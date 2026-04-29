Doãn Hải My dạo này khác quá!

Sau khi chính thức về chung một nhà với hậu vệ Đoàn Văn Hậu và chào đón thiên thần nhỏ - bé Lúa, Doãn Hải My thay đổi phong cách từ cô nàng quyến rũ sang mẹ bỉm kín đáo, diện đồ đơn giản. Tuy nhiên, mới đây dân tình được phen trầm trồ vì nhan sắc thăng hạng và vóc dáng sexy của vợ Văn Hậu.

Người đẹp sinh năm 2001 nhanh chóng lấy lại vóc dáng mảnh mai, nhiều người hâm mộ còn nhận xét cô nàng ngày càng mặn mà, sắc sảo hơn xưa. Trên trang cá nhân, Top 10 Hoa hậu Việt Nam thường xuyên khoe gương mặt thanh tú với lối trang điểm trong trẻo, nhấn vào đôi mắt có hồn và làn da căng bóng tự nhiên.

Doãn Hải My - vợ Văn Hậu gây sốt với phong cách quyến rũ dạo này (Ảnh: TTNV)

Không còn bó buộc trong những bộ cánh "tiểu thư" nhẹ nhàng, phong cách của bà xã Đoàn Văn Hậu dạo này có sự chuyển mình rõ rệt, táo bạo nhưng vẫn giữ được sự chuẩn mực của mẹ một con. Hải My rất chuộng các mẫu áo cổ vuông, cổ V sâu hoặc các chi tiết thắt dây trước ngực. Những thiết kế này không chỉ giúp cô khoe khéo vòng một đầy đặn mà còn tạo nên vẻ ngoài nữ tính, quyến rũ. Tận dụng lợi thế "đôi chân nuột nà", người đẹp thường xuyên diện quần short ngắn kết hợp cùng áo tank-top ôm sát.

Phong cách trước đó của Hải My

Bên cạnh gu thời trang, dân tình còn ngưỡng mộ sự chăm sóc chu đáo của cô dành cho gia đình. Những khoảnh khắc đời thường khi đi cafe hay dạo phố cùng chồng con luôn nhận được lượng tương tác "khủng". Có thể thấy, Doãn Hải My đang tận hưởng giai đoạn hạnh phúc nhất của cuộc đời, cô vừa có thể làm tròn thiên chức người mẹ, vừa không quên yêu chiều và làm mới bản thân mỗi ngày.