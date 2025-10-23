Doanh thu thuần Imexpharm đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 16% trong 9 tháng đầu 2025

Kết quả tài chính nổi bật

Ngày 20/10/2025, CTCP Dược phẩm Imexpharm đã công bố Kết quả kinh doanh Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2025. Imexpharm vẫn duy trì tăng trưởng tích cực ở tất cả các chỉ tiêu trọng yếu nhờ quản trị chi phí chặt chẽ và năng lực thúc đẩy kinh doanh bền bỉ.

Trong quý 3 năm 2025, Imexpharm ghi nhận doanh thu gộp tăng 10% và doanh thu thuần tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh ngành dược đối diện với nhiều thay đổi. Kết quả này phản ánh khả năng duy trì tăng trưởng ổn định của Công ty ở cả hai kênh OTC và ETC.

Giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ - thấp hơn tốc độ tăng doanh thu, nhờ lập kế hoạch sản xuất hiệu quả, tối ưu công suất nhà máy và chủ động triển khai các biện pháp tiết giảm chi phí tại 4 cụm nhà máy. Trong quý 3, Imexpharm cũng đưa vào vận hành dây chuyền thuốc bột đông khô cuối cùng tại nhà máy IMP4 đạt chuẩn EU-GMP, qua đó tiếp tục gia tăng năng lực sản xuất theo chuẩn EU-GMP.

Bên trong nhà máy sản xuất thuốc đạt chất lượng EU-GMP của Imexpharm. Ảnh: Imexpharm.

Nhờ đó, lợi nhuận gộp tăng 9% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp duy trì ổn định ở mức 40%.

Các chi phí hoạt động tiếp tục được quản lý chặt chẽ; chi phí bán hàng và quản lý chỉ tăng 3% so với cùng kỳ, cho thấy kỷ luật chi tiêu hiệu quả trong bối cảnh Công ty vẫn đang đầu tư mở rộng thị trường và chuyển đổi số.

Với nền tảng kiểm soát chi phí tốt và hiệu quả vận hành ổn định, LNTT tăng 11%, EBITDA tăng 12% so với cùng kỳ, cho thấy sự chú trọng cải thiện khả năng sinh lời của Công ty.

Xét theo quý, kết quả kinh doanh Q3 giảm nhẹ so với một quý 2 tăng trưởng cao, chủ yếu do hai yếu tố mang tính thời điểm: Khách hàng gia tăng mua hàng trong Q2 trước khi chính sách điều chỉnh giá có hiệu lực từ tháng 7; Nhiều thay đổi chính sách và hạ tầng có hiệu lực từ tháng 7 như quy định thuế của hộ kinh doanh, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, thực hiện chính quyền 2 cấp…

Sau một tháng 8 có phần chững lại, doanh số đã phục hồi mạnh mẽ trong tháng 9, với doanh thu thuần tăng 25% so với tháng trước, LNTT tăng 101%, và EBITDA tăng 48%, khẳng định nhu cầu thị trường dồi dào.

Trong chín tháng đầu năm 2025, doanh thu gộp đạt 2.118 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu thuần đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 16%. Kết quả tích cực này chủ yếu nhờ sự tăng trưởng tích cực ở cả hai kênh OTC và ETC, lần lượt tăng 19% và 21% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp tăng 21%, lợi nhuận trước thuế tăng 23%, và EBITDA tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt 40%, biên EBITDA tăng lên 22,3%, thể hiện sự cân đối tốt giữa tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh.

Tính đến cuối tháng 9, Imexpharm đã hoàn thành 68% mục tiêu doanh thu thuần cả năm và 63% mục tiêu lợi nhuận trước thuế, duy trì tiến độ tích cực hướng tới các mục tiêu kinh doanh cuối năm.

Trong 9 tháng đầu năm, Imexpharm ra mắt 20 sản phẩm mới, vượt kế hoạch năm (16 SKUs), đồng thời duy trì đổi mới sáng tạo với 144 dự án R&D đang triển khai.

Phát hành cổ phiếu ESOP

Theo Nghị quyết HĐQT ngày 23/9/2025, Công ty trình cổ đông phê duyệt việc phát hành hơn 1,55 triệu cổ phiếu ESOP với giá 5.000 đồng/cổ phiếu, kèm thời hạn hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Tính đến ngày 30/9/2025, giá cổ phiếu IMP tăng 14% kể từ đầu năm 2025.

Việc chuyển đổi từ chính sách thưởng tiền mặt truyền thống sang cơ chế cổ phiếu ESOP giúp bảo toàn dòng tiền đồng thời gắn kết lợi ích lâu dài giữa người lao động và giá trị doanh nghiệp. Sau khi được cổ đông thông qua, chương trình này sẽ trở thành một động lực quan trọng cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực, củng cố thêm niềm tin của nhà đầu tư vào năng lực quản trị kỷ luật và cam kết tăng trưởng bền vững của Imexpharm.

Triển vọng thị trường

Chuyển đổi số, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cùng xu hướng phát triển thuốc chuyên khoa và thuốc sinh học đang tái định hình mô hình R&D toàn cầu. Trong xu thế chuyển dịch phức tạp đó, nhu cầu về thuốc chất lượng cao, bao gồm các thuốc first generic và biosimilar, vẫn là giải pháp chủ chốt giúp kiểm soát chi phí y tế đang ngày càng đắt đỏ.

Một phần dây chuyền sản xuất thuốc gói tại nhà máy EU-GMP của Imexpharm. Ảnh: Imexpharm.

Ngành dược Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, được hỗ trợ mạnh mẽ bởi định hướng phát triển của chính phủ trong việc thiết lập lộ trình giúp Việt Nam tự chủ hơn trong sản xuất thuốc và đẩy mạnh chuyển đổi số y tế. Trong bối cảnh thị trường đang chuyển mình, vị thế dẫn đầu về năng lực sản xuất đạt chuẩn EU-GMP, cùng cam kết đổi mới và chuyển đổi số mạnh mẽ, giúp Imexpharm có vị thế vững chắc, đóng góp tích cực vào sự phát triển của hệ thống y tế Việt Nam.

Thầy thuốc nhân dân, Dược sĩ Trần Thị Đào, Tổng Giám đốc Imexpharm chia sẻ: "Thị trường đang chuyển mình với nhiều cơ hội lẫn thách thức. Sự tập trung vào chất lượng và khả năng thích ứng linh hoạt chính là nền tảng giúp Imexpharm tiếp tục gặt hái thành công. Chúng tôi không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua đổi mới sản phẩm, mở rộng thị trường, gia tăng hiệu suất vận hành và cam kết đầu tư cho tăng trưởng dài hạn."