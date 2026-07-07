Doanh nghiệp xuất khẩu trái cây giảm áp lực về thời gian
Ngày 7/7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố danh sách các cơ sở kiểm nghiệm được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) chấp nhận thực hiện kiểm nghiệm chỉ tiêu Cadimi (Cd) và chất Vàng O đối với quả tươi xuất khẩu sang Trung Quốc. Danh sách được cập nhật đến ngày 26/6/2026.
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Theo đó, cả nước hiện có 37 cơ sở kiểm nghiệm được GACC chấp nhận, trong đó 30 cơ sở được công nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu Cadimi và 31 cơ sở được công nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu Vàng O đối với quả tươi xuất khẩu, chủ yếu là mặt hàng sầu riêng và mít.
Các cơ sở kiểm nghiệm được phân bố tại bốn khu vực.
Cụ thể, vùng Đồng bằng sông Hồng có 8 cơ sở, gồm 1 cơ sở tại Quảng Ninh và 7 cơ sở tại Hà Nội.
Vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây nguyên có 4 cơ sở, phân bố tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng.
Vùng Đông Nam Bộ có số lượng lớn nhất với 15 cơ sở, đều đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có 10 cơ sở, gồm 1 cơ sở tại Đồng Tháp, 8 cơ sở tại thành phố Cần Thơ và 1 cơ sở tại tỉnh Cà Mau.
Trước đây, khi số cơ sở đủ điều kiện còn hạn chế, doanh nghiệp (DN) thường phải đưa mẫu đi xa, phụ thuộc lịch trả kết quả của một số phòng kiểm nghiệm. Với mặt hàng có thời gian bảo quản ngắn như mít, sầu riêng, độ trễ vài ngày có thể làm tăng rủi ro chất lượng và chi phí.
Theo đánh giá, việc GACC chấp nhận các cơ sở kiểm nghiệm của Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát chất lượng nông sản xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu của thị trường Trung Quốc đối với chỉ tiêu Cadimi và chất Vàng O, góp phần nâng cao năng lực kiểm nghiệm trong nước, rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ xuất khẩu và tạo thuận lợi cho DN, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng trái cây tươi nhập khẩu.
Đại đoàn kết