Độc lạ đặc sản trùng biển tên nghe lạ, nhìn trông sợ nhưng cực bổ dưỡng

Sá sùng - hay còn được gọi với nhiều cái tên dân gian như trùng biển, sâu cát - từ lâu đã được xem là một trong những đặc sản quý hiếm của vùng biển Việt Nam. Dù vẻ ngoài có phần "khó cảm", trông giống những con trùn đất khổng lồ, song giá trị dinh dưỡng và hương vị đặc biệt của sá sùng lại khiến bao thực khách sành ăn phải tò mò tìm thử.

Sá sùng tươi

Loài này thường sống trong các bãi cát pha bùn ven biển, đào hang sâu để trú ẩn, xuất hiện nhiều ở các vùng biển Quảng Ninh, Nha Trang, Côn Đảo... Mỗi con sá sùng có thân mềm, màu nâu hồng hoặc vàng nhạt, trên mình có những vân nhỏ li ti. Khi còn tươi, sá sùng trông khá "rợn người", nhưng sau khi được sơ chế kỹ càng và phơi khô, chúng trở thành nguyên liệu quý có giá trị kinh tế cao - thậm chí có thời điểm, giá sá sùng khô còn đắt hơn cả thịt bò hay mực khô.

Trong Đông y, sá sùng được xem là vị thuốc có tính mát, vị mặn, giúp bổ thận, tráng dương, thanh nhiệt và giải độc. Chính vì thế, nhiều người tin rằng ăn sá sùng không chỉ ngon mà còn tốt cho sức khỏe, giúp tăng cường thể lực và bồi bổ khí huyết.

Những con sá sùng khi được làm sạch

Để có thể chế biến được món ăn từ sá sùng, người làm phải rất công phu. Sá sùng sau khi bắt lên sẽ được rạch bụng, loại bỏ cát trong ruột, rồi rửa đi rửa lại nhiều lần với muối cho thật sạch. Sau đó, chúng có thể được đem đi phơi khô hoặc giữ tươi để nấu các món ăn khác nhau.

Sá sùng khô được dùng để ninh nước phở, bún, hầm canh - tạo nên vị ngọt thanh tự nhiên mà không cần thêm bột ngọt. Chính vị "ngọt hậu" ấy là bí quyết giúp nước dùng phở có hương vị đặc trưng. Trong khi đó, sá sùng tươi có thể biến tấu phong phú hơn: xào chua ngọt, nướng mọi, chiên giòn, hay nấu cháo đều mang hương vị rất riêng. Ở Sài Gòn, nhiều quán còn bán món cháo sá sùng - một món ăn nghe tên tưởng xa lạ nhưng lại rất được lòng thực khách.

Sá sùng khô

Dù hình dáng khiến nhiều người e dè khi mới nhìn, nhưng ai đã thử rồi đều thừa nhận: đằng sau vẻ ngoài "khó cảm" ấy là một món ăn chứa đựng cả tinh túy của biển Việt, vừa bổ dưỡng vừa lạ miệng. Không ngoa khi nói, sá sùng chính là "viên ngọc ẩn mình" trong thế giới ẩm thực Việt Nam - độc, lạ nhưng đầy sức hút.