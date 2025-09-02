Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô châu Âu (ACEA), hãng xe của tỷ phú Elon Musk chỉ bán được 6.600 xe tại Liên minh châu Âu (EU) trong tháng 7, giảm 42,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 7 tháng đầu năm 2025, Tesla tiêu thụ khoảng 77.000 xe tại EU, thấp hơn nhiều so với 137.000 xe trong cùng kỳ năm 2024.

Trong khi đó, BYD – nhà sản xuất xe điện và xe lai sạc điện (plug-in hybrid) của Trung Quốc – tiếp tục khẳng định dấu ấn tại thị trường châu Âu. Doanh số BYD tăng 206,4% trong tháng 7 so với năm trước, đạt 9.698 xe, vượt qua Tesla.

Doanh số lao dốc liên tiếp, Tesla lao đao ở châu Âu

Đà sụt giảm mới nhất của Tesla đã nối dài chuỗi suy giảm doanh số của hãng xe điện từng gây sốt. Ngoài việc vấp phải phản ứng từ một nhóm người dùng vì quan điểm chính trị của ông chủ Tesla, ở châu Âu và Trung Quốc, Tesla còn phải cạnh tranh trực diện với các mẫu xe có giá ca phải chăng của BYD. Đây là điều mà hãng không phải đối mặt tại thị trường Mỹ.

Nếu tính thêm Vương quốc Anh và các quốc gia thuộc Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) như Na Uy, Đan Mạch và Thụy Điển, xu hướng tương tự cũng được ghi nhận: doanh số Tesla giảm, trong khi BYD tăng tới 225% trong tháng 7.

Dù vậy, tính từ đầu năm 2025 đến nay, Tesla vẫn bán nhiều hơn BYD gần 35.000 xe trên tổng các thị trường EU, Anh và EFTA.

BYD vượt mặt Tesla

Doanh số xe mang thương hiệu Trung Quốc đang tăng mạnh khắp châu Âu. Đặc biệt, BYD tiếp tục mở rộng thị phần, bất chấp việc ô tô điện nhập khẩu vào EU phải chịu mức thuế 27% sau cuộc điều tra của khối này năm ngoái.

BYD vẫn nắm lợi thế về giá so với các đối thủ, trong đó có Tesla. Đồng thời, các tiến bộ công nghệ cũng giúp hãng vượt lên. Tháng 3, BYD công bố công nghệ sạc pin mới có thể bổ sung 250 dặm quãng đường chỉ trong 5 phút, vượt xa mức 200 dặm trong 15 phút của Tesla. Tháng 2, BYD ra mắt hệ thống "God's Eye" – đối thủ của công nghệ tự lái hoàn toàn của Tesla – và tích hợp miễn phí trên hầu hết các mẫu xe.

Ngoài ra, BYD còn có lợi thế nhờ danh mục sản phẩm đa dạng gồm cả xe điện thuần (EV) và xe lai (hybrid), trong khi Tesla chỉ sản xuất EV. Sự đa dạng này giúp BYD ứng phó tốt hơn trước thay đổi trong thị hiếu người tiêu dùng châu Âu.

Công ty nghiên cứu Jato Dynamics từng ghi nhận BYD lần đầu vượt Tesla về doanh số tại châu Âu hồi tháng 4.

Tỷ phú Elon Musk vẫn khá lạc quan về Tesla ở châu Âu, tuy nhiên, nhiều nhà phân tích đã chỉ ra những điều cần lo ngại với thương hiệu này tại châu lục này. (Ảnh: CNBC)

Tesla lao đao

Hiện Tesla nằm trong nhóm các hãng ô tô bán kém nhất tại châu Âu, chỉ đứng trên Honda (HND) và Mitsubishi. Theo CNN, khó khăn của Tesla phản ánh những thay đổi kinh tế, cấu trúc và chính trị đang định hình lại thị hiếu người mua xe.

Tốc độ tăng trưởng doanh số xe điện đã chậm lại trong vài năm gần đây. Nguyên nhân được cho là do việc cắt giảm ưu đãi chuyển đổi sang xe điện, lo ngại về tuổi thọ pin và sự thiếu hụt hạ tầng trạm sạc. Theo ACEA, tỷ lệ xe điện chạy pin trong tổng doanh số ô tô mới tại EU hiện đạt 15,6%, vẫn "cách xa so với mức cần thiết trong giai đoạn chuyển đổi này".

Người tiêu dùng châu Âu ngày càng ưa chuộng xe hybrid, vốn chiếm hơn một phần ba thị trường xe mới tại khu vực.

Ngoài ra, quan điểm chính trị của Elon Musk - ông chủ Tesla cũng phần nào ảnh hưởng tới hình ảnh của hãng.

Một số khảo sát cho thấy hình ảnh cá nhân của Musk đang ảnh hưởng tiêu cực đến Tesla. Khảo sát của Electrifying.com hồi tháng 1 cho thấy 60% người tham gia cho biết họ không muốn mua xe Tesla vì những phát ngôn và hành động của tỷ phú Elon Musk. Cũng trong tháng 1, hơn 70% người dân Anh và Đức bày tỏ quan điểm tiêu cực về Musk sau những động thái can dự chính trị của ông.

Bên cạnh đó, các nhà phân tích cũng chỉ ra nhiều vấn đề mang tính cấu trúc cốt lõi: danh mục sản phẩm hạn hẹp và đã cũ của Tesla. Hãng thiếu vắng các mẫu xe đại chúng mới kể từ khi Model Y ra mắt năm 2020, trong khi thị trường lại tràn ngập những mẫu xe mới từ cả các hãng Trung Quốc lẫn các nhà sản xuất ô tô lâu đời.

"Doanh số đáng thất vọng của Tesla phần nào có thể lý giải bởi môi trường cạnh tranh gay gắt hơn nhiều", Matthias Schmidt, chuyên gia phân tích tại Schmidt Automotive, nhận định.

Ông nhấn mạnh rằng tỷ phú Elon Musk tỏ ra "ảo tưởng" khi khẳng định trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý II vào tháng 7 rằng "không có vấn đề gì với doanh số Tesla tại thị trường châu Âu," bất chấp việc thị phần của hãng tại Tây Âu đã giảm xuống còn 1,7% trong nửa đầu năm 2025, từ mức 2,5% một năm trước đó.

Trước đó, Tesla cho rằng nguyên nhân doanh số yếu kém là do quá trình chuyển đổi sang phiên bản nâng cấp của Model Y – mẫu xe từng dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số tại châu Âu năm 2023. Dù đã bắt đầu bàn giao từ tháng 6, số xe Model Y đăng ký mới vẫn giảm 46,5% tại Đan Mạch và 87% tại Thụy Điển trong tháng trước.

Ông Andy Leyland, đồng sáng lập công ty tư vấn chuỗi cung ứng SC Insights, nhận định ngoài sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và "danh mục sản phẩm trì trệ," Tesla còn đang chịu tác động từ "sự suy giảm lòng trung thành thương hiệu và việc đánh mất lợi thế công nghệ." Ông cũng nhấn mạnh sự sụt giảm mạnh giá trị xe Tesla đã qua sử dụng sau khi hãng thực hiện các đợt cắt giảm giá bán xe mới hồi năm 2023, càng làm nhu cầu suy yếu.

Theo số liệu của Marketcheck – đơn vị theo dõi thị trường xe cũ tại Anh – doanh số xe Tesla đã qua sử dụng đạt mức kỷ lục trong tháng 7, tăng 270%. Giá trung bình của Model Y cũ giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay, thấp hơn 41% so với tháng 7/2024.