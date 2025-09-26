Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hậu trường chụp ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới Văn Hậu, Doãn Hải My còn xinh hơn cả lúc làm cô dâu

26-09-2025 - 21:21 PM | Lifestyle

Vợ chồng Văn Hậu chụp ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới.

Tròn 2 năm kể từ ngày nên duyên vợ chồng, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My khiến người hâm mộ không khỏi ngưỡng mộ khi chia sẻ loạt khoảnh khắc hậu trường đầy ấm áp.

Trong hậu trường buổi chụp ảnh, Hải My gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, dịu dàng mà vẫn sang trọng. Người đẹp diện váy ren trắng xuyên thấu tinh tế, khoe vẻ đẹp trong trẻo cùng gương mặt rạng rỡ, nụ cười hạnh phúc. Một khoảnh khắc khác, cô nàng thay chiếc đầm hở lưng kiêu sa, tôn trọn vóc dáng gợi cảm, khiến ai ngắm nhìn cũng không thể rời mắt. Nhìn nhan sắc mẹ một con dân tình còn khen Hải My xinh đẹp và mặn mà hơn cả lúc làm cô dâu.

Hậu trường chụp ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới Văn Hậu, Doãn Hải My còn xinh hơn cả lúc làm cô dâu- Ảnh 1.

Gia đình hạnh phúc 3 thành viên sau 2 năm về chung một nhà

Hậu trường chụp ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới Văn Hậu, Doãn Hải My còn xinh hơn cả lúc làm cô dâu- Ảnh 2.

Bên cạnh đó, Văn Hậu lịch lãm trong bộ vest trắng, nắm tay vợ đầy tự hào. Cặp đôi còn cùng nhau ôm bé Lúa – trái ngọt đầu tiên của hôn nhân, khiến khung hình thêm phần trọn vẹn. Hình ảnh cả gia đình rạng rỡ dưới ánh đèn lung linh như minh chứng cho hạnh phúc viên mãn sau 2 năm gắn bó.

Từ cặp đôi trai tài gái sắc gây chú ý từ khi mới công khai, đến nay Văn Hậu – Hải My đã xây dựng tổ ấm nhỏ đáng ngưỡng mộ. Chặng đường 2 năm không quá dài, nhưng đủ để họ chứng minh tình yêu chân thành, đi từ lãng mạn đến hạnh phúc gia đình.

Hậu trường chụp ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới Văn Hậu, Doãn Hải My còn xinh hơn cả lúc làm cô dâu- Ảnh 3.

Hải My cực xinh đẹp bên Văn Hậu bảnh bao

Hậu trường chụp ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới Văn Hậu, Doãn Hải My còn xinh hơn cả lúc làm cô dâu- Ảnh 4.

Hải My xinh đẹp ngọt ngào

Hậu trường chụp ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới Văn Hậu, Doãn Hải My còn xinh hơn cả lúc làm cô dâu- Ảnh 5.

Doãn Hải My cứ hát là viral, giọng ngọt lịm, netizen gật gù: "Kiếp này Văn Hậu nhặt được kho báu"

 

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

