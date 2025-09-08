Doanh nghiệp kiện chính quyền đòi khoản nợ xây trụ sở 5 tỉ đồng

Ngày 8-9, một lãnh đạo UBND xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận một doanh nghiệp kiện chính quyền xã yêu cầu hoàn trả khoản nợ liên quan đến việc đầu tư xây dựng trụ sở.

"Doanh nghiệp khởi kiện UBND thị trấn Chợ Chùa (cũ), tuy nhiên thị trấn Chợ Chùa đã sáp nhập trở thành xã Nghĩa Hành. Do đó xã Nghĩa Hành phải kế thừa quyền và nghĩa vụ liên quan. Đây là khoản nợ đọng của thị trấn Chợ Chùa, bây giờ chuyển về xã Nghĩa Hành. Chúng tôi đã có báo cáo với tỉnh về khoản nợ đọng này để có hướng giải quyết"- vị lãnh đạo xã Nghĩa Hành thông tin.

Trụ sở UBND thị trấn Chợ Chùa (cũ)

Doanh nghiệp kiện chính quyền vì nợ tiền xây dựng trụ sở

Theo đại diện Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Thành Đạt, doanh nghiệp này đã trúng gói thầu gần 9,8 tỉ đồng xây dựng nhà làm việc của UBND thị trấn Chợ Chùa (cũ). Tháng 3-2021, công trình được nghiệm thu, bàn giao. Thời điểm đó, chủ đầu tư đã thanh toán cho công ty gần 5,8 tỉ đồng, còn nợ gần 4 tỉ đồng.

Từ năm 2021 đến nay, doanh nghiệp đã nhiều lần làm việc với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan yêu cầu thanh toán công nợ. Tuy nhiên phía chủ đầu tư vẫn không thanh toán theo cam kết.

"Suốt nhiều năm qua, công ty chúng tôi đã gửi 6 văn bản đề nghị thanh toán công nợ song chủ đầu tư không thực hiện. Tìm mọi cách mà không thể đòi được khoản tiền này nên tôi đành phải khởi kiện ra tòa"- đại diện Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Thành Đạt cho biết.

Cũng theo đại diện công ty, hiện Tòa án nhân dân khu vực 5 (tỉnh Quảng Ngãi) đã thông báo mở phiên xét xử liên quan đến việc công ty yêu cầu UBND xã Nghĩa Hành hoàn trả khoản nợ hơn 5 tỉ đồng, trong đó có gần 4 tỉ đồng nợ gốc và 1 tỉ đồng tiền lãi.