Ở một mình mà vẫn vui: Căn hộ 55m² giúp cô gái 32 tuổi tận hưởng hạnh phúc từng ngày

Yami hiện sống trong một căn hộ 55m² tại Nhật Bản, không hào nhoáng nhưng khiến bất cứ ai ghé thăm cũng trầm trồ vì sự sạch sẽ, gọn gàng và tinh tế.

Chọn nhà là chọn cuộc sống tương lai

Theo Yami, “chọn nhà chính là chọn cuộc sống tương lai. Dù sống một mình bao lâu đi nữa, tôi cũng không bao giờ cảm thấy mệt mỏi”. Căn hộ của cô gồm một phòng khách và một phòng ngủ, nội thất cứng rất bình thường nhưng điểm nhấn lại nằm ở những món đồ nội thất mềm, đầy sắc màu pháo hoa. Từng góc nhỏ đều được chăm chút, giúp cô cân bằng giữa công việc căng thẳng và cuộc sống riêng.

Tận dụng tối đa không gian

Ngay lối vào, Yami sử dụng xi măng tự san phẳng chống mài mòn, chống bẩn – giải pháp bền và tiết kiệm. Bên cạnh chỗ để xe đạp, chị đặt một ghế gỗ chắc chắn để cất chìa khóa, trang trí thêm cây xanh nhỏ và tranh tường. Không gian lập tức trở nên ấm cúng thay vì lạnh lẽo.

Do trần nhà Nhật Bản thường thấp, Yami khéo chọn đồ nội thất thấp để không tạo cảm giác chật chội. Phòng khách có cửa kính lớn từ sàn đến trần, đón ánh sáng tự nhiên. Sàn gỗ nguyên khối kết hợp thảm xám nhạt và chậu cây xanh khéo đặt ở góc – vừa thêm sắc màu, vừa ổn định không gian.

Góc thư giãn và phòng bếp mở ấm áp

Một bộ sofa gỗ nguyên khối hai chỗ ngồi – vừa ngồi vừa nằm, vừa tiện vừa tiết kiệm diện tích. Gần ban công, Yami đặt bộ bàn ghế nhỏ để đọc sách, uống trà – góc thư giãn yêu thích mỗi khi rảnh.

Khu bếp mở – “đặc sản” của nhà Nhật – giúp tối ưu diện tích và tạo sự kết nối với phòng ăn. Bàn ăn gỗ đặt đối diện bếp, thuận tiện bày biện. Máy hút mùi công suất lớn giúp tránh phiền toái khói dầu mỡ. Đồ dùng bếp được Yami sắp xếp “vừa ẩn vừa lộ”: nồi chảo cất trong ngăn kéo, còn ấm đun nước, cốc chén, gia vị treo tường – gọn gàng mà vẫn ấm áp.

Nơi làm việc gọn gàng, phòng ngủ tối giản

Tận dụng lối đi, Yami gắn bộ bàn ghế làm việc liền tường ngay cạnh TV – nhỏ nhưng đủ công năng. Mỗi cuối tuần chị đều dọn dẹp kỹ lưỡng, nhờ đó căn hộ luôn sạch sẽ, thoải mái.

Phòng ngủ thông với phòng tắm và phòng chứa đồ trong bếp, tạo lối đi “di cư” thuận tiện. Cô không dùng giường mà trải nệm trực tiếp trên sàn, đầu giường là kệ gỗ chắc chắn đặt sách, cây xanh, đồ chơi. Chăn ga màu trắng kết hợp thảm caro đỏ mang lại cảm giác dễ chịu. “Trước khi ngủ, tôi bật đèn bàn ấm áp, đọc sách một lúc dưới bầu trời đêm tĩnh lặng. Tôi hài lòng với cuộc sống hôm nay”, Yami chia sẻ.

Phòng tắm kiểu Nhật – gọn và khoa học

Nhà kiểu Nhật thường tách biệt khu rửa mặt, khu giặt giũ, phòng tắm, phòng vệ sinh. Yami áp dụng nguyên tắc này để tránh xung đột khi sử dụng. Dù diện tích nhỏ, từng khu vẫn được phân định rõ ràng, sạch và tiện.

Kinh nghiệm cho phụ nữ trẻ

Không phải ai cũng có thể sao chép phong cách Nhật Bản, nhưng quan niệm sống dựa trên sự gọn gàng, bảo vệ môi trường và tính thực tế của Yami hoàn toàn có thể học hỏi. Từ cách chọn nội thất thấp để tiết kiệm không gian, bố trí cây xanh để cân bằng năng lượng, đến việc tận dụng từng góc nhỏ cho công năng riêng, tất cả đều cho thấy: Sống một mình không có nghĩa là cô đơn hay bừa bộn – mà có thể là một lựa chọn tự do, sạch sẽ, thoải mái và đầy cảm hứng.