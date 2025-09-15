Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Doãn Hải My về quê Văn Hậu, cũng nấu nướng, rửa bát như bao nàng dâu khác sao lại hút tới 1,2 triệu views?

15-09-2025 - 14:42 PM | Lifestyle

Khoảnh khắc đời thường khi về quê của vợ Văn Hậu.

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng không ngừng chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Doãn Hải My – bà xã của cầu thủ Đoàn Văn Hậu về quê chồng ở Hưng Yên. Chỉ sau vài giờ đăng tải, video nhanh chóng đạt hơn 1,2 triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận rôm rả.

Trong clip, Hải My gây chú ý khi xuất hiện giản dị, gắn bó với những hoạt động quen thuộc ở làng quê. Người đẹp sinh năm 2001 không ngần ngại cùng người thân chuẩn bị mâm cỗ, ngồi rửa bát, thái rau củ, dọn dẹp. Hình ảnh nàng dâu mặc áo thun, quần jeans, ngồi bệt trên chiếc ghế nhựa thấp khiến nhiều khán giả thích thú: “Đúng chuẩn dâu đảm, con gái Hà thành mà về quê cũng nhanh chóng hòa nhập”.

Doãn Hải My về quê Văn Hậu, cũng nấu nướng, rửa bát như bao nàng dâu khác sao lại hút tới 1,2 triệu views?- Ảnh 1.

Hải My về quê chồng cùng mọi người nấu ăn

Doãn Hải My về quê Văn Hậu, cũng nấu nướng, rửa bát như bao nàng dâu khác sao lại hút tới 1,2 triệu views?- Ảnh 2.

Cô nàng với khoảnh khắc rửa bát

Doãn Hải My về quê Văn Hậu, cũng nấu nướng, rửa bát như bao nàng dâu khác sao lại hút tới 1,2 triệu views?- Ảnh 3.

Không chỉ vậy, netizen bàn tán không ngớt khi Hải My check-in trong ngôi nhà của Văn Hậu. Đứng trước tủ kính trưng bày hàng loạt bằng khen, huy chương và kỷ niệm chương bóng đá của chồng, nàng WAGs không giấu được vẻ tự hào.

Sau khi về chung một nhà, Văn Hậu và Hải My thường xuyên chia sẻ những hình ảnh giản dị, đời thường, trái ngược với hình ảnh hào nhoáng của sân cỏ hay thảm đỏ. Chính sự gần gũi này giúp cặp đôi chiếm được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ.

Doãn Hải My về quê Văn Hậu, cũng nấu nướng, rửa bát như bao nàng dâu khác sao lại hút tới 1,2 triệu views?- Ảnh 4.

Nàng WAG check-in ở tủ trưng bày thành tích của Văn Hậu

Doãn Hải My về quê Văn Hậu, cũng nấu nướng, rửa bát như bao nàng dâu khác sao lại hút tới 1,2 triệu views?- Ảnh 5.

Bé Lúa con trai của cặp đôi thoải mái vui chơi ở sân nhà

Doãn Hải My về quê Văn Hậu, cũng nấu nướng, rửa bát như bao nàng dâu khác sao lại hút tới 1,2 triệu views?- Ảnh 6.

Hải My khéo léo dạy con chào hỏi người thân

Nhiều ý kiến cho rằng, việc Hải My nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở quê chồng cũng phần nào thể hiện sự khéo léo, tinh tế của cô nàng. Từ hình ảnh top 10 hoa hậu lộng lẫy tại các sự kiện, Hải My vẫn sẵn sàng lăn xả trong gian bếp, cùng gia đình quây quần chuẩn bị mâm cơm.

