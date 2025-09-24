Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, chiều 23/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh đã tiếp và làm việc với lãnh đạo Công ty Shemar Power (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc). Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, ông Mã Bân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Shemar Power thông tin, công ty được thành lập vào năm 1996, trụ sở chính tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc; hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, chuyên R&D và sản xuất sản phẩm điện lực từ vật liệu mới.

Hiện nay, Shemar Power có quy mô thị trường 1,5 tỷ USD, được đánh giá là doanh nghiệp dẫn đầu toàn cầu về cách điện ngoài bằng vật liệu mới, đồng thời tham gia xây dựng 49 tiêu chuẩn quốc tế IEC/IEEE. Sản phẩm của công ty được ứng dụng tại hơn 100 quốc gia, với khách hàng là các công ty lưới điện và nhà sản xuất thiết bị điện hàng đầu thế giới.

Theo ông Mã Bân, công ty đang có kế hoạch đầu tư tại Việt Nam theo 2 giai đoạn. Trong giai đoạn 1 (2025 - 2030), công ty dự kiến xây dựng 2 nhà máy có diện tích khoảng 28ha, tổng mức đầu tư khoảng 90 triệu USD. Trong giai đoạn 2 (2027 - 2033), công ty có kế hoạch xây dựng 3 nhà máy với diện tích khoảng 42ha, tổng mức đầu tư khoảng 100 triệu USD.

Chủ tịch Shemar Power bày tỏ mong muốn được Bắc Ninh hỗ trợ lựa chọn địa điểm đầu tư; thực hiện các chính sách ưu đãi thuế, đất đai theo quy định và mong muốn hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi tiếp (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh)

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh bày tỏ vui mừng được tiếp đón ông Mã Bân cùng các thành viên của Shemar Power đến tìm hiểu cơ hội đầu tư. Đồng thời, ông Thịnh khẳng định Bắc Ninh luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu, hợp tác và phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin, địa phương hiện có 33 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích 10.171ha và 93 cụm công nghiệp có tổng diện tích 3.497ha. Sự tham gia của các tập đoàn lớn, đầu tư vào những ngành công nghiệp sử dụng công nghệ hiện đại, dây chuyền sản xuất quy mô lớn đã làm thay đổi cơ cấu sản phẩm công nghiệp của tỉnh.

Bên cạnh đó, Bắc Ninh có vị trí thuận lợi, hệ thống hạ tầng đồng bộ và môi trường đầu tư cởi mở. Đặc biệt, tỉnh vừa khởi công sân bay quốc tế Gia Bình với diện tích gần 2.000ha. Đây là cảng hàng không quốc tế cấp 4E, dự kiến hoàn thành vào ngày 31/12/2026 và sẽ nằm trong nhóm 10 sân bay hiện đại nhất thế giới.

Cùng với đó, hai tuyến đường sắt kết nối Việt Nam với Trung Quốc đi qua địa bàn tỉnh sẽ góp phần đưa Bắc Ninh trở thành điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp quốc tế.

Ông Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh, địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tập đoàn kinh tế đến đầu tư, sản xuất kinh doanh ổn định lâu dài, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp để sự hợp tác giữa hai bên đạt hiệu quả cao nhất.