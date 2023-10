Đồ ăn ưa thích ngày lễ Halloween đang đắt hơn và nhỏ đi, tất cả là do giá một loại nông sản tăng phi mã, lập đỉnh gần 50 năm

So với nhiều thập kỷ, ca cao, một thành phần quan trọng trong socola, đang đắt đáng kể do thời tiết nóng và khô hơn, trực tiếp làm hạn chế sự phát triển của loại cây trồng này.

Cụ thể, phiên 28/10, ca cao kỳ hạn tháng 12 trên sàn New York đã tăng 42 USD, tương đương 1,1%, lên 3.852 USD/tấn.

Đỉnh điểm về giá xảy ra khi hạt ca cao phải vật lộn với mùa canh tác khó khăn với lượng mưa ít hơn, đặc biệt là ở Tây Phi, nơi sản xuất phần lớn ca cao trên thế giới.

Theo ông David Branch, nhà phân tích thuộc Viện Thực phẩm Nông nghiệp Wells Fargo, Bờ Biển Ngà, Ghana, Cameroon và Nigeria chiếm gần 75% sản lượng thu hoạch hạt ca cao toàn cầu.

Ông Branch cũng cho biết thêm cacao là loại cây trồng bấp bênh và có xu hướng phát triển mạnh ở nhiệt độ ổn định, độ ẩm cao, mưa nhiều, đất giàu nitơ và tránh gió. Tuy nhiên, trong mùa vụ này, nhiều điều kiện thời tiết đó đã không còn, làm gián đoạn vụ thu hoạch loại cây trồng này.

Diễn biến giá ca cao trong vòng 1 năm qua (Nguồn: Trading Economics)

Nắng nóng và khô hạn đe dọa các vùng trồng ca cao chính một phần là do El Niño, một hiện tượng thời tiết diễn ra tự nhiên, ước tính kéo dài đến nửa đầu năm 2024. Đây là vụ thứ hai liên tiếp thị trường phải đối mặt với tình trạng thiếu ca cao.

Cùng với thị trường đường vốn đã đầy áp lực, tình trạng thiếu ca cao đã khiến các nhà sản xuất socola lớn phải đau đầu, khiến giá các loại kẹo cổ điển tăng cao trong mùa Halloween này.

Việc cường quốc mía đường là Ấn Độ cấm xuất khẩu đường đã khiến nguồn cung trên thế giới suy giảm đáng kể, từ đó đẩy thị trường vào một cú sốc cung mới. Đỉnh điểm, giá đường thô thế giới ở mức 27,3 US Cent/pound, vượt đỉnh 10 năm.

Tại Ấn Độ, Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) ước tính sản lượng đường sản xuất cho niên độ 2022 - 2023 chỉ đạt 34 triệu tấn, thấp hơn 2,5 triệu tấn so với dự báo gần nhất và giảm 5% so với cùng kỳ niên độ trước. Chất lượng mía thấp hơn dự kiến do điều kiện thời tiết không thuận lợi, cây mía chín sớm hơn và giảm trọng lượng.

Đối với Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự báo sản lượng đường cũng chỉ đạt 9 triệu tấn, thấp hơn 1 triệu tấn so với dự báo trước đó và thấp hơn 6,3% so với niên độ trước.

Nhìn chung, lượng đường tồn kho trên thế giới dự kiến trong niên độ 2022 - 2023 sẽ giảm 13% so với niên độ trước, tạo áp lực khiến giá đường neo ở mức cao.

Giá kẹo trong tháng 9 đã tăng cao hơn 7,5% so với một năm trước, theo chỉ số giá tiêu dùng gần đây nhất. Một cuộc khảo sát năm 2023 của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ cho thấy người tiêu dùng có thể sẽ chi 3,6 tỷ USD cho kẹo trong dịp Halloween này, tăng từ mức 3,1 tỷ USD vào năm 2022.

Mars, một trong những nhà sản xuất kẹo nổi tiếng nói với CNBC: “Giống như nhiều ngành công nghiệp, chúng tôi tiếp tục phải đối mặt với lạm phát cao và chi phí nguyên liệu tăng đột biến, tuy nhiên, chúng tôi nỗ lực giảm bớt những chi phí bổ sung này bất cứ khi nào có thể để cung cấp các món ăn giá cả phải chăng và giá trị tốt nhất”.

Cho đến nay, các nhà sản xuất socola đặc sản vẫn miễn nhiễm với giá ca cao tăng cao. Ông Greg D'Alesandre, người đứng đầu nguồn cung socola cho thương hiệu đặc sản Dandelion Chocolate, cho biết giá của loại nguyên liệu này vẫn được bảo vệ khỏi sự biến động trong toàn ngành vì công ty trả phí cao cho các nhà cung cấp ca cao cao cấp, ước tính trả gần 7.000 USD cho mỗi tấn ca cao, gần gấp đôi giá hàng hóa.

Tuy nhiên, ông D’Alesandre cho biết Dandelion có thể cảm nhận được “tác động gợn sóng” của tình trạng thiếu ca cao vào năm tới. Ông giải thích rằng đôi khi, một bên trung gian sẽ tận dụng nguồn cung ca cao thiếu hụt bằng cách mua lại những người nông dân đặc sản và tối đa hóa sản lượng hơn là chất lượng.

Điều đó sẽ khiến Dandelion khó có được những hạt ca cao cao cấp và có khả năng tốn kém hơn.

Mùa trồng ca cao kém khiến socola dịp lễ Halloween không chỉ đắt hơn mà đôi khi nhiều nhà sản xuất còn làm cho nó nhỏ đi.

“Trong túi Halloween, bạn từng có một thanh KitKat cỡ lớn. Bây giờ, có thể chúng ta chỉ nhận được một trong các thanh hoặc chỉ một nửa thanh mà thôi. Thay vì giá tăng, đôi khi kích cỡ lại giảm, điều này khiến trẻ em trên toàn thế giới rất thất vọng", ông D'Alesandre suy tính.