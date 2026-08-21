Quỹ lớn nhất thế giới mạnh tay "gom" hàng tấn vàng, giá lên cao nhất 3 tháng

Theo dữ liệu cập nhật, trong phiên 20/8, SPDR Gold Trust mua ròng thêm khoảng 4,3 tấn vàng, nâng tổng lượng nắm giữ lên gần 1.039 tấn. Đáng chú ý, chỉ trong 2 phiên liên tiếp, quỹ đã gom tổng cộng khoảng 13,7 tấn vàng.

Động thái mua vào của quỹ diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới vừa trải qua một nhịp bứt phá mạnh. Theo dữ liệu từ Kitco, sau khi tăng hơn 4% trong phiên trước đó, giá vàng đóng cửa phiên 20/8 quanh 4.520 USD/ounce, vùng cao nhất trong gần 3 tháng.

Đà tăng vẫn được duy trì sang sáng 21/8, khi giá vàng thế giới nhích lên khoảng 4.524 USD/ounce.

Dù thị trường phải đối mặt với một số yếu tố bất lợi từ kinh tế Mỹ và thị trường trái phiếu, giá vàng vẫn ổn định trên mốc 4.500 USD/ounce.

Cụ thể, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm xuống 206.000 đơn trong tuần kết thúc ngày 15/8, thấp hơn dự báo 210.000 đơn. Chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia cũng tăng mạnh lên 47,4 điểm trong tháng 8, từ mức 41,4 điểm của tháng trước, cho thấy hoạt động sản xuất khu vực vẫn duy trì tích cực.

Các dữ liệu này xuất hiện ngay sau khi biên bản cuộc họp mới nhất của Fed cho thấy quan ngại về lạm phát vẫn ở mức cao. Một số quan chức thậm chí ủng hộ tăng lãi suất, trong khi Fed đã bỏ phiếu với tỷ lệ 9-3 để giữ lãi suất mục tiêu trong vùng 3,5-3,75%.

Kỳ vọng chính sách tiền tệ thận trọng kéo lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ phục hồi. Lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng trở lại gần 4,69%, trong khi kỳ hạn 30 năm lên khoảng 5,23%. Mặt bằng lợi suất cao thường gây sức ép lên vàng do làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi.

Tuy nhiên, áp lực này chưa đủ để đảo ngược đà tăng trước đó của kim loại quý. Giá vàng vẫn nhận được hỗ trợ từ đồng USD suy yếu và nhu cầu trú ẩn trước các rủi ro địa chính trị, qua đó giúp thị trường duy trì quanh vùng cao nhất gần 3 tháng.

Nhà đầu tư hiện hướng sự chú ý tới các chỉ số PMI sơ bộ của Mỹ để đánh giá thêm sức khỏe nền kinh tế cũng như khả năng Fed tiếp tục duy trì lập trường thận trọng tại cuộc họp tháng 9.

Về mặt kỹ thuật, vùng 4.595 USD/ounce đang là ngưỡng kháng cự đáng chú ý. Nếu vượt qua mức này, giá vàng có thể hướng tới vùng 4.778 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, vùng 4.447 USD/ounce đóng vai trò hỗ trợ gần, trước khi lùi về 4.320 USD/ounce nếu áp lực bán gia tăng.