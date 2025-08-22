Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đỗ Mỹ Linh khoe visual sáng bừng trong khung hình quyền lực nhà bầu Hiển, chuẩn khí chất dâu hào môn

22-08-2025 - 11:06 AM | Lifestyle

Đỗ Mỹ Linh - vợ chủ tịch CLB Hà Nội khoe nhan sắc ngọt ngào cùng gia đình chồng.

Từ khi kết hôn với thiếu gia Đỗ Vinh Quang (chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội) – con trai út của bầu Hiển (ông Đỗ Quang Hiển), Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh đã chính thức trở thành nàng dâu hào môn được quan tâm bậc nhất showbiz.

Trong những sự kiện quan trọng của gia đình nhà chồng, người đẹp Hà thành luôn xuất hiện bên cạnh chồng và các thành viên trong tập đoàn T&T. Dù đứng giữa khung hình "quyền lực" quy tụ đầy đủ các doanh nhân thành đạt, Đỗ Mỹ Linh vẫn nổi bật nhờ nhan sắc nền nã, vóc dáng cao ráo cùng thần thái thanh lịch. 

Đỗ Mỹ Linh khoe visual sáng bừng trong khung hình quyền lực nhà bầu Hiển, chuẩn khí chất dâu hào môn- Ảnh 1.

Đỗ Mỹ Linh trong khung hình "quyền lực" nhà chồng

Không chỉ dừng lại ở hình ảnh "nàng dâu hào môn", Đỗ Mỹ Linh còn tham gia công việc trong tập đoàn của gia đình chồng. Cô được cho là hỗ trợ các hoạt động truyền thông, đối ngoại và góp mặt trong nhiều sự kiện lớn, cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng với môi trường doanh nghiệp. Ngoài ra, Đỗ Mỹ Linh còn đang là Phó chủ tịch Công ty TNHH T&T Retail (công ty thuộc tập đoàn nhà chồng).

Hình ảnh mới nhất của Đỗ Mỹ Linh khi xuất hiện cùng nhà chồng cho thấy cô ngày càng khẳng định được vị trí và vai trò trong gia đình cũng như trong tập đoàn. Nàng hậu không phô trương, thay vào đó giữ phong cách kín đáo, chuẩn mực và đầy tinh tế đúng với khí chất của một dâu hào môn.

Đỗ Mỹ Linh khoe visual sáng bừng trong khung hình quyền lực nhà bầu Hiển, chuẩn khí chất dâu hào môn- Ảnh 2.

Đỗ Mỹ Linh có hôn nhân viên mãn với chồng chủ tịch CLB Hà Nội

Khoảnh khắc tình bể bình của Đỗ Mỹ Linh và chủ tịch CLB Hà Nội giữa sự kiện, netizen "lụi tim" vì quá ngọt ngào

 

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giám đốc 9x được hãng hàng không vốn điều lệ 2.600 tỷ đồng “chọn mặt gửi vàng”: Sở hữu loạt thành tích chắc tay và phong cách sống kỷ luật

Giám đốc 9x được hãng hàng không vốn điều lệ 2.600 tỷ đồng “chọn mặt gửi vàng”: Sở hữu loạt thành tích chắc tay và phong cách sống kỷ luật Nổi bật

Điều đặc biệt không ngờ liên quan đến NSND Xuân Bắc - Salim - MC Khánh Vy trong buổi tổng hợp luyện diễu hành

Điều đặc biệt không ngờ liên quan đến NSND Xuân Bắc - Salim - MC Khánh Vy trong buổi tổng hợp luyện diễu hành Nổi bật

Siêu nhạc hội đặc biệt tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia 7.000 tỷ đồng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Quy tụ toàn sao "khủng"

Siêu nhạc hội đặc biệt tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia 7.000 tỷ đồng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Quy tụ toàn sao "khủng"

10:40 , 22/08/2025
Lọ Lem - Hạt Dẻ nhà MC Quyền Linh nhận bình luận cực vô duyên dù khoe ảnh siêu xinh: Đọc mà tức giùm!

Lọ Lem - Hạt Dẻ nhà MC Quyền Linh nhận bình luận cực vô duyên dù khoe ảnh siêu xinh: Đọc mà tức giùm!

10:34 , 22/08/2025
9 bức ảnh hiếm của Cái Bang thời cuối nhà Thanh: Hé lộ quyền lực của "đế chế" này trên địa bàn hoạt động

9 bức ảnh hiếm của Cái Bang thời cuối nhà Thanh: Hé lộ quyền lực của "đế chế" này trên địa bàn hoạt động

10:22 , 22/08/2025
Nữ diễn viên chụp ảnh cùng Cục trưởng Xuân Bắc ở Tổng hợp luyện A80 là ai mà viral khắp MXH?

Nữ diễn viên chụp ảnh cùng Cục trưởng Xuân Bắc ở Tổng hợp luyện A80 là ai mà viral khắp MXH?

09:55 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên