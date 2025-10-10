Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doãn Hải My nghi vấn mang bầu?

10-10-2025 - 09:55 AM | Lifestyle

Vợ Văn Hậu để lộ vòng 2 lùm lùm nghi vấn có bầu lần 2.

Mới đây, Doãn Hải My – bà xã của cầu thủ Đoàn Văn Hậu trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi xuất hiện với chiếc váy rộng màu pastel nhẹ nhàng, kết hợp mái tóc buông dài và phong cách trang điểm tự nhiên. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng bàn tán chính là vòng 2 "lùm lùm" của nàng WAG trông có phần đầy đặn hơn so với trước đây.

Ngay sau đó, loạt bình luận đặt nghi vấn Doãn Hải My đang mang thai lần hai xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn. Nhiều người cho rằng việc cô gần đây thường xuyên mặc đồ rộng, hạn chế diện trang phục ôm sát càng làm nghi vấn thêm rộ lên. Tuy nhiên, cả Doãn Hải My lẫn Đoàn Văn Hậu đều giữ im lặng, không có bất kỳ phản hồi nào về tin đồn này.

Doãn Hải My nghi vấn mang bầu?- Ảnh 1.

Doãn Hải My gần đây thường xuyên mặc đồ rộng

Doãn Hải My nghi vấn mang bầu?- Ảnh 2.

Doãn Hải My nghi vấn mang bầu?- Ảnh 3.

Doãn Hải My nghi vấn mang bầu?- Ảnh 4.

Doãn Hải My nghi vấn mang bầu?- Ảnh 5.

Doãn Hải My nghi vấn mang bầu?- Ảnh 6.

Hải My xuất hiện với vòng 2 lùm lùm (Ảnh: Thuỷ Ngan Cháy Tỏi Hàng Lược)

Doãn Hải My nghi vấn mang bầu?- Ảnh 7.

Doãn Hải My nghi vấn mang bầu?- Ảnh 8.

Văn Hậu và Hải My về chung một nhà cuối năm 2023. Cặp đôi đã đón con trai đầu lòng vào tháng 5/2024, sau gần nửa năm kết hôn. Cuộc sống gia đình của Văn Hậu được nhiều người hâm mộ vẫn dành lời chúc phúc, ngày càng viên mãn.

Kể từ khi trở thành vợ cầu thủ nổi tiếng, Doãn Hải My được nhận xét ngày càng đằm thắm và kín đáo. Cô thường chọn những thiết kế thanh lịch, tông màu nhẹ nhàng, thể hiện rõ hình ảnh người phụ nữ hiện đại, yêu gia đình và biết tận hưởng hạnh phúc.

Bóng lưng đẹp như tranh vẽ của tiểu thư Doãn Hải My hút gần 7 triệu view

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kiến trúc sư 18 năm kinh nghiệm tiết lộ: 3 kiểu căn hộ này là "vàng ròng", càng ở càng sướng, bán lại lời gấp đôi

Kiến trúc sư 18 năm kinh nghiệm tiết lộ: 3 kiểu căn hộ này là "vàng ròng", càng ở càng sướng, bán lại lời gấp đôi Nổi bật

Bức ảnh sao kê mua vàng gây xôn xao, chính chủ tính làm 1 việc nhưng ai cũng cản

Bức ảnh sao kê mua vàng gây xôn xao, chính chủ tính làm 1 việc nhưng ai cũng cản Nổi bật

Dàn nghệ sĩ "say hi" cùng nữ chiến sĩ công an chung tay khắc phục hậu quả bão lũ

Dàn nghệ sĩ "say hi" cùng nữ chiến sĩ công an chung tay khắc phục hậu quả bão lũ

09:55 , 10/10/2025
Từ người luôn hết tiền giữa tháng: Đổi cách chi tiêu theo 5-2-3, có ngay quỹ 15 triệu sau nửa năm

Từ người luôn hết tiền giữa tháng: Đổi cách chi tiêu theo 5-2-3, có ngay quỹ 15 triệu sau nửa năm

09:36 , 10/10/2025
Vợ chồng Trấn Thành sống như thế này sao?

Vợ chồng Trấn Thành sống như thế này sao?

08:50 , 10/10/2025
Khách Nhật hét ầm ĩ khi thử món ăn Việt từng nằm trong danh sách "đáng sợ nhất thế giới"

Khách Nhật hét ầm ĩ khi thử món ăn Việt từng nằm trong danh sách "đáng sợ nhất thế giới"

08:32 , 10/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên