Doanh nghiệp dệt may có tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ cao nhất ngành sắp thưởng cổ phiếu 50%, kế hoạch lợi nhuận cao kỷ lục

CTCP May Sông Hồng (mã MSH) vừa thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 bằng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025.

Theo đó, May Sông Hồng dự kiến phát hành hơn 37,5 triệu cổ phiếu thưởng, tương ứng tỷ lệ 2:1 (50%). Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tính đến ngày 31/12/2024 theo BCTC kiểm toán.

Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng, thời gian triển khai dự kiến trong năm 2025, sau khi UBCKNN xác nhận hồ sơ đầy đủ. Sau phát hành, vốn điều lệ May Sông Hồng sẽ tăng từ hơn 750 tỷ lên 1.125 tỷ đồng.

Năm 2025, May Sông Hồng đặt mục tiêu doanh thu 5.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng, lần lượt tăng 4% và 11% so với 2024. Đây là mức lợi nhuận cao kỷ lục. Công ty dự kiến duy trì tỷ lệ cổ tức tiền mặt trong khoảng 30-45%, tùy thuộc kết quả kinh doanh.

Trong quý 1/2025, May Sông Hồng ghi nhận doanh thu 1.036 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 109 tỷ đồng, lần lượt tăng 34% và 75% so với cùng kỳ. Với kết quả đạt được, công ty đã thực hiện 19% kế hoạch năm.

May Sông Hồng hiện là doanh nghiệp có tỷ trọng doanh thu xuất khẩu sang Mỹ cao nhất ngành may mặc, khoảng 80% trong năm 2024. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, ban lãnh đạo thừa nhận nguy cơ đơn hàng bị cắt giảm do tình hình thuế quan nhưng cho biết công ty đang đón thêm đơn hàng chuyển dịch từ Trung Quốc.

May Sông Hồng đã xác nhận đủ đơn hàng đến cuối năm và kỳ vọng kết quả đàm phán giữa các Chính phủ sẽ giúp giảm áp lực thuế. Lãnh đạo công ty khẳng định không điều chỉnh kế hoạch tài chính 2025, tiếp tục giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng và chính sách cổ tức.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MSH đang giao dịch quanh mức 46.000 đồng/cp, giảm 11% so với đầu năm.