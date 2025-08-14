Doanh nghiệp tấp nập chia cổ tức, một công ty xây dựng thưởng cổ phiếu tỷ lệ 100%

Từ đầu năm 2025 đến nay, nhiều doanh nghiệp niêm yết ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với lợi nhuận tăng trưởng mạnh, tạo nền tảng cho loạt quyết định chia cổ tức “khủng”.

Từ PWS công bố mức cổ tức kỷ lục, LHC thưởng cổ phiếu tỷ lệ 100%, MIG chốt quyền nhận cổ tức 10%, đến PAN Group và Cao su Đồng Phú (DPR) mạnh tay chi hàng trăm tỷ đồng tiền mặt, thị trường đang chứng kiến một mùa cổ tức sôi động.

HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã CK: DPR) vừa thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%. Tương ứng cổ đông sẽ được nhận 2.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/8 và ngày thanh toán cổ tức dự kiến là 29/9.



Với gần 86,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cao su Đồng Phú ước tính sẽ cần chi xấp xỉ 174 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông đợt này. Trong đó, công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã CK: GVR) sẽ được nhận hơn 96 tỷ đồng cổ tức với việc đang nắm giữ 55,24% vốn tại Cao su Đồng Phú.﻿

CTCP Tập đoàn PAN (PAN Group, Mã CK: PAN) cũng vừa thông báo ngày 29/8 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt đồng thời lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



Theo đó, PAN Group sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5%, tương đương 500 đồng/cổ phiếu. Với 208,89 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính PAN sẽ chi 104,4 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này. Ngày thanh toán là 15/9/2025.



Tính đến cuối quý II/2025, có 2 tổ chức do ông Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT PAN Group) làm Chủ tịch HĐQT sở hữu lượng lớn cổ phiếu PAN.



Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư NDH sở hữu 23,82 triệu cổ phiếu PAN, tỷ lệ 11,41% vốn. Ước tính Đầu tư NDH sẽ nhận về gần 12 tỷ đồng cổ tức.



CTCP Chứng khoán SSI sở hữu 26,58 triệu cổ phiếu PAN, tỷ lệ 12,37%. Với tỷ lệ sở hữu này, SSI dự kiến nhận về gần 13,3 tỷ đồng cổ tức.﻿

Bên cạnh đó, CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (HNX: LHC) định hướng trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 phương án phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1, thay thế cho kế hoạch chia cổ tức tiền mặt 10-15% dự kiến trong năm 2025 và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1 vào năm 2026. Ban lãnh đạo cho rằng việc chuyển sang chia thưởng cổ phiếu sẽ giúp gia tăng nguồn lực tài chính, hỗ trợ mở rộng đầu tư và phát triển dài hạn.﻿

Công ty cũng vừa công bố nghị quyết HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025. Theo đó, doanh thu thuần hợp nhất mục tiêu đạt 1.313 tỷ đồng, tăng 10% so với kế hoạch ban đầu, trong khi lợi nhuận trước thuế dự kiến gần 236 tỷ đồng, tăng tới 54%.



So với kết quả thực hiện năm 2024, doanh thu kế hoạch mới cao hơn gần 9% và lợi nhuận dự kiến tăng hơn 60%. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của LHC, vượt kỷ lục từng thiết lập năm 2023.﻿

Một công ty khác là CTCP Cấp thoát nước Phú Yên (UPCoM: PWS) cũng đã chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/cp vào ngày 5/8. Ngày thanh toán bắt đầu từ 28/08.



Với gần 38,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 38 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.﻿

Hiện, CTCP Nước Aqua One - do bà Đỗ Thị Kim Liên (Shark Liên) làm Chủ tịch HĐQT - sở hữu 59,64% vốn PWS, dự kiến nhận gần 23 tỷ đồng cổ tức. UBND tỉnh Đắk Lắk (trước đây là UBND tỉnh Phú Yên) nắm 38% vốn, nhận khoảng 15 tỷ đồng.

Aqua One được biết đến là nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực nước sạch, đặc biệt tại Hà Nội với nhiều dự án quy mô như nhà máy nước mặt sông Đuống (Hà Nội) hay nhà máy xử lý nước Xuân Mai (tỉnh Hòa Bình)...

Ngoài ra, Tổng Công ty Bảo hiểm Quân đội (MIC, Mã CK: MIG) vừa chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm tài chính 2024. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/8/2025.



Theo kế hoạch, MIC dự kiến chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện là 10%, trong đó gồm 5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của MIC tại ngày 31/12/2024 (theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024).



Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chi hơn 100,7 tỷ đồng tiền mặt để chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện 5% (một cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày thanh toán dự kiến là 15/9/2025.



Bên cạnh đó, công ty dự kiến phát hành gần 10,1 triệu cổ phiếu chia cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền 100:5 (100 quyền nhận được 5 cổ phiếu mới). Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là gần 101 tỷ đồng.



Nếu hoàn thành đợt phát hành, vốn điều lệ của MIC sẽ tăng từ 2.014 tỷ đồng lên 2.115 tỷ đồng. Theo đó, phương án chi trả cổ tức nêu trên đã được các cổ đông của MIC thông qua tại đại hội thường niên năm 2025 diễn ra ngày 31/3/2025.