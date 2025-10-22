Liên danh Taseco Land và HNG Holdings đầu tư khu đô thị nghìn tỷ tại thủ phủ công nghiệp miền Bắc

Mới đây, UBND phường Phù Khê (TP Từ Sơn, Bắc Ninh) đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới tại phường Hương Mạc và phường Phù Khê.

Trước đó, vào ngày 14/2, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án, và đến ngày 26/5, tỉnh tiếp tục phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư là liên danh CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, MCK: TAL) và CTCP HNG Holdings.

Khu đô thị mới tại phường Hương Mạc và phường Phù Khê, có diện tích khoảng 30,5 ha với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng, nằm tiếp giáp các tuyến ĐT.277 và ĐT.277B.

Trong cơ cấu sử dụng đất, khoảng 11,6 ha sẽ được bố trí xây dựng các công trình nhà ở, gồm 409 lô đất liền kề với mật độ xây dựng tối đa 85%, cao từ 4 – 5 tầng và 206 lô biệt thự có mật độ xây dựng 65%, cao tối đa 3 tầng. Ngoài ra, dự án còn có một lô đất chung cư hỗn hợp cao tối đa 20 tầng (mật độ xây dựng 60%), một công trình nhà ở xã hội cao 12 tầng (mật độ 37%), cùng các khu đất thương mại – dịch vụ, văn hóa, y tế, giáo dục và một hồ nước rộng hơn 8.100 m2.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ đầu tư cho biết tiến độ thực hiện dự án được chia làm 2 giai đoạn. Từ nay đến tháng 11/2026, dự án sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao đất. Giai đoạn tiếp theo, trong vòng 30 tháng kể từ ngày có mặt bằng, liên danh sẽ triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công trình nhà ở (xây thô và hoàn thiện mặt ngoài), công trình thương mại – dịch vụ và trường mầm non.

Vị trí dự án khu đô thị Phù Khê.

Về Taseco Land, sau khi được phê duyệt làm chủ đầu tư khu đô thị tại Phù Khê – Hương Mạc, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hoạt động tại Bắc Ninh. Tháng 6 vừa qua, HĐQT doanh nghiệp đã thông qua chủ trương tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới, thương mại dịch vụ – tiểu khu 65.1 tại phường Tam Sơn, Đồng Kỵ và Hương Mạc (TP Từ Sơn cũ).

Theo kế hoạch, Taseco Land sẽ đứng đầu, đại diện liên danh gồm Taseco Land – Taseco Group – ICON4 để tham gia đấu thầu. Dự án này có diện tích khoảng 62,6 ha, tổng chi phí đầu tư sơ bộ hơn 3.900 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 5.178 người, với các loại hình nhà ở liền kề, biệt thự thấp tầng và chung cư hỗn hợp cao tầng, tổng diện tích sàn xây dựng gần 400.000 m2.

Tại Thái Nguyên, trong tháng 4, Taseco Land cũng đã trúng đấu giá quyền sử dụng khu đất thương mại dịch vụ rộng 2,23 ha, nằm trong tổng thể Khu đô thị mới và phố đi bộ trung tâm TP Thái Nguyên, với giá trị hơn 1.367 tỷ đồng.

Theo kế hoạch được công bố tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Taseco Land đặt mục tiêu phát triển thêm tối thiểu 4 dự án trong năm nay, nâng tổng quỹ đất tăng thêm khoảng 350 ha. Doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung tìm kiếm, phát triển các dự án mới có tiềm năng gia tăng giá trị tại Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hưng Yên.

Trong quý II/2025, công ty dự kiến đấu giá khu đất 6,6 ha; quý III sẽ tham gia đấu thầu hai dự án có tổng quy mô 278 ha và một dự án được công nhận chủ đầu tư; đến quý IV sẽ tiếp tục đấu thầu dự án quy mô 62,5 ha.

Cùng với việc mở rộng quỹ đất, Taseco Land dự kiến khởi công 6 dự án mới trong năm 2025, bao gồm: Dự án Trung Văn, dự án Long Biên, khu nghỉ dưỡng Taseco Resort Đà Nẵng 10 ha, dự án Quán Hàu, dự án nhà ở xã hội Mê Linh 40,6 ha với hơn 1.000 căn hộ và dự án khu đô thị Duy Tiên 115 ha.