank – Chi nhánh Thủ Thiêm với mức giá 410 tỷ đồng. Greenhill Village là chủ đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng Greenhill Village Quy Nhơn (16,62 ha, tổng vốn đầu tư 2.596 tỷ đồng), trong đó tài sản đảm bảo chính là quyền sử dụng đất thuộc dự án này.﻿

Trước đó, ﻿vào ngày 7/11, MST đã chính thức thông qua hai nghị quyết quan trọng đối với việc triển khai dự án "Khu du lịch nghỉ dưỡng Greenhill Village Quy Nhơn".



Theo nghị quyết, Đầu tư MST và CTCP Huy Dương Group sẽ hợp tác đầu tư để thực hiện dự án với tổng giá trị hợp đồng lên đến 1.810 tỷ đồng.

Song song với đó, Đầu tư MST cũng đã được phê duyệt triển khai ký kết hợp đồng tổng thầu EPC với CTCP Greenhill Village, chủ đầu tư dự án. Hợp đồng này bao gồm thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công toàn bộ công trình. Giá trị hợp đồng EPC đạt hơn 2.014 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế VAT 10%), với thời gian thi công kéo dài 5 năm kể từ khi bàn giao mặt bằng.

Đây là gói thầu được thực hiện theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt.

Trong năm 2023, Đầu tư MST cũng đã mua lại 18% vốn chủ đầu tư dự án là CTCP Greenhill Village , tương đương giá trị gốc hơn 198 tỷ đồng. ﻿

Tháng 9/2023, dự án Greenhill Village Quy Nhơn được khởi công xây dựng, trong đó MST là đơn vị phát triển còn Vina2, là tổng thầu thi công.

Công ty Greenhill Village được thành lập năm 2018. Doanh nghiệp hiện là chủ đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Greenhill Village Quy Nhơn. Dự án có tổng diện tích gần 17ha, được xây dựng trên tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Dự án được xây dựng trên khu đất bên sườn đồi đối diện biển Quy Nhơn gồm 500 căn hộ du lịch, 145 căn biệt thự và 5 Bungalow đi kèm cùng các tiện ích. Dự án hội tụ đủ các điều kiện của một sản phẩm nghỉ dưỡng đẳng cấp theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, đảm bảo phục vụ hơn 2000 khách/ngày.

Tháng 9/2022, dự án được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tăng vốn đầu tư gần 2.600 tỷ đồng. Đến sáng 20/9/2023, khu nghỉ dưỡng Greenhill Village chính thức được khởi công xây dựng.

Liên quan đến dự án này, theo kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngày 5/10/2022, bà Trương Mỹ Lan đã đưa 14,5 triệu USD (tương đương 350 tỷ đồng) cho ông Tạ Hùng Quốc Việt, khi đó là Tổng giám đốc CTCP Greenhill Village, nhằm mục đích nhận chuyển nhượng dự án Greenhill Quy Nhơn do công ty Greenhill Village làm chủ đầu tư.

Trong ngày 23 - 25/10/2022, sau khi được cơ quan điều tra mời làm việc, ông Việt đã liên hệ và nộp toàn bộ số tiền đã nhận của bà Trương Mỹ Lan, trong đó có hơn 116,29 tỷ đồng (khoảng 4,75 triệu USD) và 9,75 triệu USD - tương đương số tiền 14,5 triệu USD.

﻿Hồi tháng 5/2024, Vietinbank Chi nhánh Thủ Thiêm vừa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ của CTCP Greenhill Village. Nhà băng này đưa ra giá khởi điểm cho khoản nợ là 495 tỷ đồng. Giá khởi điểm bằng với dư nợ gốc, lãi và lãi quá hạn của Greenhill Village tại VietinBank Thủ Thiêm đến ngày 14/5/2024.

Về kết quả kinh doanh, trong ﻿quý 3, MST ghi nhận doanh thu thuần đạt 384 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 5 tỷ đồng, tăng gần 2%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, MST ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt 1.115 tỷ đồng và 16 tỷ đồng, lần lượt tăng 30% và 35% so với cùng kỳ.

Nói thêm về Intracom, đối tác của MST trong Dự án Bệnh viện Đa khoa Phượng Hoàng, đây là doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi của doanh nhân Nguyễn Thanh Việt (còn được gọi với tên Shark Việt khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam với vai trò nhà đầu tư).

Intracom hoạt động ở nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là bất động sản, y tế và thủy điện.

Trong mảng bất động sản, Intracom là chủ đầu tư của nhiều dự án đình đám tại Hà Nội như: Intracom Cầu Diễn, Intracom Riverside, Intracom Trung Văn,...

Ở lĩnh vực y tế, Intracom đầu tư vào dự án Tổ hợp Y tế Phương Đông (quy mô 10ha tại Hà Nội). Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông được xây dựng trong khuôn viên Tổ hợp Y tế Phương Đông, với quy mô hơn 1.000 giường bệnh.

Ngoài ra, Tổ hợp Y tế Phương Đông còn có các hạng mục như: Viện dưỡng lão Phương Đông Asahi (vốn đầu tư lên đến 800 tỷ đồng, quy mô 7.000m2), Bệnh viện Ung bướu Công nghệ cao Phương Đông (quy mô 30.000m2 sàn xây dựng, gồm 2 tầng hầm, 15 tầng nổi đáp ứng 250 giường nội trú);...

Intracom cũng được biết đến là chủ đầu hàng loạt dự án thủy điện lớn như: dự án Thủy điện Nậm Pung, dự án thủy điện Tà Lơi 1-2-3 (Lào Cai), dự án thủy điện Cẩm Thủy 1 (Thanh Hóa),... với tổng vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Theo giới thiệu, tập đoàn này còn đầu tư các dự án điện gió, điện gỗ, điện mặt trời, điện rác…tạo nguồn năng lượng thân thiện môi trường.