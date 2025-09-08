Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp kiện chính quyền đòi khoản nợ xây trụ sở 5 tỉ đồng

08-09-2025 - 14:22 PM | Bất động sản

Một doanh nghiệp kiện chính quyền cấp xã ở Quảng Ngãi đòi khoản nợ gần 5 tỉ đồng xây dựng trụ sở năm 2021.

Ngày 8-9, một lãnh đạo UBND xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận một doanh nghiệp kiện chính quyền xã yêu cầu hoàn trả khoản nợ liên quan đến việc đầu tư xây dựng trụ sở.

"Doanh nghiệp khởi kiện UBND thị trấn Chợ Chùa (cũ), tuy nhiên thị trấn Chợ Chùa đã sáp nhập trở thành xã Nghĩa Hành. Do đó xã Nghĩa Hành phải kế thừa quyền và nghĩa vụ liên quan. Đây là khoản nợ đọng của thị trấn Chợ Chùa, bây giờ chuyển về xã Nghĩa Hành. Chúng tôi đã có báo cáo với tỉnh về khoản nợ đọng này để có hướng giải quyết"- vị lãnh đạo xã Nghĩa Hành thông tin.

Doanh nghiệp kiện chính quyền đòi khoản nợ xây trụ sở 5 tỉ đồng- Ảnh 1.

Trụ sở UBND thị trấn Chợ Chùa (cũ)

Doanh nghiệp kiện chính quyền vì nợ tiền xây dựng trụ sở

Theo đại diện Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Thành Đạt, doanh nghiệp này đã trúng gói thầu gần 9,8 tỉ đồng xây dựng nhà làm việc của UBND thị trấn Chợ Chùa (cũ). Tháng 3-2021, công trình được nghiệm thu, bàn giao. Thời điểm đó, chủ đầu tư đã thanh toán cho công ty gần 5,8 tỉ đồng, còn nợ gần 4 tỉ đồng.

Từ năm 2021 đến nay, doanh nghiệp đã nhiều lần làm việc với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan yêu cầu thanh toán công nợ. Tuy nhiên phía chủ đầu tư vẫn không thanh toán theo cam kết.

"Suốt nhiều năm qua, công ty chúng tôi đã gửi 6 văn bản đề nghị thanh toán công nợ song chủ đầu tư không thực hiện. Tìm mọi cách mà không thể đòi được khoản tiền này nên tôi đành phải khởi kiện ra tòa"- đại diện Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Thành Đạt cho biết.

Cũng theo đại diện công ty, hiện Tòa án nhân dân khu vực 5 (tỉnh Quảng Ngãi) đã thông báo mở phiên xét xử liên quan đến việc công ty yêu cầu UBND xã Nghĩa Hành hoàn trả khoản nợ hơn 5 tỉ đồng, trong đó có gần 4 tỉ đồng nợ gốc và 1 tỉ đồng tiền lãi.

Theo T.Trực

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyện lạ tại dự án “nóng” bậc nhất Hà Nội lúc này: Người mua sẵn sàng đặt giá cao, nhưng "đại gia" BĐS quyết chỉ bán giá thấp hơn 45% so với thị trường

Chuyện lạ tại dự án “nóng” bậc nhất Hà Nội lúc này: Người mua sẵn sàng đặt giá cao, nhưng "đại gia" BĐS quyết chỉ bán giá thấp hơn 45% so với thị trường Nổi bật

Novaland sau lời khẳng định sẽ tái sinh của ông Bùi Thành Nhơn: Loạt dự án tỷ USD được hồi sinh, “núi nợ” hơn 186.000 tỷ đồng vẫn đè nặng

Novaland sau lời khẳng định sẽ tái sinh của ông Bùi Thành Nhơn: Loạt dự án tỷ USD được hồi sinh, “núi nợ” hơn 186.000 tỷ đồng vẫn đè nặng Nổi bật

Huế sẽ định đoạt số phận của những “ngôi nhà hoang” ven Quốc lộ 49?

Huế sẽ định đoạt số phận của những “ngôi nhà hoang” ven Quốc lộ 49?

14:23 , 08/09/2025
Khẩn trương thi công 'nút thắt' cuối cùng của cao tốc Bến Lức - Long Thành

Khẩn trương thi công 'nút thắt' cuối cùng của cao tốc Bến Lức - Long Thành

14:21 , 08/09/2025
Dòng tiền Nam tiến của giới nhà giàu đang tiến về vùng đất này

Dòng tiền Nam tiến của giới nhà giàu đang tiến về vùng đất này

13:00 , 08/09/2025
Livestream 5/9: Khách đặt giá hơn 70 triệu/m2, Sunshine Group bất ngờ chốt quyền mua căn hộ chỉ 45 triệu/m2

Livestream 5/9: Khách đặt giá hơn 70 triệu/m2, Sunshine Group bất ngờ chốt quyền mua căn hộ chỉ 45 triệu/m2

12:58 , 08/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên