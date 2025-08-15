Đỗ Mỹ Linh “lên đồ” hộ tống chồng thiếu gia dự event, nhan sắc-khí chất được khen nức nở, chuẩn phu nhân Chủ tịch!

Hôm 14/8, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hào hứng đăng lên trang cá nhân hình ảnh selfie cùng chồng - Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội - tại một sự kiện đình đám của tập đoàn nghìn tỷ nhà chồng. Đỗ Mỹ Linh đùa vui "hộ tống Chủ tịch đi event".

Dự sự kiện quan trọng, nàng dâu hào môn Đỗ Mỹ Linh lựa chọn bộ váy trắng cut-out tinh tế, tôn trọn bờ vai thon và làn da trắng mịn. Kiểu tóc buộc nhẹ nhàng, makeup nhẹ nhàng với điểm nhấn là đôi môi hồng và ánh mắt long lanh giúp nàng hậu giữ được vẻ đẹp ngọt ngào nhưng vẫn đầy khí chất.

Đồng hành cùng vợ, thiếu gia Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB Hà Nội - diện vest lịch lãm, phong thái điềm đạm. Cặp đôi ngồi cạnh nhau trong suốt sự kiện, không quên ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào. Hình ảnh tình tứ của bộ đôi quyền lực giới bóng đá và showbiz Việt khiến netizen xuýt xoa không ngớt, đặc biệt khí chất và nhan sắc của phu nhân chủ tịch - Đỗ Mỹ Linh - được dân tình khen nức nở.

Đỗ Mỹ Linh "lên đồ" dự sự kiện cùng chồng thiếu gia

Một số bình luận của dân mạng về vibe của Đỗ Mỹ Linh và chồng Chủ tịch: "Dâu hào môn nhưng vẫn luôn giữ công bằng văn minh. Đúng chất gia đình miền bắc, nề nếp. Chứ không bắt mất tích MXH", "Bà này làm chủ cuộc đời luôn rồi chứ không còn gọi là thắng nữa, quá trời viên mãn", "Thích 2 vợ chồng này ghê, dễ thươg, nhẹ nhàng, đơn giản mà hạnh phúc ghê. Đẻ đứa con cũng thấy cưng nữa", "Đây mới là phu nhân của giám đốc thiệt nè", "Eạng rỡ quá. Đúng là bông hoa gái 1 con, nở chín muồi luôn. Lại còn chồng đúng đỉnh"...

Đỗ Mỹ Linh xinh đẹp ngút ngàn khi dự sự kiện nhà chồng

Trên mạng xã hội, loạt ảnh và clip ghi lại hình ảnh của Đỗ Mỹ Linh tại event nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ. Nhiều netizen khen ngợi nàng hậu ngày càng thăng hạng nhan sắc sau khi kết hôn, thậm chí còn nhận xét "đúng chuẩn phu nhân Chủ tịch", vừa sang trọng vừa nền nã.

Ngoài ra, trong một khoảnh khắc hậu trường được ống kính ghi lại khi make-up, Đỗ Mỹ Linh toát lên thần thái "đẳng cấp Hoa hậu" với mái tóc xoăn sóng, diện váy xanh pastel thanh lịch, ánh mắt cuốn hút đầy tự tin. Nàng hậu viết: "Lâu lâu nhà có việc mới được xinh xinh".

Kể từ sau đám cưới cổ tích hồi tháng 10/2022, Đỗ Mỹ Linh và chồng thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn nhỏ. Dù ít chia sẻ chuyện đời tư, cả hai vẫn luôn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sự đồng hành và tình cảm gắn bó.