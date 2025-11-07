Doanh nghiệp 200.000 tỷ của ông Nguyễn Đăng Quang chính thức nộp hồ sơ niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo đã nhận hồ sơ niêm yết lần đầu của CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer – mã MCH). Doanh nghiệp của ông Nguyễn Đăng Quang có vốn điều lệ 10.676 tỷ đồng, tương ứng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết hơn 1,067 tỷ cổ phiếu. Tổ chức tư vấn niêm yết là Chứng khoán Vietcap.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu MCH đang có nhịp tăng mạnh thời gian gần đây khi các động thái niêm yết rõ ràng hơn. Chỉ trong vòng 1 tháng trở lại đây, cổ phiếu này đã tăng hơn 50% qua đó đẩy vốn hóa thị trường của Masan Consumer lên 200.000 tỷ đồng.

Con số này đưa doanh nghiệp của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang nằm trong top đầu về vốn hóa trên UPCoM, thậm chí còn vượt xa giá trị của nhiều tên tuổi đang niêm yết như Vinamilk, PV Gas, GVR, ACB, STB và cả công ty mẹ là Masan Group. Với quy mô vốn hóa hiện nay, cổ phiếu MCH có khả năng lọt các rổ chỉ số quan trọng sau khi niêm yết trên HoSE.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư trực tuyến hồi cuối tháng 10 vừa qua, ông Micheal Hung Nguyen - Phó Tổng giám đốc Masan Group cho biết công ty đang chờ đợi kết quả kinh doanh tốt hơn vào các quý tới đây của Masan Consumer, cũng như chờ thị trường xuất hiện nhiều thông tin tích cực để đảm bảo quá trình IPO thuận lợi.

Về kết quả kinh doanh quý 3, Masan Consumer ghi nhận doanh thu đạt hơn 7.500 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ nhưng tăng 20% so với quý trước, chủ yếu nhờ phục hồi doanh số sau chiến dịch chống hàng giả và thay đổi chính sách thuế từ quý 2. Doanh thu 9 tháng đầu năm 2025 đạt 21.000 tỷ đồng, hoàn thành 63,5% kế hoạch.

Theo ban lãnh đạo, chiến lược tiếp cận trực tiếp các nhà bán lẻ đang được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng mạnh của kênh MT (tăng 13% so với cùng kỳ) và số lượng điểm bán hàng đang hoạt động tăng 40% trong quý 3/2025.

Lợi nhuận gộp giảm 8% so với cùng kỳ, còn 3.400 tỷ đồng, do doanh số giảm. Biên lợi nhuận gộp giảm 1,1 điểm % so với cùng kỳ còn 45,6%, do hai ngành hàng gia vị và thực phẩm tiện lợi, vốn có biên lợi nhuận gộp cao, chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, biên lợi nhuận tăng 1,5 điểm % so với quý trước, cho thấy dấu hiệu phục hồi trong các kỳ tiếp theo.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp/doanh thu giảm nhẹ. Tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 0,3 điểm %, còn 21,7% trong quý 3/2025, chủ yếu nhờ quản lý chi phí bán hàng hiệu quả hơn. Trong đó, chi phí quảng cáo & khuyến mãi và chi phí nhân viên bán hàng giảm lần lượt 6% và 23%. Ngược lại, chi phí kho vận tăng 13% so với cùng kỳ do mở rộng việc tiếp cận trực tiếp các điểm bán lẻ.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 giảm mạnh 19% so với cùng kỳ, còn 1.900 tỷ đồng, do lợi nhuận gộp yếu và thu nhập tài chính ròng giảm 66% so với cùng kỳ. Trong quý 3, thu nhập lãi từ tiền gửi và đầu tư trái phiếu giảm 58% so với cùng kỳ, còn 159 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2025 đạt 4.700 tỷ đồng, hoàn thành 63,8% kế hoạch.