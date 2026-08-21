Động thái mới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại đất nước tỷ dân

Ngày 20/8/2026, VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Federal Bank, ngân hàng tư nhân hàng đầu tại Ấn Độ, nhằm cung cấp giải pháp tài trợ hàng tồn kho cho hệ thống đại lý độc quyền.

Thỏa thuận đánh dấu bước tiến trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái toàn diện của VinFast tại Ấn Độ, giúp các đại lý chủ động nguồn lực tài chính, tối ưu hoạt động kinh doanh và đồng hành cùng VinFast trong quá trình mở rộng mạng lưới phân phối trên toàn quốc.

Theo thỏa thuận, Federal Bank sẽ cung cấp các giải pháp tài trợ hàng tồn kho được thiết kế phù hợp với nhu cầu của hệ thống đại lý VinFast, giúp tối ưu nguồn vốn lưu động, duy trì lượng xe tồn kho hợp lý và đáp ứng hiệu quả nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Các giải pháp tài chính này sẽ góp phần nâng cao năng lực vận hành của đại lý, đồng thời hỗ trợ VinFast tiếp tục mở rộng mạng lưới trên khắp Ấn Độ.

Việc kết hợp năng lực tài chính cùng mạng lưới rộng khắp của Federal Bank với hệ thống đại lý đang phát triển nhanh chóng của VinFast được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng bán lẻ vững chắc hơn, góp phần hỗ trợ chiến lược tăng trưởng dài hạn của VinFast tại một trong những thị trường xe điện phát triển nhanh nhất thế giới.

Biên bản ghi nhớ được ký kết bởi ông Tapan Ghosh, Tổng Giám đốc VinFast châu Á, và bà Kumkum Jain, Phó Chủ tịch Cấp cao, Federal Bank.

Ông Tapan Ghosh, Tổng Giám đốc VinFast châu Á, chia sẻ: “Một hệ thống đại lý vững mạnh sẽ đóng vai trò nền tảng giúp VinFast mang đến trải nghiệm đồng bộ và tiện lợi cho khách hàng. Hợp tác với Federal Bank là bước đi quan trọng giúp các đối tác đại lý của chúng tôi có thêm sự linh hoạt về tài chính nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và nâng cao hiệu quả vận hành. Song song với việc mở rộng hiện diện tại Ấn Độ, chúng tôi vẫn kiên định với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái vững chắc, tạo điều kiện để các đối tác phát triển cùng VinFast, đồng thời mang đến chất lượng dịch vụ cao nhất cho khách hàng”.

Bà Kumkum Jain, Phó Chủ tịch Cấp cao, Federal Bank, cho biết: “Federal Bank vui mừng hợp tác với VinFast để cung cấp các giải pháp tài trợ hàng tồn kho được thiết kế riêng cho hệ thống đại lý của hãng. Hợp tác này kết hợp cam kết thúc đẩy giao thông bền vững của VinFast với thế mạnh của Federal Bank trong lĩnh vực tài trợ đại lý, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái xe điện tại Ấn Độ”.

MOU với Federal Bank tiếp tục củng cố chiến lược xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện của VinFast tại Ấn Độ thông qua các hợp tác chiến lược trong nhiều lĩnh vực, từ tài chính, hạ tầng trạm sạc, dịch vụ hậu mãi đến mạng lưới bán lẻ. Sau khi cán mốc 60 đại lý 3S trên toàn quốc, VinFast đang trên đà hoàn thành mục tiêu 75 đại lý trước cuối năm. Các giải pháp tài trợ tồn kho sẽ giúp đại lý nâng cao năng lực sẵn sàng vận hành, tối ưu quản lý hàng tồn kho và phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng đối với xe điện.

VinFast tiếp tục mở rộng hiện diện tại Ấn Độ thông qua các khoản đầu tư vào sản xuất, hệ thống bán lẻ và hạ tầng hỗ trợ khách hàng. Song song với nhà máy tại bang Tamil Nadu, hãng đang xây dựng mạng lưới đại lý và dịch vụ hậu mãi trên toàn quốc, đồng thời hợp tác với các đối tác chiến lược nhằm giúp phương tiện giao thông xanh trở nên dễ tiếp cận và thuận tiện hơn đối với người tiêu dùng Ấn Độ.