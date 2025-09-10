Doanh nghiệp trình phương án trả cổ tức 100% bằng tiền mặt, cổ phiếu tăng vọt lên đỉnh lịch sử

CTCP Thủy điện Quế Phong (mã: QPH) vừa công bố kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung phương án chia cổ tức. Thời gian lấy ý kiến cổ đông sẽ kéo dài từ ngày 08/09 đến 24/09.

Cụ thể, công ty đề xuất chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 100%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận về 10.000 đồng.

Với gần 18,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thủy điện Quế Phong dự kiến sẽ chi ra gần 186 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối tháng 6/2025 đạt gần 225 tỷ đồng, như vậy số tiền cổ tứcc này chiếm khoảng 83% “của để dành” của doanh nghiệp.

Nếu được thông qua, Hội đồng quản trị sẽ công bố ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thanh toán cụ thể sau.

Trước đó, vào ngày 10/06, Công ty vừa thanh toán cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 40% (4.000 đồng/cp).

Được biết, Thủy điện Quế Phong được thành lập ngày 26/7/2005 với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng với tiền thân là Ban quản lý dự án Thuỷ điện Bản Cốc thuộc Tổng công ty xây dựng Hà Nội. Công ty có lịch sử chia cổ tức ổn định với mức bình quân 20%/năm bằng tiền mặt cho giai đoạn 2017-2024.

Về cơ cấu sở hữu, cổ đông lớn nhất của Thủy điện Quế Phong là CTCP Điện lực Trung Sơn với tỷ lệ 85,5% vốn. Đứng thứ hai là ông Lê Thái Hưng, Tổng Giám đốc công ty, với 7,2% cổ phần. Ông Hưng đồng thời cũng là người đại diện cho phần vốn của Điện lực Trung Sơn tại QPH.

Trong một động thái khác, ngay trước thềm xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, ông Lê Thái Hưng, Tổng Giám đốc công ty đã đăng ký bán sạch hơn 1,3 triệu cổ phiếu QPH đang sở hữu trong thời gian từ 8/9 đến 6/10 tới đây. Mục đích để cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Trên sàn chứng khoán, sau thông tin cổ tức "khủng", cổ phiếu QPH diễn biến khởi sắc phiên 9/9 với mức tăng gần 14%, thậm chí có thời điểm kịch trần. Thị giá được đẩy lên mốc 41.000 đồng/cp, đây cũng là đỉnh cao nhất của cổ phiếu này. ﻿