Doãn Hải My khoe visual tiểu thư sang chảnh, lộ rõ vòng 2 giữa tin đồn mang bầu

Trước tin đồn đang mang thai lần hai, Doãn Hải My - bà xã hậu vệ ĐT Việt Nam Đoàn Văn Hậu mới đây đã tung video khoe vóc dáng nuột nà, rạng rỡ, thần thái sang chảnh hút luôn triệu view chỉ sau ít giờ.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Doãn Hải My sánh đôi cùng chồng - cầu thủ Đoàn Văn Hậu tại trong một không gian sang trọng. Người đẹp diện chiếc đầm dạ hội ánh bạc ôm sát, tôn trọn đường cong cơ thể và vòng eo thon gọn. Không chỉ vậy, từng cử chỉ, ánh mắt của cô trong khung hình đều toát lên nét vẻ quý phái, dịu dàng, cuốn hút.

Vợ chồng Văn Hậu chụp ảnh sang chảnh kỉ niệm 2 năm ngày cưới

Vòng hai gọn gàng của Doãn Hải My

Điều khiến dân mạng đặc biệt chú ý chính là vòng 2 của nàng WAG. Giữa tin đồn mang bầu đang lan truyền, vóc dáng hiện tại của Doãn Hải My vẫn thon thả, quyến rũ. Ở góc quay cận, khi Văn Hậu đặt tay lên eo vợ, không khó để nhận ra thân hình cô nàng vẫn cực kỳ săn chắc, đường cong mềm mại và đôi vai trần quyến rũ, không hề giống một mẹ bầu như netizen đồn đoán.

Dưới phần bình luận, nhiều người không ngừng dành lời khen cho nhan sắc ngày càng mặn mà của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020: "Vừa sang vừa đẹp", "Không hiểu sao nhìn Hải My lúc nào cũng dịu dàng mà vẫn rất quyến rũ", "Cô ấy có tất cả, ngoại hình, khí chất, tính cách tốt lại còn giọng nói bắt tai"...

Bóng lưng quyến rũ của bà xã Đoàn Văn Hậu, vòng hai thon gọn xoá tan tin đồn mang bầu

Và ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường, bà xã Đoàn Văn Hậu vẫn luôn biết cách khiến người ta chú ý. Chẳng hạn khi thư giãn trong phòng tắm, cô nàng buộc gọn tóc, diện váy hai dây đen mềm mại và gợi cảm, khoe trọn làn da trắng mịn cùng vóc dáng mảnh mai, đường cong mềm mại và lưng trần quyến rũ. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng vẫn toát lên nét dịu dàng, nữ tính đặc trưng của bà xã Đoàn Văn Hậu.

Ngoài ra, khoảnh khắc Doãn Hải My cùng Đoàn Văn Hậu dựa sát bên nhau đọc sách trong không gian phòng ngủ ấm áp, hay cùng nhau tưới cây trong vườn vừa giản dị lại đầy tình cảm. Doãn Hải My khiến người xem cảm nhận rõ hạnh phúc bình yên của đôi vợ chồng trẻ trong căn biệt thự sang trọng bạc tỷ. Cuộc sống viên mãn đủ đầy của vợ chồng Văn Hậu - Hải My làm nhiều người trẻ cũng phải ao ước.

Văn Hậu và Hải My hạnh phúc bên nhau trong căn biệt thự bạc tỷ mới xây