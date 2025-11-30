Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Doanh nghiệp gửi hơn 8,35 triệu tỷ vào ngân hàng

30-11-2025 - 16:15 PM | Doanh nghiệp

Tính đến cuối tháng 9/2025, tiền gửi của doanh nghiệp vào hệ thống ngân hàng đạt hơn 8,35 triệu tỷ đồng, tăng 8,91% so với cuối năm 2024 và vượt nhóm tiền gửi của cá nhân 518.000 tỷ đồng.

Theo số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố, đến cuối tháng 9/2025, tiền gửi cả khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế, các tổ chức tín dụng đạt gần 16,18 triệu tỷ đồng, tăng gần 3% so với số liệu công bố gần nhất cuối tháng 7 (15,73 triệu tỷ đồng).

Trong đó, tiền gửi của dân cư tiếp tục lập đỉnh mới với hơn 7,83 triệu tỷ đồng, tăng 10,86% so với đầu năm. Tiền gửi của doanh nghiệp đạt hơn 8,35 triệu tỷ đồng, tăng 8,91% so với cuối năm 2024.

Nhờ đà tăng mạnh này, sau 9 tháng năm 2025 tiền gửi của tổ chức kinh tế hiện đã vượt nhóm cá nhân 518.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cho biết tổng phương tiện thanh toán tính đến cuối tháng 9 đạt gần 20 triệu tỷ đồng, tăng 11,53% so với đầu năm.

Doanh nghiệp gửi hơn 8,35 triệu tỷ vào ngân hàng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dù lãi suất huy động vẫn ở vùng thấp, dòng tiền từ cả doanh nghiệp và người dân vẫn tiếp tục chảy vào ngân hàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất bình quân trong tháng 9 dao động ở mức 0,1 - 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới một tháng; 3,4 - 4,1%/năm cho kỳ hạn một đến dưới 6 tháng; 4,6 - 5,5%/năm đối với kỳ hạn 6 đến 12 tháng; 4,9 - 6,1%/năm với kỳ hạn 12 - 24 tháng và 6,7 - 7,5%/năm cho các khoản gửi trên 24 tháng.

Tính từ đầu tháng 11 đến nay, đã có 22 ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm. Trong đó, một số ngân hàng đã tăng lãi suất lần thứ hai trong tháng.

Đặc biệt, hàng loạt ngân hàng đã đẩy mức lãi suất huy động các kỳ hạn dưới 6 tháng lên 4,75%, mức cao nhất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Ở các kỳ hạn dài, một số ngân hàng đẩy lãi suất lên đến 6,7-6,8%/năm.

Ví dụ, ngày 28/11, VPBank công bố biểu lãi suất tiết kiệm mới trong đó tăng 0,25%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng. Qua đó ngân hàng đưa lãi suất huy động kỳ hạn này chạm mức trần 4,75%/năm theo quy định đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng.

Theo Hoàng Lam (t/h)

An ninh tiền tệ

