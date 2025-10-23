"Doanh nhân ra sân golf để bàn chuyện bất động sản là chuyện thường ngày"

Ngành golf Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ nhất trong lịch sử hơn 100 năm phát triển. Gần 100 sân golf đã đi vào hoạt động, hàng chục dự án khác đang được triển khai, và kỳ vọng đạt mốc 200 sân vào năm 2030 đang dần trở thành hiện thực.

Tại Hội nghị Chủ sở hữu sân Golf – Phát triển du lịch golf Việt Nam 2025 (Vietnam Golf Course Owners Summit - VNGOS 2025), chuyên gia ngành dự báo ngành golf đang bước vào kỷ nguyên chuyên nghiệp hóa, nơi ngành golf chuyển dịch từ phát triển tự phát sang tư duy chiến lược và hành động tập thể.

VNGOS 2025 định hướng chiến lược phát triển golf trong thập kỷ tiếp theo, trong đó mỗi sân golf không còn là một dự án riêng lẻ, mà trở thành một điểm chốt trong hệ sinh thái du lịch cao cấp, bất động sản nghỉ dưỡng và logistics dịch vụ. Đây cũng là lần đầu tiên, các chủ sở hữu sân golf sẽ ngồi lại với nhau cho một chiến lược phát triển chung.

Ông Jed Moore, Nhà sáng lập & Tổng giám đốc Tập đoàn 54 - đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực vận hành và quản lý sân golf với chuyên môn cao cùng nguồn lực trải rộng khắp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APAC), Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi và Bắc Mỹ, chia sẻ: "Sau hơn một thế kỷ phát triển, Việt Nam đang ở thời điểm then chốt để xác lập vai trò trung tâm trong ngành công nghiệp golf toàn cầu. Đây không còn là lúc chỉ mở rộng số lượng sân golf, mà là lúc cần đặt ra một chiến lược phát triển quốc gia có chuẩn mực, có tính liên kết, và có sức cạnh tranh khu vực".

Việt Nam hiện mới đạt khoảng 1,5 triệu lượt khách chơi golf quốc tế, chỉ bằng 1/4 Thái Lan. Đây không phải là hạn chế, mà là dư địa phát triển còn rất lớn nếu có chiến lược đúng.

Dữ liệu cho thấy, một golfer quốc tế chi tiêu trung bình 500 - 600 USD/ngày tại Việt Nam – cao gấp 3 - 4 lần khách thông thường. Nhưng với lượng golfer trong nước hiện khoảng 150.000 người, thì thị trường nội địa chưa thể hấp thụ hết quy mô mở rộng sân golf hiện nay.

Trong bối cảnh đó, golf không còn là "phụ gia" cho các dự án nghỉ dưỡng, mà đang dần trở thành trung tâm của cấu trúc phát triển bất động sản cao cấp tại các tỉnh ven biển, cao nguyên và vùng du lịch sinh thái.

Năm 2022, ngành golf mang về khoảng 600 triệu USD – nhưng nếu được định vị đúng, con số này có thể đạt 1 tỷ USD vào năm 2025 và tiếp tục nhân lên khi Việt Nam hội nhập sâu hơn vào thị trường golf toàn cầu.

Tại toạ đàm "thị trường bất động sản Việt Nam dưới góc của nhà đầu tư Dubai" do báo Tuổi trẻ tổ chức đầu tháng 10/2025, ông Dileep Kumar AV - doanh nhân bất động sản cao cấp đến từ Dubai cho hay, Việt Nam đang bỏ ngỏ một cơ hội lớn khi chưa xây dựng các hoạt động hay chiến lược bài bản để tiếp cận nhà đầu tư quốc tế thông qua golf và du lịch cao cấp.

Theo đó, golf và du lịch golf có tiềm năng trở thành ngành mũi nhọn quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, cần được đẩy mạnh truyền thông và hướng nhiều hơn tới thị trường quốc tế.

Theo ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, ở Việt Nam, doanh nhân ra sân golf để bàn chuyện bất động sản là chuyện thường ngày. Theo đó, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng gắn với golf chính là xu hướng cần được khuyến khích, ủng hộ.