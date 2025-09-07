Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hoà Minzy tụ tập cùng dàn WAGs nổi tiếng Chu Thanh Huyền, Doãn Hải My, nhan sắc đời thường gây sốt

07-09-2025 - 16:00 PM | Lifestyle

Hoà Minzy cực thân thiết với hội cầu thủ và dàn WAGs Việt.

Mới đây, cư dân mạng rần rần chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ Hoà Minzy tụ tập cùng hội vợ cầu thủ đình đám gồm Chu Thanh Huyền - bà xã Quang Hải, Doãn Hải My - vợ Đoàn Văn Hậu và Mai Hà Trang - vợ Hà Đức Chinh... tại nhà riêng. Khác hẳn hình ảnh lộng lẫy trên sân khấu, nữ ca sĩ quê Bắc Ninh xuất hiện trong outfit đời thường cực giản dị: áo phông trắng mix cùng quần jeans.

Dù ăn mặc đơn giản, Hoà Minzy vẫn nhanh chóng chiếm spotlight bởi nhan sắc mộc mạc nhưng rạng rỡ. Không cần son phấn cầu kỳ, cô nàng vẫn gây thương nhớ với làn da sáng, gương mặt tươi tắn và nụ cười rạng rỡ. Trong suốt buổi gặp gỡ, Hoà Minzy thoải mái vui đùa, trò chuyện cùng bạn bè, đặc biệt là cực thân thiết khi liên tục bế bồng và nựng bé Lido - con trai của Quang Hải và Chu Thanh Huyền. Khoảnh khắc giản dị nhưng ấm áp này khiến dân tình không khỏi xuýt xoa: vừa là một nghệ sĩ nổi tiếng, vừa mang năng lượng gần gũi, thân thiện.

Hoà Minzy tụ tập cùng dàn WAGs nổi tiếng Chu Thanh Huyền, Doãn Hải My, nhan sắc đời thường gây sốt- Ảnh 1.

Hoà Minzy vui đùa cùng nhóc tỳ Lido - con trai Quang Hải và Chu Thanh Huyền

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng, Hoà Minzy còn được ngưỡng mộ bởi tình bạn thân thiết với dàn cầu thủ và hội WAGs. Nữ ca sĩ vốn nổi tiếng là "bạn thân trong giới bóng đá", thường xuyên có mặt trong các dịp quan trọng để cổ vũ cho đồng đội và người thân của họ. Ngược lại, dàn tuyển thủ và gia đình cũng luôn thể hiện sự ủng hộ với các hoạt động của Hoà Minzy. Gần đây, tại họp báo ra mắt MV Nỗi đau giữa hoà bình, Chu Thanh Huyền đã bế bé Lido đến ủng hộ Hoà, Minzy chứng minh mối quan hệ khăng khít ngoài đời.

Dưới phần bình luận, netizen không ngừng để lại những lời khen: "Hoà Minzy đúng chuẩn gái một con trông mòn con mắt", "Nhìn Hoà chơi với bé Lido thấy đáng yêu quá, đúng kiểu vừa xinh vừa duyên", "Năng lượng của Hoà lúc nào cũng tích cực, nhìn mà thấy vui lây"...

Có thể nói, Hoà Minzy ngày càng chứng minh sức hút đặc biệt không chỉ trong âm nhạc mà còn ở đời thường. Dù là trên sân khấu lộng lẫy hay khi tụ tập cùng bạn bè, cô nàng vẫn luôn toả sáng theo cách rất riêng, khiến fan không ngừng "thả tim" mỗi lần xuất hiện.

Hoà Minzy tụ tập cùng dàn WAGs nổi tiếng Chu Thanh Huyền, Doãn Hải My, nhan sắc đời thường gây sốt- Ảnh 2.

Hoà Minzy thân thiết với hội tuyển thủ và dàn WAGs Việt

Hoà Minzy tụ tập cùng dàn WAGs nổi tiếng Chu Thanh Huyền, Doãn Hải My, nhan sắc đời thường gây sốt- Ảnh 3.

Hoà Minzy cuốn hút khi đi diễn, còn khi tụ tập bạn bè lại gần gũi, mộc mạc

Dàn nghệ sĩ tươi rói trước thềm Tổng duyệt diễu hành 2/9: MONO và Hoà Minzy được người dân vây kín, nữ diễn viên là Thượng uý công an gây sốt!

 

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

