Đề xuất tăng ngưỡng doanh thu chịu thuế

Nghị quyết số 68 đặt yêu cầu xóa bỏ hình thức khoán thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chậm nhất trong năm 2026. Theo đó, tại hồ sơ dự án Luật quản lý thuế (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất, hộ, cá nhân kinh doanh khai thuế theo tháng, quý, năm, từng lần phát sinh hoặc quyết toán. Cơ quan thuế căn cứ vào cơ sở dữ liệu quản lý để hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong việc khai thuế và tính thuế.

Hộ, cá nhân kinh doanh dựa vào doanh thu hàng năm để xác định có phải nộp thuế hay không và kê khai, tính thuế giá trị gia tăng cùng thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp tự xác định doanh thu hàng năm thuộc đối tượng không chịu thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vẫn phải kê khai doanh thu thực tế phát sinh với cơ quan thuế theo quy định.

Nếu doanh thu hàng năm thuộc đối tượng chịu thuế, hộ và cá nhân kinh doanh sẽ dựa vào doanh thu thực tế để xác định cách tính thuế và tự tính số thuế giá trị gia tăng cùng thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo quy định.

Nhiều đề xuất tăng ngưỡng chịu thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh.

Nhiều băn khoăn đặt ra về ngưỡng doanh thu bao nhiêu thì phải đóng thuế? Theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng 2024, từ năm 2026, hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đồng/năm trở xuống sẽ không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế thu nhập cá nhân, gấp đôi mức miễn thuế hiện tại .

Ông Nguyễn Văn Được - Trưởng ban Chính sách của Hội Tư vấn và Đại lý thuế TPHCM - cho rằng việc xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026 sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý và tính tuân thủ của hộ kinh doanh do thói quen áp dụng thuế khoán đã khá lâu. Nhận thức pháp luật của hộ kinh doanh còn hạn chế, đồng thời, các chính sách pháp luật về hộ kinh doanh chưa thực sự đồng bộ

Dù vậy, xóa bỏ thuế khoán là chính sách nên làm, nhưng cần các giải pháp đồng bộ. Trong góp ý về quản lý thuế và chính sách thuế, hóa đơn đối với hộ kinh doanh, Công ty Trọng Tín đề xuất nâng mức doanh thu không chịu thuế cho hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng. Mức này cũng phù hợp với quy định hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên phải sử dụng máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế tại Nghị định 70.

Mức doanh thu 1 tỷ đồng/năm được đề xuất tương đương với mức giảm trừ gia cảnh của người làm công ăn lương, dự kiến được nâng như đề xuất của Bộ Tài chính (có thể lên tới 15,5 triệu đồng/tháng), quy đổi theo tỷ lệ giữa doanh thu và thu nhập chịu thuế. Doanh thu dưới ngưỡng này được coi như chỉ đủ bù chi phí duy trì hoạt động kinh doanh, chưa tạo ra thu nhập thực sự để nộp thuế.

Nâng ngưỡng miễn thuế, ngân sách có 'hụt' thu?

Theo số liệu của Thuế TPHCM, thu ngân sách từ hộ kinh doanh năm 2024 đạt 8.269 tỷ đồng, chỉ chiếm 1,62% tổng thu ngân sách của thành phố. Trong 7 tháng đầu năm 2025, con số này là 6.248 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,66% tổng thu. Tính đến tháng 7/2025, trong số hơn 349 nghìn hộ kinh doanh tại TPHCM, hơn 92% là hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng.

Trưởng ban Chính sách của Hội Tư vấn và Đại lý thuế TPHCM Nguyễn Văn Được cho rằng, việc thực hiện phương án miễn thuế cho hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm là khả thi, không ảnh hưởng lớn đến nguồn thu ngân sách.

Ngược lại, chính sách này giúp giảm chi phí hành thu, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực cơ quan thuế, tập trung quản lý nhóm có doanh thu lớn , rủi ro cao. Người nộp thuế cũng được giảm chi phí tuân thủ, chi phí xã hội, đồng thời tạo động lực thúc đẩy kinh doanh hợp pháp, hỗ trợ nhóm nhỏ, lẻ, yếu thế, tại vùng sâu, vùng xa, nơi có điều kiện kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam - cho hay, mức doanh thu 200 triệu đồng/năm thực chất tương đương với doanh thu bán hàng chỉ khoảng 540.000 đồng/ngày - con số rất thấp. Trong khi đó, mức giảm trừ gia cảnh đối với thuế thu nhập cá nhân hiện nay đang có xu hướng tăng và dự kiến sẽ được trình vào tháng 10 tới. Do đó, mức doanh thu miễn thuế cho hộ kinh doanh cần được nghiên cứu tăng lên 400 - 500 triệu đồng/năm, nhằm giảm số lượng đối tượng phải quản lý và giảm gánh nặng hành chính.

Bên cạnh đó, về hóa đơn, chứng từ đối với hộ kinh doanh được miễn thuế , bà Cúc đề nghị cơ quan thuế cần có giải pháp cho các trường hợp này. Do không phải khai thuế, hộ kinh doanh có thể dẫn đến tình trạng thiếu hóa đơn cung cấp cho các đơn vị mua hàng.

Theo Cục Thuế, nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phát triển, ngành thuế kiến nghị tăng ngưỡng doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân lên mức 400 triệu đồng/năm.

Lý giải về ngưỡng 400 triệu, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế - cho biết, việc tính toán đưa ra dự theo ngành hàng và tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Từ mức bình quân chung xác định ra doanh thu tối thiểu.