Khoảnh khắc tình bể bình của Đỗ Mỹ Linh và chủ tịch CLB Hà Nội giữa sự kiện, netizen "lụi tim" vì quá ngọt ngào

18-08-2025 - 13:35 PM | Lifestyle

Chủ tịch CLB Hà Nội sánh đôi cùng vợ ở sự kiện.

Mới đây chủ tịch CLB Hà Nội cùng vợ là hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xuất hiện ở sự kiện của nhà bầu Hiển. Trong một khoảnh khắc tại sự kiện ký kết hợp tác dự án, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi nhận bó hoa chúc mừng từ chính ông xã – doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Trên sân khấu, hình ảnh vị Chủ tịch trẻ tuổi của CLB Hà Nội tiến lại gần, trao hoa cho vợ cùng ánh mắt đầy tự hào khiến dân tình thích thú. 

Đỗ Mỹ Linh trong chiếc váy trắng thanh lịch nở nụ cười rạng rỡ, còn Đỗ Vinh Quang cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc. Biểu cảm đáng yêu, ngọt ngào của cả hai đã biến giây phút trang trọng trở thành màn "phát cẩu lương" dễ thương bậc nhất buổi lễ.

Khoảnh khắc cực đáng yêu của hai vợ chồng Đỗ Vinh Quang

Mỹ Linh cùng chồng đi sự kiện 

Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang kết hôn hồi tháng 10/2022 và chào đón bé gái đầu lòng vào tháng 7/2023. Chồng hơn cô một tuổi, là con trai thứ hai của ông bầu Đỗ Quang Hiển. Sau khi lập gia đình, người đẹp chọn cuộc sống nhẹ nhàng bên bạn đời, ít tham gia hoạt động giải trí để ưu tiên thời gian gia đình nhỏ. Phải đến khi nhóc tỳ cứng cáp hơn cô mới dần trở lại công việc và tham gia vào hoạt động kinh doanh nhà chồng. Đỗ Mỹ Linh đang là Phó chủ tịch Công ty TNHH T&T Retail.

Đây là một công ty thành viên thuộc Tập đoàn T&T (T&T Group), hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, cung cấp dịch vụ cho thuê và quản lý trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng và căn hộ văn phòng.

Chủ tịch CLB Hà Nội và vợ thường xuyên sánh đôi trong các sự kiện

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

