Đô la Mỹ tiếp tục trượt giá

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/06, chỉ số USD Index (DXY) – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chủ chốt – ghi nhận ở mức 98,14 điểm, nhích nhẹ 0,22 điểm so với phiên trước đó (12/06). Tuy nhiên, so với cùng thời điểm tuần trước (06/06), chỉ số này vẫn giảm mạnh 1,06 điểm. Trước đó, trong phiên 12/06, DXY từng rơi xuống mức 97,92 điểm – thấp nhất trong hơn ba năm rưỡi.

Theo Reuters, đồng đô la Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm qua, trong bối cảnh chính sách thương mại của Mỹ thay đổi chóng mặt, làm dấy lên lo ngại trên thị trường và gia tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất – động thái khiến dòng vốn chảy khỏi nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Mặc dù đồng USD đã tăng nhẹ vào ngày thứ Sáu nhờ dòng tiền trú ẩn an toàn sau khi Israel phát động cuộc tấn công vào Iran, nhưng tính chung cả tuần, đồng bạc xanh vẫn ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong vòng một tháng.

Từ đầu năm đến nay, USD đã mất gần 10% giá trị so với rổ các đồng tiền chủ chốt (.DXY), gây ra những biến động bất ngờ trên thị trường ngoại hối toàn cầu và ảnh hưởng lan tỏa tới tăng trưởng kinh tế cũng như lạm phát tại nhiều quốc gia.

"Rõ ràng đang có làn sóng bán ra USD khá mạnh," Kit Juckes, chiến lược gia trưởng mảng ngoại hối tại Societe Generale nhận định.

Các đồng tiền Bắc Âu đang trở thành những "ngôi sao sáng" trong cuộc đua tỷ giá năm 2025, khi đồng tiền của Thụy Điển (Krona) tăng 15% - mức tăng tốt nhất tính đến thời điểm này trong năm so với USD trong ít nhất 50 năm qua. Đồng tiền Na Uy cũng không kém cạnh khi tăng 13%, mức cao nhất kể từ năm 2008.

Euro, franc Thụy Sĩ và yên Nhật đều nằm trong nhóm được hưởng lợi lớn từ sự mất giá của đồng USD, với mức tăng khoảng 10% từ đầu năm đến nay.

Dù vừa phục hồi gần đây, đồng yên Nhật vẫn giảm khoảng 30% so với mức cuối năm 2020. Nhật Bản hiện phải nỗ lực cân bằng giữa mặt trái của đồng tiền mạnh và nhu cầu chứng minh trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ rằng họ không chủ đích thao túng tỷ giá để hưởng lợi.