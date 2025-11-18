Doanh nghiệp trên sàn chứng khoán do Thủy Tiên nắm giữ hơn 20% cổ phần chuẩn bị họp bàn một việc quan trọng

CTCP Du lịch Vietravel (Vietravel, mã: VTR) thông báo 2/12 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/12. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 12/2025.

Nội dung thực hiện theo thông báo sẽ là các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản.

Trong một văn bản khác, HĐQT Vietravel đã thông qua Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Vietravel dự kiến phát hành gần 8,6 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành là 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới). Nếu đợt phát hành này thành công, vốn điều lệ của Vietravel dự kiến sẽ nâng lên gần 660 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến phát hành vào quý 4/2025 sau khi UBCKNN có thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu.

Ngoài ra, Nghị quyết HĐQT Vietravel cũng thông qua việc tạm dừng triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2025.

Hồi tháng 8/2025, công ty đã thực hiện kế hoạch chào bán cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu với lượng cổ phiếu đã phân phối là 28,66 triệu đơn vị, thu về gần 344 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ lên 573 tỷ đồng như hiện tại.

﻿Theo danh sách cổ đông của công ty, hiện bà Nguyễn Thuỷ Tiên là cổ đông lớn nhất với lượng cổ phiếu nắm giữ là 12 triệu đơn vị (tương ứng tỷ lệ sở hữu 20,94%).

Về kết quả kinh doanh, trong quý 3/2025, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 2.114 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt vỏn vẹn 4 tỷ đồng, giảm mạnh 70% so với cùng cùng kỳ 2024.

Công ty cho biết, do yếu tố chi phí đầu vào tác động mạnh làm cho giá vốn tăng 3,6%; chi phí tài chính tăng gần 11% do ảnh hưởng từ đợt biến động tỷ giá ngoại hối nên lợi nhuận giảm mạnh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần đạt hơn 5.438 tỷ đồng, tăng nhẹ 3%. Lợi nhuận sau thuế đạt 11 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2024 đạt gần hơn 31 tỷ đồng, tương ứng sụt giảm 65% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thị trường, cổ phiếu VTR đang trong quãng điều chỉnh về vùng giá hồi đầu năm. Thị giá chốt phiên 17/11 tại 15.100 đồng/cp.