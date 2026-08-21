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Doanh nghiệp dược lớn nhất sàn chứng khoán chốt ngày trả cổ tức 5.000 đồng/cp

| | Thị trường chứng khoán

Doanh nghiệp dược lớn nhất sàn chứng khoán chốt ngày trả cổ tức 5.000 đồng/cp

Trước đó, doanh nghiệp đã chi trả cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 50% vào tháng 5.

CTCP Dược Hậu Giang (mã: DHG) vừa công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt cuối năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 5.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng là 15/9, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/9. Dược Hậu Giang dự kiến thanh toán cổ tức cho cổ đông vào ngày 30/9.

Đây là đợt chi trả cuối cùng trong kế hoạch cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 100% bằng tiền mặt, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận tổng cộng 10.000 đồng. Trước đó, Dược Hậu Giang đã chi trả cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 50% vào tháng 5.

Với hơn 130,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Dược Hậu Giang dự kiến chi gần 653 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Trong đó, cổ đông lớn nhất là Taisho Pharmaceutical (Nhật Bản), đang nắm hơn 51% vốn, sẽ nhận khoảng 333 tỷ đồng; Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), sở hữu hơn 43% cổ phần, dự kiến thu về khoảng 280 tỷ đồng.

Đối với năm 2026, Dược Hậu Giang dự kiến duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ở mức 7.000 đồng/cổ phiếu, đồng thời trích 3% lợi nhuận sau thuế cho quỹ khen thưởng và phúc lợi.

Hiện tại, với giá trị vốn hóa xấp xỉ 12.400 tỷ đồng, Dược Hậu Giang là doanh nghiệp dược có quy mô lớn nhất trên thị trường chứng khoán. Công ty từ lâu được biết đến với chính sách cổ tức tiền mặt cao và ổn định, thường xuyên duy trì trên 40% mỗi năm. Trong hai năm gần nhất, doanh nghiệp đều chi trả cổ tức ở mức 100% bằng tiền.

Về kết quả kinh doanh quý 2/2026, doanh thu thuần quý II đạt 1.363 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 364,3 tỷ đồng, tăng 36%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 298,7 tỷ đồng, tăng 26%.

Tính chung 6 tháng, DHG đạt 2.561 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 8%; lợi nhuận trước thuế đạt 705,5 tỷ đồng, tăng 25% và lợi nhuận sau thuế đạt 614,3 tỷ đồng, tăng 22%. So với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.007 tỷ đồng cho cả năm, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 70% kế hoạch.﻿

PV

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