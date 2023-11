Độc lạ loại gia vị đắt top 3 thế giới, ít nhất 2 năm mới đậu quả, Việt Nam có rất nhiều

Loại gia vị này chính là bạch đậu khấu (hay còn gọi là thảo quả xanh, Elettaria cardamomum).



Trên thực tế, chỉ 100 gram gia vị thảo quả xanh có giá khoảng 9 USD. Điều này có nghĩa là để có 1 kg phải trả khoảng 90 USD (khoảng 2,2 triệu đồng).

Theo các chuyên gia, bạch đậu khấu là cây thuộc họ gừng. Đây là loại gia vị quen thuộc ở Việt Nam và nhiều quốc gia châu Á. Ngoài ra, loại gia vị đắt thứ 3 trên thế giới cũng được ưa chuộng tại các nước Trung Đông và Ả Rập.

Tại Việt Nam, bạch đậu khấu mọc ở vùng núi cao và có khí hậu mát mẻ, chẳng hạn như Cao Bằng, Lào Cai... Thông thường, bạch đậu khấu cao khoảng 2 – 3 m và là loài cây sống lâu năm. Hoa của loài cây này màu trắng tím, thường mọc thành cụm ở gốc của thân mang lá.

Bạch đậu khấu là cây được trồng ở nhiều nơi trên thế giới. Tại Việt Nam, loại cây này được trồng nhiều ở Lào Cai, Cao Bằng... Ảnh: Abplive

Theo các chuyên gia, sau khi tiến hành gieo hạt, loại cây này phải mất tới 2 năm mới có quả. Hơn nữa, trong đợt đầu tiên, lượng quả thu hoạch được cũng rất ít. Loại quả này có chứa một số vitamin, khoáng chất và chất xơ, đồng thời chứa ít calo.

Quả bạch đậu khấu trông khá lạ vì có hình cầu và vỏ nhăn. Mặt ngoài của quả bạch đậu khấu có vân dọc. Trong loại quả này có chứa từ 20 – 30 hạt nhỏ với mùi thơm và vị cay.

Bạch đậu khấu có vị cay, thơm dịu nên thường được dùng làm nguyên liệu nấu ăn hoặc làm món tráng miệng. Được mệnh danh là "bà hoàng của gia vị" giúp món ăn thêm phần hấp dẫn, bạch đậu khấu còn có nhiều lợi ích đối với sức khỏe của con người.

Quả bạch đậu khấu thường được bán với giá cao. Ảnh: Ancient Guru

Không chỉ quả mà ngay cả hoa của bạch đậu khấu cũng được dùng làm dược liệu. Trong đó, thời điểm thu hái quả bạch đậu khấu thích hợp nhất là vào mùa thu khi quả chín khoáng 70%. Loại quả này được thu hái tại những cây từ 3 năm tuổi trở lên.

Sau khi thu hái, người trồng tiến hành phơi khô trong bóng râm cho tới di vỏ trắng và cất đi dùng dần. Khi cần dùng, người ta chỉ bóc vỏ lấy nhân và giã nát. Sở dĩ quả và bột bạch đậu khấu có giá cao vì chúng cần có thời gian, chăm sóc tỉ mỉ, đồng thời dễ bị côn trùng, nấm tấn công nên quá trình bảo quản khá tốn kém.

Bạch đậu khấu có nhiều công dụng trong ẩm thực và giúp cải thiện nhiều vấn đề sức khỏe. Ảnh: Getty Images

Theo nghiên cứu do GS Luis Cisneros-Zevallos dẫn đầu tại Trường ĐH Khoa học đời sống và nông nghiệp Texas A&M và Texas A&M AgrLife, loại gia vị đặc biệt này có thể giúp đốt calo và duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh, mặc dù giúp tăng cảm giác thèm ăn.

Bạch đậu khấu là loại gia vị quen thuộc ở Việt Nam. Ảnh: Insider

Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra tiềm năng của bạch đấu khấu trong việc tạo ra những sản phẩm hỗ trợ sức khỏe, vì nó là một "siêu thực phẩm". Tuy nhiên, nghiên cứu cũng khuyến cáo người trưởng thành chỉ nên dùng khoảng 77 gram, tương đương từ 8 – 10 quả bạch đậu khấu mỗi ngày.



Bài viết tham khảo nguồn: Sciencedirect, News-medical, Verywellhealth