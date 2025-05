Doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo báo lãi khủng sau khi tái cơ cấu

CTCP TCO Holdings (HOSE: TCO) vừa công bố BCTC quý 1 năm 2025 với doanh nghiệp này đã ghi nhận mức doanh thu thuần 488 tỷ đồng (trong đó mảng kinh doanh gạo đóng góp 450 tỷ đồng, tương đương 92% tổng doanh thu).

Lợi nhuận sau thuế quý 1 đạt hơn 33 tỷ đồng, tăng 283% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp lúa gạo đang chịu tác động từ biến động giá, đây là kết quả tương đối khả quan.

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2025 của TCO Holdings

Theo giải trình của doanh nghiệp này lợi nhuận Quý 1/2025 tăng mạnh chủ yếu đến từ lãi của TCO Holdings khi thoái vốn khỏi Nam An nhằm tái cấu trúc hoạt động đầu tư của Công ty (là khoản chênh lệch giữa giá chuyển nhượng và giá trị tài sản thuần trong Nam An khi TCO Holdings hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Nam An cho đối tác).

Trước đó, từ cuối năm 2024, TCO đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất, nhà xưởng và máy móc thiết bị từ CTCP Tập đoàn Nam An về CTCP TCO Agri (công ty con của TCO).

TCO Holdings xác định gạo là lĩnh vực trọng tâm với tầm nhìn còn nhiều dư địa để khai thác, từ đó công ty cần tái cấu trúc toàn diện để tận dụng cơ hội từ thị trường. Kết quả kinh doanh chuyển biến tích cực sau khi TCO Holdings tái cơ cấu thành công.

Trong năm 2024, Việt Nam xuất khẩu 9 triệu tấn gạo, mang về 5,67 tỷ USD – con số cao nhất trong lịch sử ngành. Cùng với đó, TCO Holdings ghi nhận doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt kỷ lục 3.538 tỷ đồng, trong đó mảng kinh doanh gạo chiếm gần 96% tổng doanh thu.

Đón đầu xu hướng trên, TCO Holdings không chỉ hoàn thiện hệ thống nhân sự, vận hành mà còn giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới với ba trụ cột chiến lược: Nông nghiệp - Logistics & Vận tải - Bất động sản, khẳng định vị thế doanh nghiệp đa ngành.

Kết thúc quý 1 năm 2025, xuất khẩu gạo tiếp tục ghi nhận tín hiệu khả quan với 2,3 triệu tấn được xuất khẩu, trị giá 1,2 tỷ USD. Trong bối cảnh Ấn Độ đang đẩy mạnh xuất khẩu gạo ra thế giới do lượng tồn kho cao kỷ lục, giá gạo toàn cầu có khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp trong thời gian tới.

Tuy nhiên, triển vọng xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn được đánh giá tích cực dù phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng. Trước tình hình chung của thị trường, TCO Holdings cho biết Công ty đã linh hoạt trong chiến lược tiếp cận thị trường, nâng cao năng lực sản xuất, tìm kiếm khách hàng mới và tái cấu trúc hoạt động để tạo lợi nhuận bền vững trong dài hạn.

Với tỷ trọng đóng góp hơn 90% tổng doanh thu, với việc doanh nghiệp này tiếp tục tái cấu trúc hoạt động để tạo ra lợi nhuận bền vững trong tương lai, mảng kinh doanh gạo vẫn được Ban lãnh đạo Công ty xem là chìa khóa chính để mở đường cho những cánh cửa thành công trong giai đoạn tới của TCO Holdings.

Mới đây, TCO Holdings đã thông báo cho các cổ đông về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 chậm nhất đến ngày 30/06/2025 để Công ty có thêm thời gian chuẩn bị chu đáo về thủ tục và tài liệu. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 cụ thể sẽ được thông báo sau.

Trước đây, TCO Holdings từng lên kế hoạch thâu tóm nhà máy gạo An Vi – đây là nhà máy gạo lớn nhất nhì ĐBSCL với tổng diện tích 11,7 hecta. Nếu kế hoạch này được triển khai và trình trong kỳ đại hội tới đây, TCO Holdings có thể trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực xay xát và đánh bóng gạo tại Việt Nam.

Ngoài hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh lúa gạo và vận tải, TCO Holdings còn sở hữu tài sản chất lượng là tòa nhà Enterprise Tower - phục vụ hoạt động cho thuê, trong năm nay sẽ xuất hiện đóng góp lợi nhuận đều từ tài sản này.

Tòa nhà Enterprise cũng sẽ là tài sản mang lại giá trị TCO Holdings trong giai đoạn tới khi sở hữu vị trí đắc địa tại quận 4, tiếp giáp nhiều quận trung tâm, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng giá đất cũng như giá cho thuê văn phòng tại tòa nhà này.