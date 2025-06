Độc lạ mẫu ô tô mỏng nhất thế giới

Panda a Pandino 2025 là sự kiện kỷ niệm 45 năm ra đời của dòng xe Fiat Panda, được diễn ra từ ngày 19 đến 22/6. Tại đây, những người yêu thích Fiat Panda từ khắp châu Âu sẽ hội tụ tại thị trấn Pandino, tỉnh Cremona của nước Ý để cùng trưng bày các biến thể đặc biệt của dòng xe này.

Tâm điểm của sự kiện năm nay là mẫu Panda mỏng nhất thế giới. Đây là sản phẩm sáng tạo thủ công của Andrea Marazzi, một thợ độ xe nổi tiếng tại địa phương.

Mẫu xe kỳ lạ này được đặt biệt danh là “Panda for One” do chỉ có một chỗ ngồi duy nhất và tỷ lệ thân xe kỳ lạ.

Trên nền tảng của chiếc Fiat Panda đời cũ, Marazzi đã giảm đáng kể chiều rộng của xe xuống dưới 50 cm. Kích thước này thậm chí còn hẹp hơn cả một số mẫu xe máy số.

Phần đầu xe chỉ có duy nhất một đèn pha kết hợp với đèn báo rẽ cỡ nhỏ ở hai bên. Kính xe được thay thế bằng vật liệu plexiglass, nhưng vẫn giữ lại các gioăng cửa nguyên bản.

Dù là xe độ trưng bày nhưng chiếc Panda for One vẫn có hai gương chiếu hậu gập ngoài, chiếm gần 1/3 tổng chiều rộng của xe. Các lốp xe rất mỏng và xếp khá sát nhau do trục bánh bị rút ngắn.

Bên trong cabin được trang bị ghế lái và vô-lăng siêu nhỏ. Không gian chỉ vừa đủ cho chủ xe ngồi vững, nhưng phải gác tay lên cửa sổ và không thể đóng kính.

Thực tế, xe vẫn còn một chỗ ở hàng sau nhưng rất hẹp, chỉ vừa với trẻ em. Ngoài ra, do xe chỉ có một cửa nên muốn vào hàng sau sẽ phải trèo qua ghế trước.

Mặc dù có kết cấu và tỷ lệ thay đổi đáng kể nhưng chiếc Panda này hoàn toàn có thể lái được. Xe được vận hành bởi một động cơ điện nhỏ đặt ở trục sau.

Mẫu Panda siêu mỏng lăn bánh trước sự chứng kiến của khách tham quan sự kiện.

Chủ xe thực tế cũng đã lái chiếc Panda đặc biệt này tại sự kiện Panda a Pandino 2025 mặc dù tốc độ bị giới hạn để đảm bảo an toàn.

Chiếc xe Panda độc lạ không chỉ thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham gia sự kiện mà còn nhanh chóng trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội tại Ý.