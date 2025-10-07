Không ai ngờ: Chỉ cắt 3 khoản này, tôi thoát áp lực tiền bạc và sống nhẹ nhõm hẳn

1. Cắt “ngân sách tiện tay” cho đồ nhỏ lẻ

Trước kia, mỗi lần ra cửa hàng hay lướt sàn thương mại điện tử, tôi luôn “tiện tay” mua một vài thứ nhỏ lẻ: hộp nhựa, đồ gia dụng xinh xinh, đồ ăn vặt… mỗi món vài chục nghìn nhưng cộng lại cả triệu đồng/tháng. Tôi quyết định lập danh sách trước khi mua sắm và đặt quy tắc “đợi 3 ngày trước khi bấm thanh toán” với mọi món không thiết yếu.

Kết quả: Mỗi tháng giảm được khoảng 1,5 triệu đồng tiền “tiện tay” mua.

2. Cắt “ngân sách hẹn hò xã giao không kế hoạch”

Tôi nhận ra mình chi khá nhiều cho cà phê, ăn trưa ngoài, các buổi họp nhóm tự phát. Không phải cắt hẳn, nhưng tôi giới hạn số lần mỗi tuần và chuẩn bị đồ ăn mang đi nhiều hơn.

Ví dụ: Trước đây 3 buổi/tuần cà phê, nay còn 1 buổi, mỗi buổi 60.000–70.000 đồng. Mỗi tháng tiết kiệm thêm 700.000–1.000.000 đồng mà vẫn duy trì được mối quan hệ.

3. Cắt “ngân sách giải trí đột xuất”

Trước kia tôi thường đăng ký thử các gói streaming, mua khóa học online theo hứng, hoặc đặt vé xem phim bất chợt. Tôi rà soát lại, hủy các gói không dùng thường xuyên, chỉ giữ 1–2 gói chính phục vụ gia đình.

Nhờ vậy, giảm được thêm 1 triệu đồng/tháng từ các khoản nhỏ “vô hình” này.

Bảng tổng hợp khoản tiết kiệm hàng tháng sau khi cắt 3 khoản

Khoản chi bị cắt/giảm Trước khi cắt (VNĐ/tháng) Sau khi cắt (VNĐ/tháng) Tiết kiệm được (VNĐ/tháng) Đồ nhỏ lẻ “tiện tay” 2.000.000 500.000 1.500.000 Hẹn hò xã giao không kế hoạch 1.200.000 300.000 900.000 Giải trí đột xuất/đăng ký gói lẻ 1.500.000 500.000 1.000.000 Tổng cộng 4.700.000 1.300.000 3.400.000

Như vậy, tôi tiết kiệm được trung bình 3–3,5 triệu đồng/tháng, tương đương 40 triệu đồng/năm – số tiền trước đây trôi đi “vô hình” mà tôi không hề nhận ra.

Kết quả sau 6 tháng

- Tài chính ổn định hơn: Không còn cảnh “hụt ví” cuối tháng, có quỹ dự phòng rõ ràng.

- Tâm lý nhẹ nhõm: Không cảm giác tội lỗi mỗi lần tiêu tiền cho thứ thực sự cần thiết.

- Đạt mục tiêu mới: Sau 6 tháng, tôi gom được gần 20 triệu cho quỹ du lịch gia đình, trước đây không bao giờ nghĩ tới.

Lời khuyên cho chị em

- Chọn 3 khoản chi gây “rò rỉ” ví tiền nhiều nhất để cắt trước, không cần cắt hết mọi thứ.

- Lập bảng theo dõi hàng tháng – ngay cả Excel cơ bản cũng được.

- Đặt mục tiêu cụ thể cho số tiền tiết kiệm: quỹ học cho con, quỹ du lịch, quỹ khẩn cấp…

Khi có mục tiêu rõ ràng, việc cắt giảm không còn là “hy sinh” mà trở thành “đầu tư cho tương lai”.

Kết luận

Chỉ với 3 thay đổi nhỏ nhưng kiên trì, tôi đã thoát khỏi áp lực tiền bạc, sống nhẹ nhõm hẳn và lần đầu tiên cảm thấy mình kiểm soát được cuộc sống. Không cần những chiến lược tài chính phức tạp, chỉ cần bắt đầu từ những khoản chi nhỏ – bạn cũng có thể bước sang “trang mới” như tôi.