Doãn Hải My - vợ Văn Hậu xinh quá, nhìn sang "mẹ ngoại" U50 thì biết gen đỉnh cỡ nào

07-10-2025 - 13:35 PM | Lifestyle

Nhan sắc mẹ một con trông mòn con mắt của vợ cầu thủ Văn Hậu.

Sau khi sinh con đầu lòng cho cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My nhanh chóng trở lại với hình ảnh rạng rỡ, dịu dàng đúng chuẩn "mẹ bỉm sữa" xinh đẹp. Trong những khung hình mới nhất, nàng WAG gây chú ý với làn da mịn màng, gương mặt thanh tú và thần thái nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên sự tự tin, cuốn hút. Dù vừa trải qua thời gian bầu bí và sinh nở, Hải My vẫn giữ vững phong độ nhan sắc khiến dân tình phải trầm trồ.

Nhan sắc mẹ một con Doãn Hải My

Đặc biệt, khoảnh khắc Doãn Hải My xuất hiện bên mẹ đẻ khiến mạng xã hội "bùng nổ" vì visual của cả hai quá nổi bật. Mẹ của Hải My – dù đã ở tuổi U50 vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng với vẻ ngoài trẻ trung, phong cách thời thượng và thân hình săn chắc, quyến rũ. Trong bức ảnh chụp cùng con gái, bà không chỉ toát lên vẻ quý phái mà còn cực kỳ sành điệu, tự tin khoe gu ăn mặc hiện đại, chẳng hề kém cạnh những quý cô tuổi 30.

Vợ chồng Doãn Hải My - Văn Hậu cùng với mẹ đẻ của Hải My

Hải My thừa hưởng nét đẹp từ mẹ

Nhiều người hâm mộ nhanh chóng để lại bình luận khen ngợi: "Gen trội quá xuất sắc", "Nhìn mẹ là hiểu vì sao Hải My đẹp thế". Có thể thấy, Doãn Hải My thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ  từ đôi mắt, nụ cười cho đến khí chất dịu dàng mà vẫn sang trọng.

Từ ngày về làm dâu nhà Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My luôn ghi điểm bởi phong thái kín đáo, chuẩn mực nhưng vẫn rất tinh tế. Nay, khi vừa lên chức mẹ, cô lại tiếp tục khiến công chúng phải trầm trồ vì vẻ ngoài ngày càng thăng hạng.

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

