Doanh nghiệp của CEO SN 1998 huy động thành công 2.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Crytal (Hạ tầng Crytal) vừa có văn bản gửi Sở GDCK Hà Nội (HNX) công bố về kết quả phát hành trái phiếu.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 16-17/7/2026, Hạ tầng Crytal đã phát hành 20.000 trái phiếu mã CIC12601 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng.

Đây là lô trái phiếu được phát hành riêng lẻ tại thị trường trong nước; kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 17/7/2031.

Theo tìm hiểu, Hạ tầng Crytal được thành lập ngày 26/6/2025, trụ sở chính tại CL12-22 Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, TP.Hà Nội. Ngành, nghề kinh doanh chính là Xây dựng nhà để ở. Vốn điều lệ ở mức 2.800 tỷ đồng; chủ sở hữu là Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại S-mart (Thương mại S-mart).

Đến đầu tháng 3/2026, vốn doanh nghiệp vẫn giữ nguyên tuy nhiên, cơ cấu cổ đông đã có sự thay đổi khi Thương mại S-mart giảm sở hữu xuống còn 44,714%; 55,286% còn lại do Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Việt Nam Korea (Thương mại và Xây dựng Việt Nam Korea) nắm giữ.

Hiện, ông Phùng Minh Tuyển (SN 1998) đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ông Phùng Minh Tuyển còn đứng tên, cổ đông nắm 50% vốn tại Công ty TNHH TM&DV Sen Vàng. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 6/2022, ngành nghề kinh doanh chính là Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Ngoài ra, ông Tuyển cũng đứng tên và là chủ sở hữu Công ty TNHH Xây dựng kiến trúc và nội thất Việt Hà.

Quay trở lại với cổ đông của Hạ tầng Crytal, Thương mại và Xây dựng Việt Nam Korea được thành lập vào tháng 5/2023, trụ sở chính tại tầng 9 Tòa nhà 3D phố Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tháng 11/2025, Thương mại và Xây dựng Việt Nam Korea tăng vốn từ 200 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng; cổ đông góp vốn gồm: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sunrise Việt Nam 49%; Công ty TNHH Kinh doanh thương mại Hùng Cường 49%; Nguyễn Văn Lực 2%. Hai ông Đinh Hữu Thật và ông Đặng Quốc Thắng được ủy quyền đại diện phần vốn góp của 2 pháp nhân kể trên.

Còn Thương mại S-mart được thành lập vào tháng 5/2016, ngành nghề kinh doanh chính là Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Ông Nguyễn Huy Văn (SN 1975) là Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và chủ doanh nghiệp này.