Doãn Hải My cùng Đoàn Văn Hậu đưa quý tử đi chơi Trung thu, visual "bạch nguyệt quang" gây sốt cõi mạng

Đêm Trung thu 14/8 âm lịch (tức 5/10 dương lịch), vợ chồng hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My gây sốt MXH với loạt khoảnh khắc đưa con trai đầu lòng Đoàn Minh Đăng (biệt danh bé Lúa) đi chơi phố đèn lồng. Giữa dòng người tấp nập, hình ảnh cặp đôi nổi tiếng cùng thiên thần nhỏ nhà mình nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt thả tim vì quá đỗi ấm áp và đáng yêu.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Văn Hậu xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, áo sơ mi trắng, gương mặt rạng rỡ khi bế con trai trên vai. Bên cạnh anh, Doãn Hải My diện áp hồng pastel nhẹ nhàng, khoe làn da trắng mịn cùng nụ cười ngọt ngào. Dù không trang điểm cầu kỳ, bà xã Văn Hậu vẫn nổi bật giữa phố Trung thu đông đúc. Nhiều netizen nhận xét: "Đúng kiểu mẹ bỉm sữa đẹp nhất Vbiz", "Hải My càng ngày càng nhuận sắc, nhìn mà mê luôn", "Vibe bạch nguyệt quang mê mẩn ngắm nhìn"...

Đặc biệt, tương tác tự nhiên của 3 thành viên trong gia đình khiến ai nấy đều cảm nhận rõ tình cảm gắn bó. Văn Hậu vừa bế con vừa liên tục trò chuyện với vợ, thỉnh thoảng lại cúi xuống cười cùng con khiến khung cảnh trở nên cực kỳ ấm cúng. Cầu thủ gốc Thái Bình được khen là ông bố khéo léo, chăm con khéo không kém gì mẹ.

Bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc của Doãn Hải My, cư dân mạng còn dành nhiều bình luận tích cực cho hình ảnh gia đình nhỏ của Văn Hậu. "Thấy hai vợ chồng dẫn con đi chơi mà thấy yêu, cảm giác như họ đang tận hưởng trọn vẹn niềm vui làm cha mẹ", "Đúng chuẩn hạnh phúc nhà người ta", một số tài khoản để lại bình luận.

Sau 2 năm kết hôn, Văn Hậu và Hải My ngày càng chứng minh cuộc sống hôn nhân viên mãn. Không ồn ào khoe khoang, cả hai chọn cách chia sẻ những khoảnh khắc giản dị - khi thì cùng nhau đi cà phê, khi lại đưa con đi dạo phố như bao gia đình trẻ khác. Chính điều này khiến khán giả càng thêm yêu mến cặp đôi, bởi họ vừa thành công, vừa biết cách tận hưởng hạnh phúc rất đời thường của mình.