Doanh nghiệp vàng thay đổi quy trình giao dịch theo quy định mới

Các thay đổi này tập trung vào phương thức thanh toán, hình thức mua bán và quy trình giao dịch, nhằm tuân thủ quy định pháp luật, tăng tính minh bạch và bảo đảm quyền lợi của khách hàng.

Cụ thể, Công ty Bảo Tín Mạnh Hải cho biết, kể từ sau ngày 10/10/2025, toàn bộ hệ thống sẽ áp dụng quy định thanh toán mới theo đúng chủ trương của Nghị định 232/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, với các giao dịch bán ra (khách hàng mua vàng), nếu tổng giá trị dưới 20 triệu đồng/ngày của một khách hàng, có thể thanh toán bằng mọi hình thức, bao gồm tiền mặt, chuyển khoản hoặc thẻ ngân hàng. Tuy nhiên, đối với các giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên trong cùng một ngày, chỉ được thanh toán bằng phương thức không dùng tiền mặt bao gồm chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ Visa, thẻ tín dụng.

Ở chiều ngược lại, đối với giao dịch mua vào (khách hàng bán vàng), quy định cũng được siết chặt hơn. Các đơn hàng có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên/ngày ( khách hàng cá nhân hoặc công ty), Bảo Tín Mạnh Hải sẽ thực hiện thanh toán 100% bằng hình thức chuyển khoản, trong khi những đơn hàng dưới 5 triệu đồng/ngày vẫn có thể nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy lựa chọn của khách hàng.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cũng vừa thông báo tạm ngừng toàn bộ giao dịch mua bán vàng miếng và vàng nhẫn trong ngày 11/10/2025, để chuẩn bị cho việc triển khai quy trình giao dịch mới. Hoạt động sẽ được nối lại bình thường vào sáng thứ Hai, 13/10/2025. Trước đó, từ ngày 8/10, SJC đã thay đổi hình thức mua vàng miếng thay vì xếp hàng mua trực tiếp, khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh sẽ đăng ký mua trực tuyến trên website chính thức của công ty.

Song song với điều chỉnh của thị trường vàng, Tập đoàn Phú Quý cũng phát đi thông báo tạm dừng nhận đơn hàng mới đối với sản phẩm bạc miếng và bạc thỏi kể từ ngày 10/10/2025, cho đến khi có thông báo mới.

Các động thái trên cho thấy các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc đang chủ động điều chỉnh mô hình hoạt động để đáp ứng các yêu cầu quản lý giao dịch theo Nghị định 232/2025/NĐ-CP, vốn siết chặt hơn việc thanh toán không dùng tiền mặt, kê khai thông tin khách hàng và kiểm soát dòng tiền trong lĩnh vực kinh doanh kim loại quý.

Đây được xem là bước chuyển cần thiết, góp phần tăng tính minh bạch của thị trường vàng, đồng thời tạo nền tảng cho quản lý rủi ro, chống rửa tiền và gian lận thương mại – những yếu tố quan trọng trong bối cảnh Chính phủ đang hoàn thiện cơ chế quản lý thị trường vàng theo hướng hiện đại, bền vững.