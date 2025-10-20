Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Doanh nghiệp liên quan đến bà Trương Mỹ Lan chậm thanh toán hơn 2.400 tỷ đồng trái phiếu

20-10-2025 - 14:31 PM | Bất động sản

Bông Sen Corp- doanh nghiệp liên quan bà Trương Mỹ Lan, chậm thanh toán hơn 2.400 tỷ đồng trái phiếu do tài khoản bị phong tỏa.

Công ty Cổ phần Bông Sen (Bông Sen Corp) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Cụ thể, lô trái phiếu mã BSECH2126003 của Bông Sen có tổng giá trị phát hành 4.800 tỷ đồng, lãi suất trả lãi trong kỳ là 15,75%/năm.

Theo lịch, ngày 15/10/2025, Bông Sen Corp phải thanh toán lãi trong kỳ gần 2.426,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa thực hiện thanh toán do tài khoản bị phong tỏa.

Phía Bông Sen cũng chưa có thông tin cụ thể về tiến độ thanh toán hoặc kết quả đàm phán với nhà đầu tư.

Doanh nghiệp liên quan đến bà Trương Mỹ Lan chậm thanh toán hơn 2.400 tỷ đồng trái phiếu- Ảnh 1.

Nguồn: HNX

Được biết, lô BSECH2126003 do Bông Sen Corp phát hành ngày 15/10/2021 nhằm mục đích đầu tư Dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại - dịch vụ và căn hộ tại số 152 - Trần Phú (TP.HCM). Đây là lô "đất vàng" từng thuộc sở hữu của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba).

Tài sản bảo đảm gồm: phần vốn góp tương đương 30% vồn điều lệ tại Công ty TNHH Bất động sản Trí Đức có tổng giá trị 180 tỷ đồng thuộc sở hữu của Bà Trần Thị Phơ; hơn 63,4 triệu cổ phần (có tổng giá trị theo mệnh giá là gần 634,5 tỷ đồng) tương đương 69,9% vốn điều lệ của Công ty CP Daeha thuộc sở hữu của Công ty CP Đầu tư Hợp Thành 1 (khi đủ điều kiện thế chấp). Ngoài ra, tài sản bảo đảm gồm các bất động sản và động sản hiện có hoặc hình thành trong tương lai thuộc sở hữu của công ty (hoặc bên thứ 3); các tài sản bảo đảm khác sẽ được thay thế hoặc bổ sung theo từng thời điểm nhằm đảm bảo cho các nghĩa vụ của trái phiếu.

Trong thời gian xét xử sơ thẩm giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát, Bông Sen Corp trong danh sách 762 công ty có liên quan đến tập đoàn của bà Trương Mỹ Lan.

Theo tìm hiểu, tiền thân Bông Sen là thành viên của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist). Ngày 27/12/2004, Bông Sen chính thức chuyển đổi sang mô hình CTCP với vốn điều lệ ban đầu 130 tỷ đồng.

Vốn điều lệ tại đăng ký thay đổi hồi tháng 11/2016 là 4.777 tỷ đồng. Hiện, bà Vũ Thị Hồng Hạnh (SN 1993) là Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp liên quan đến bà Trương Mỹ Lan chậm thanh toán hơn 2.400 tỷ đồng trái phiếu- Ảnh 2.

Bông Sen Corp được biết đến là chủ sở hữu hàng loạt nhà hàng, khách sạn hạng sang tại TP.HCM như: Khách sạn Palace Sài Gòn, Khách sạn Bông Sen Sài Gòn, Khách sạn Bông Sen Annex, Nhà hàng Lemongrass, Nhà hàng Buffet Gánh, Nhà hàng Lion, Nhà hàng Vegetarian...

Tại Hà Nội, năm 2015, Bông Sen trở thành công ty mẹ của Daeha - doanh nghiệp sở hữu tổ hợp khách sạn Daewoo Hà Nội và cao ốc văn phòng Daeha, tọa lạc tại số 360 Kim Mã. Đây là một trong những khách sạn 5 sao quốc tế đầu tiên tại Hà Nội.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong 6 tháng đầu năm 2025, tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 4.539 tỷ đồng; trong đó, vốn đàu tư của chủ sở hữu vẫn duy trì 4.777 tỷ đồng.

Bán niên 2025, Bông Sen Corp báo lỗ ròng gần 356 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 401 tỷ đồng. Kinh doanh thua lỗ kéo dài khiến lỗ lũy kế tại thời điểm 30/6/2025 của doanh nghiệp lên tới gần 3.092 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý II/2025, nợ phải trả của Bông Sen ở mức hơn 9.076 tỷ đồng; trong đó nợ vay từ phát hành trái phiếu là 4.800 tỷ đồng đến từ lô BSECH2126003 đã nói ở trên.

Ngoài ra, doanh nghiệp liên quan bà Trương Mỹ Lan cũng ghi nhận khoản nợ phải trả khác hơn 4.271 tỷ đồng, trong đó, chi phí phải trả ngắn hạn gần 2.257 tỷ đồng; chi phí phải trả dài hạn khác hơn 928 tỷ đồng; thuế thu nhập hoãn lại phải trả gần 884 tỷ đồng;...

