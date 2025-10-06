Đô thị thương mại The 826 EC: Loạt giá trị thực tạo sức hút tại phía Nam TP Hồ Chí Minh

Bộ tứ hạ tầng: Bảo chứng cho một "tọa độ vàng"

Một vị trí được gọi là đắc địa không chỉ dừng ở khái niệm gần trung tâm. Với phía Nam TP Hồ Chí Minh, điều làm nên sức bật thật sự nằm ở khả năng kết nối đa tầng, từ cao tốc, vành đai đến sân bay, cảng quốc tế và các cụm công nghiệp hiện đại. Đô thị thương mại The 826 EC hội đủ cả bốn yếu tố này, tạo thành "bộ tứ hạ tầng" hiếm có.

Hưởng lợi từ bộ tứ gồm cao tốc & vành đai - sân bay - cảnh biển - KCN xanh Long Hậu, dự án The 826 EC hứa hẹn bứt tốc, trở thành tâm điểm đầu tư - an cư hàng đầu tại phía Nam TP Hồ Chí Minh.

Đầu tiên, việc nằm cạnh cao tốc Bến Lức - Long Thành cùng hệ thống Vành đai 3, 4 giúp The 826 EC mở rộng khả năng kết nối và giao thương. Nếu trước đây cư dân phía Nam TP Hồ Chí Minh chủ yếu di chuyển qua trục Nguyễn Văn Linh, thì nay dự án được hưởng lợi từ mạng lưới giao thông đa hướng. Khi các tuyến vành đai hoàn thiện, giá trị kết nối này sẽ được nâng cao, đưa The 826 EC trở thành điểm trung chuyển chiến lược giữa nhiều vùng kinh tế trọng điểm.

Không chỉ hưởng lợi từ mạng lưới đường bộ, Đô thị thương mại The 826 EC còn đón cú hích lớn từ hạ tầng hàng không khi sân bay quốc tế Long Thành dự kiến đi vào hoạt động năm 2026. Trước đây, cư dân phía Nam TP Hồ Chí Minh phải mất khoảng 45 phút để di chuyển qua trung tâm TP.HCM mới đến được sân bay Tân Sơn Nhất, lại thường xuyên đối mặt với tình trạng kẹt xe. Trong tương lai, nhờ tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành, hành trình từ dự án đến sân bay Long Thành chỉ còn hơn 20 phút. Sự thay đổi này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn nâng cao đáng kể lợi thế kết nối cho The 826 EC.

Ở một hướng khác, lợi thế cảng quốc tế Hiệp Phước cũng mang đến sự hậu thuẫn mạnh mẽ. Là cửa ngõ logistics của khu vực phía Nam, cảng Hiệp Phước không chỉ kéo dòng chảy hàng hóa toàn cầu mà còn thúc đẩy sự hình thành các dịch vụ thương mại, hậu cần và chuỗi cung ứng. Đô thị thương mại The 826 EC, nhờ vị trí giáp ranh, đương nhiên trở thành tọa độ hưởng lợi trực tiếp, nhất là khi nhu cầu nhà ở, thương mại phục vụ cho cộng đồng chuyên gia và lao động chất lượng cao quanh cảng ngày càng tăng.

Khép lại "bộ tứ hạ tầng" là sự phát triển của các cụm công nghiệp xanh, sạch, công nghệ cao của KCN xanh Long Hậu. Đây chính là nguồn cầu ở thực bền vững, bởi lao động trong các khu công nghiệp mới không chỉ có thu nhập ổn định mà còn hướng đến môi trường sống văn minh, tiện ích đồng bộ. Một đô thị thương mại như The 826 EC, hội đủ cả yếu tố an cư lẫn kinh doanh, đương nhiên sẽ trở thành lựa chọn ưu tiên của nhóm khách hàng này.

Có thể thấy, sự cộng hưởng của cao tốc, vành đai, sân bay, cảng quốc tế và công nghiệp xanh đã tạo thành một "vòng xoáy giá trị khép kín": hạ tầng kéo dòng người, dòng người tạo nhu cầu, và nhu cầu đẩy giá bất động sản tăng trưởng. Trong đường đua bất động phía Nam TP Hồ Chí Minh, Đô thị thương mại The 826 EC vì thế sở hữu lợi thế mà ít dự án nào có thể sao chép.

Chính sách tài chính linh hoạt: Đòn bẩy cho tích sản số lượng lớn

Nếu hạ tầng là nền tảng bảo chứng cho giá trị, thì chính sách tài chính lại là đòn bẩy giúp nhà đầu tư hiện thực hóa cơ hội đầu tư. Đô thị thương mại The 826 EC không chỉ trao ngay sổ đỏ - một yếu tố vốn đã trở nên khan hiếm trên thị trường mà còn xây dựng cơ chế dòng tiền tối ưu, giúp cả người mua ở lẫn giới đầu tư "gom sỉ" vẫn thấy nhẹ nhàng.

Hiện nay, Đô thị thương mại The 826 EC đang triển khai chính sách tài chính linh hoạt: khách hàng chỉ cần 20% vốn ban đầu, phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ vay đến 70% trong 30 năm. Bên cạnh đó, tiến độ thanh toán được giãn đến 18 tháng, miễn lãi 15 tháng và ân hạn gốc 24 tháng. Với mức giá chỉ từ 2,6 tỷ đồng/nền, The 826 EC gần như giải quyết triệt để "bài toán" tài chính cho nhà đầu tư. Thậm chí, nhiều nhà đầu tư dùng "đòn bẩy tài chính" hấp dẫn của dự án, sở hữu cùng lúc 3 - 5 nền đất sổ đỏ, vừa đa dạng hóa danh mục tích sản, vừa gia tăng tiềm năng sinh lời mà không lo áp lực dòng tiền.

Đô thị thương mại The 826 EC cung cấp ra thị trường 760 nền nhà phố với diện tích 80-120m², đã có sổ đỏ từng nền.

Quan trọng hơn, việc dự án trao ngay sổ đỏ khiến mọi giao dịch mua bán, chuyển nhượng hay vay vốn đều trở nên minh bạch, nhanh chóng. Điều này khác hẳn với nhiều dự án chỉ mới khởi động pháp lý, khiến khách hàng bị kẹt vốn hoặc chịu rủi ro về thanh khoản. Với The 826 EC, nhà đầu tư có thể xoay vòng vốn liên tục: hôm nay mua 3 nền, vài tháng sau có thể sang nhượng một phần để thu hồi vốn, đồng thời giữ lại số còn lại làm tài sản tích lũy lâu dài. Chính sự linh hoạt này giúp dự án The 826 EC thành kênh tích sản hiệu quả trong chiến lược tài chính của nhà đầu tư./