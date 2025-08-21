Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhận thiệp mời đặc biệt từ Hoà Minzy, Văn Toàn nói một câu lộ luôn mối quan hệ giữa tin đồn hẹn hò

21-08-2025 - 11:55 AM | Lifestyle

Mối quan hệ của Văn Toàn và Hoà Minzy lại gây sốt!

Mới đây, trên trang cá nhân, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn chia sẻ hình ảnh tấm thiệp mời tham dự buổi ra mắt MV "Nỗi đau giữa hòa bình" của người bạn thân 10 năm - nữ ca sĩ Hòa Minzy. Điều khiến người hâm mộ chú ý hơn cả chính là dòng trạng thái đầy dí dỏm mà anh chàng đính kèm: "Mỗi lần ra bài hát là nhắc điếc hết lỗ tai"...

Câu nói mang tính trêu đùa vui vẻ này ngay lập tức gây "sốt" bởi nó cho thấy rõ mối quan hệ thân tình giữa tiền đạo gốc Hải Dương và giọng ca Bắc Ninh. Không vòng vo, không né tránh, Văn Toàn đã vô tình khẳng định rằng cả hai thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, luôn sẵn sàng ủng hộ nhau trong công việc. Những lần Hoà Minzy ra nhạc mới, Văn Toàn đều ủng hộ hết lòng, dùng trang cá nhân 1,4 triệu người theo dõi để quảng bá giúp bạn thân.

Nhận thiệp mời đặc biệt từ Hoà Minzy, Văn Toàn nói một câu lộ luôn mối quan hệ giữa tin đồn hẹn hò- Ảnh 1.
Nhận thiệp mời đặc biệt từ Hoà Minzy, Văn Toàn nói một câu lộ luôn mối quan hệ giữa tin đồn hẹn hò- Ảnh 2.

Văn Toàn phản ứng hài hước khi nhận thiệp mời của Hoà Minzy

Thực tế, Hòa Minzy - Văn Toàn vốn được biết đến là đôi bạn nổi tiếng trong làng giải trí lẫn bóng đá. Tình bạn này đã kéo dài hơn 10 năm, từ khi Hòa Minzy bắt đầu tạo dựng tên tuổi trong showbiz còn Văn Toàn đang là gương mặt trẻ triển vọng của bóng đá Việt. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện, không ngần ngại gọi nhau bằng những biệt danh thân mật và thoải mái chia sẻ về đối phương trên mạng xã hội.

Nhiều lần, fan hâm mộ và cả cư dân mạng đã "đẩy thuyền" cặp đôi bởi sự ăn ý, dễ thương trong cách trò chuyện và đồng hành, thậm chí cả hai còn dính tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, cả Văn Toàn và Hòa Minzy đều lên tiếng khẳng định họ chỉ là tri kỷ, một mối quan hệ trong sáng và chân thành hiếm có trong giới showbiz. Văn Toàn từng nhiều lần bênh vực, động viên bạn thân mỗi khi Hòa Minzy gặp sóng gió, trong khi nữ ca sĩ cũng luôn cổ vũ, góp mặt ở những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp bóng đá của anh.

Nhận thiệp mời đặc biệt từ Hoà Minzy, Văn Toàn nói một câu lộ luôn mối quan hệ giữa tin đồn hẹn hò- Ảnh 3.

Chính vì thế, việc Văn Toàn hài hước "kể tội" Hòa Minzy mỗi lần ra sản phẩm âm nhạc chỉ càng khiến khán giả thêm thích thú với tình bạn đặc biệt này. Nó chứng minh rằng sau tất cả, giữa những tin đồn và lời bàn tán, vẫn tồn tại một tình bạn bền chặt hơn 10 năm, mà mỗi lần xuất hiện đều gây sốt trong showbiz Việt.

Em trai Hoà Minzy gây tranh cãi về video lên mạng "kể khổ khi có chị gái nổi tiếng"

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 25 km, sân golf 18 lỗ đẳng cấp quốc tế do tập đoàn nghìn tỷ đầu tư có gì mà nhiều lần giật giải “hàng đầu châu Á”?

Cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 25 km, sân golf 18 lỗ đẳng cấp quốc tế do tập đoàn nghìn tỷ đầu tư có gì mà nhiều lần giật giải “hàng đầu châu Á”? Nổi bật

3 món Hà Nội có trong danh sách "Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia" mới: Cái tên thứ 3 cầu kỳ hơn cả

3 món Hà Nội có trong danh sách "Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia" mới: Cái tên thứ 3 cầu kỳ hơn cả Nổi bật

Loạt mỹ nhân xuất hiện trên trang bìa tạp chí thời trang nổi tiếng toàn cầu, gây chú ý với vẻ đẹp cá tính “không tỳ vết”

Loạt mỹ nhân xuất hiện trên trang bìa tạp chí thời trang nổi tiếng toàn cầu, gây chú ý với vẻ đẹp cá tính “không tỳ vết”

11:52 , 21/08/2025
Cuộc sống độc thân ở tuổi 44 của nam MC 'bất ổn' trong 'Gặp nhau cuối tuần'

Cuộc sống độc thân ở tuổi 44 của nam MC 'bất ổn' trong 'Gặp nhau cuối tuần'

11:05 , 21/08/2025
Sức ép ngược từ những biển người

Sức ép ngược từ những biển người

10:21 , 21/08/2025
Trải nghiệm 'tinh túy' Hà Nội trong 1 ngày: Lịch trình gợi ý giúp bạn check-in đủ điểm hot dịp lễ A80

Trải nghiệm 'tinh túy' Hà Nội trong 1 ngày: Lịch trình gợi ý giúp bạn check-in đủ điểm hot dịp lễ A80

10:06 , 21/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên