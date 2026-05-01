Doanh thu bật tăng 62%, CC1 tăng tốc thi công hàng loạt dự án hạ tầng lớn

Theo đó, doanh thu quý này của CC1 đạt 2.290 tỷ đồng, tăng mạnh 62% so với cùng kỳ năm 2025 (hơn 1.415 tỷ đồng).

Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của CC1 chuyển biến tích cực, đạt 735,4 tỷ đồng trong quý I/2026, tăng mạnh so với mức âm 481,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Diễn biến này cho thấy khả năng thu hồi dòng tiền từ hoạt động thi công và thanh toán công trình đã có sự củng cố rõ rệt. Đây được xem là điểm sáng trong bức tranh tài chính của doanh nghiệp, chủ yếu đến từ việc giảm các khoản phải thu và thu hẹp quy mô hàng tồn kho, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dòng tiền trong kỳ.

Lợi nhuận gộp cũng cải thiện, tăng 29% so với cùng kỳ, lên mức 109 tỷ đồng, phản ánh sự mở rộng hoạt động thi công trong kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế ghi nhận giảm nhẹ 6%, phần nào cho thấy áp lực từ biến động giá nguyên vật liệu trong bối cảnh thị trường còn nhiều yếu tố bất định.

Tại thời điểm ngày 31/3/2026, tổng tài sản của CC1 đạt hơn 18.756 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cuối năm 2025, tương ứng mức tăng 1.593 tỷ đồng, cho thấy quy mô tài sản tiếp tục được mở rộng song hành với đà tăng trưởng hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, tại thời điểm 31/3/2026, khoản trả trước cho người bán của CC1 đạt 6.069 tỷ đồng, tăng 23,3% so với cuối năm 2025, trở thành một trong những biến động đáng chú ý trên bảng cân đối kế toán. Diễn biến này, theo đánh giá từ doanh nghiệp và các phân tích bên ngoài, chủ yếu phản ánh đặc thù chu kỳ triển khai dự án cũng như chiến lược chủ động nguồn lực trong bối cảnh khối lượng công việc gia tăng mạnh.

Cụ thể, CC1 hiện sở hữu giá trị backlog ước tính trên 42.500 tỷ đồng, tạo nền tảng cho tăng trưởng trong các năm tới. Khối lượng hợp đồng lớn, bao gồm nhiều dự án hạ tầng quy mô như Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội hay các dự án giao thông trọng điểm dự kiến triển khai trong thời gian tới như: cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, cầu Cát Lái, cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2),... kéo theo nhu cầu huy động nguồn lực thi công, vật tư và nhân công ngay từ giai đoạn đầu. Trong bối cảnh đó, việc gia tăng các khoản trả trước cho nhà cung cấp và nhà thầu phụ được xem là bước đi chủ động nhằm đảm bảo tiến độ triển khai đồng loạt trên các mũi thi công, đồng thời đáp ứng yêu cầu tiến độ ngày càng cao từ chủ đầu tư đối với các công trình trọng điểm.

Phối cảnh cầu dây văng Cát Lái

Đại diện doanh nghiệp cho biết, trong bối cảnh thị trường vật liệu xây dựng có dấu hiệu biến động về giá, đặc biệt dưới tác động của chi phí năng lượng và nguồn cung, việc chủ động tạm ứng trước giúp CC1 giữ ổn định giá đầu vào, giảm thiểu rủi ro trượt giá và đảm bảo khả năng cung ứng liên tục. Đồng thời, cơ chế ứng trước cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp huy động kịp thời các nguồn lực thi công, qua đó kiểm soát tiến độ và chất lượng công trình.

Ở góc độ tài chính, quy mô trả trước tăng cao cũng được đánh giá là tương thích với khối lượng hợp đồng đang triển khai. Với thông lệ tạm ứng phổ biến trong ngành xây dựng, mức trả trước hiện tại phản ánh kỳ vọng giải ngân và thực hiện khối lượng công việc lớn trong kỳ tới, phù hợp với nền backlog hiện hữu. Điều này cho thấy chiến lược điều hành theo hướng chủ động của nhà thầu, thay vì bị động trước biến động thị trường, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn.

Giới phân tích cho rằng dư địa tăng trưởng của CC1 vẫn còn khi nhiều dự án lớn đang bước vào giai đoạn hoàn thiện và chuẩn bị ghi nhận doanh thu. Khi các dự án này dần đi vào chu kỳ bàn giao, triển vọng kinh doanh trong các năm tới được đánh giá tích cực hơn, với kỳ vọng cải thiện cả doanh thu và lợi nhuận.

Việc tập trung vào lĩnh vực xây dựng hạ tầng, đồng thời liên tục tham gia và trúng thầu các dự án trọng điểm quốc gia trong những năm gần đây, đã tạo nền tảng cho CC1 duy trì đà tăng trưởng và ổn định hoạt động.